Pogoda zmienia plany w Kujawsko-Pomorskiem. Lekcje w szkołach odwołane!

Kujawsko-pomorskie: Odwołane lekcje w szkołach

Na profilu Gminy Kruszwica na Facebooku pojawił się ważny komunikat. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz możliwymi utrudnieniami w dojeździe do placówek oświatowych, zajęcia dydaktyczne zaplanowane na poniedziałek (26 stycznia 2026) zostały odwołane.

- Jednocześnie informujemy, że w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli możliwości pozostania w tym dniu w domu - przekazały lokalne władze.

Zajęcia i lekcje zostały odwołane również na terenie powiatu mogileńskiego. Na terenie Gminy Mogilno nie ma zajęć w przedszkolach. - Tego dnia nie będą organizowane dojazdy do placówek. Wszystkie szkoły i przedszkola będą oczywiście otwarte, jednak nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, a opiekuńczo-wychowawcze. Wszystkie nieobecności będą usprawiedliwione - przekazał Karol Nawrot, burmistrz Mogilna.

Komunikaty z innych rejonów województwa kujawsko-pomorskiego będziemy podawać w tym materiale.

Ostrzeżenie IMGW dla województwa kujawsko-pomorskiego

Na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia (pomarańczowy alert), przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Nadal prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź - przekazują synoptycy w komunikacie dla powiatu inowrocławskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na 80%. Możliwe są kolejne aktualizacje.

Z trudną sytuacją pogodową mierzą się nie tylko mieszkańcy wspominanego regionu. Gołoledź przyniosła utrudnienia na kolei, drogach i na lotniskach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty. Zalecamy szczególną ostrożność i śledzenie lokalnych komunikatów meteo.

