Będą uczyć o zdrowiu i pięknie w Toruniu. Darmowe gadżety dla części uczestników

WSB Merito w Toruniu zaprasza na wydarzenie o zdrowiu i pięknie

- Wydarzenie "Holistyczna kosmetologia, czyli zdrowie i piękno w praktyce" zostało stworzone z myślą o osobach, które chcą świadomie dbać o siebie - zarówno o wygląd zewnętrzny, jak i dobre samopoczucie. Jego ideą jest pokazanie, że współczesna kosmetologia to znacznie więcej niż pielęgnacja - przekazują przedstawiciele WSB Merito w Toruniu.

W pierwszej części odbędą się wykłady specjalistów, którzy podzielą się wiedzą i praktycznym doświadczeniem:

Szybkie odchudzanie - czy istnieją „magiczne diety cud”? - dietetyk Martyna Cichoń

Makijaż permanentny - czego nie dowiesz się z internetu - kosmetolog Dorota Rybarczyk

Medycyna estetyczna - kiedy upiększanie przestaje być bezpieczne? - lekarz Artur Markowski

Cała prawda o ubieraniu - stylistka Anna Deperas-Lipińska

Wykłady odbędą się w godzinach 10:00-12:00. Z kolei w godzinach 12:00-14:00 na uczestników czekać będzie bogata strefa wystawiennicza, w której zaprezentują się specjaliści, marki kosmetyczne i partnerzy wydarzenia. Wśród atrakcji m.in.:

prezentacja lasera tulowego laseMD Ultra Cynosure Lutronic (Bogdani Dermatologia) oraz możliwości jego wykorzystania w praktyce

nauka samobadania piersi przeprowadzana przez Stowarzyszenie Toruńskie Amazonki,

konsultacje kosmetyczne i dobór podkładów przeprowadzane przez dyplomowaną kosmetyczkę Annę Budzińską,

konsultacje z Patrykiem Kowalskim - trenerem personalnym i fizjoterapeutą Bella Line Wellness Centrum,

pokaz profesjonalnego wykonywania makijażu przez Aleksandrę Różańską,

konsultacje specjalistek kosmetologicznych z gabinetu makijażu permanentnego i kosmetologii Upiększarnia,

prezentacja produktów partnera zajęć praktycznych na naszym Uniwersytecie - marki Estgen,

pokaz produktów marek Norel i Natinuell.

Darmowe gadżety dla pierwszych uczestników

- Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych zdrowiem, urodą i świadomą pielęgnacją - zarówno osób z branży, studentów kierunków kosmetologicznych, jak i każdego, kto chce lepiej zadbać o siebie. Dla pierwszych 40 osób, które przyjdą na wydarzenie 14 marca od 10:00, czekają gadżety kosmetyczne - zachęcają organizatorzy.

Wydarzenie zaplanowano na sobotę (14 marca 2026) w godzinach 10:00 - 14:00 na terenie Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a.

QUIZ. Toruń bez tajemnic. Mieszkańcy muszą znać odpowiedzi! Bez 8/10 nie pokazuj się na starówce Pytanie 1 z 10 Prezydentem Torunia jest.... (stan na 6.12.2024) Paweł Gulewski Tadeusz Rydzyk Arkadiusz Myrcha Następne pytanie