Będą uczyć o zdrowiu i pięknie w Toruniu. Darmowe gadżety dla części uczestników

Konrad Marzec
2026-03-12 11:56

Zdrowie i piękno w praktyce - taki cel przyświeca wydarzeniu "Holistyczna kosmetologia", które już 14 marca odbędzie się na WSB Merito w Toruniu. - Dla pierwszych 40 osób, które wezmą w nim udział, mamy wyjątkowe gadżety kosmetyczne - informują organizatorzy.

WSB Merito Toruń zaprasza na wydarzenie

Autor: WSB Merito Toruń / Materiały prasowe WSB Merito Toruń zaprasza na wydarzenie

WSB Merito w Toruniu zaprasza na wydarzenie o zdrowiu i pięknie

- Wydarzenie "Holistyczna kosmetologia, czyli zdrowie i piękno w praktyce" zostało stworzone z myślą o osobach, które chcą świadomie dbać o siebie - zarówno o wygląd zewnętrzny, jak i dobre samopoczucie. Jego ideą jest pokazanie, że współczesna kosmetologia to znacznie więcej niż pielęgnacja - przekazują przedstawiciele WSB Merito w Toruniu.

W pierwszej części odbędą się wykłady specjalistów, którzy podzielą się wiedzą i praktycznym doświadczeniem:

  • Szybkie odchudzanie - czy istnieją „magiczne diety cud”? - dietetyk Martyna Cichoń
  • Makijaż permanentny - czego nie dowiesz się z internetu - kosmetolog Dorota Rybarczyk
  • Medycyna estetyczna - kiedy upiększanie przestaje być bezpieczne? - lekarz Artur Markowski
  • Cała prawda o ubieraniu - stylistka Anna Deperas-Lipińska

Wykłady odbędą się w godzinach 10:00-12:00. Z kolei w godzinach 12:00-14:00 na uczestników czekać będzie bogata strefa wystawiennicza, w której zaprezentują się specjaliści, marki kosmetyczne i partnerzy wydarzenia. Wśród atrakcji m.in.:

  • prezentacja lasera tulowego laseMD Ultra Cynosure Lutronic (Bogdani Dermatologia) oraz możliwości jego wykorzystania w praktyce
  • nauka samobadania piersi przeprowadzana przez Stowarzyszenie Toruńskie Amazonki,
  • konsultacje kosmetyczne i dobór podkładów przeprowadzane przez dyplomowaną kosmetyczkę Annę Budzińską,
  • konsultacje z Patrykiem Kowalskim - trenerem personalnym i fizjoterapeutą Bella Line Wellness Centrum,
  • pokaz profesjonalnego wykonywania makijażu przez Aleksandrę Różańską,
  • konsultacje specjalistek kosmetologicznych z gabinetu makijażu permanentnego i kosmetologii Upiększarnia,
  • prezentacja produktów partnera zajęć praktycznych na naszym Uniwersytecie - marki Estgen,
  • pokaz produktów marek Norel i Natinuell.

Darmowe gadżety dla pierwszych uczestników

- Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych zdrowiem, urodą i świadomą pielęgnacją - zarówno osób z branży, studentów kierunków kosmetologicznych, jak i każdego, kto chce lepiej zadbać o siebie. Dla pierwszych 40 osób, które przyjdą na wydarzenie 14 marca od 10:00, czekają gadżety kosmetyczne - zachęcają organizatorzy.

Wydarzenie zaplanowano na sobotę (14 marca 2026) w godzinach 10:00 - 14:00 na terenie Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a.

