Szok w toruńskim lokalu. Próbowała wynieść kota! Wszystko widać na nagraniu

Konrad Marzec
2026-03-12 9:15

Neko Cafe - kocia kawiarnia to popularny lokal w Toruniu. W ostatnich dniach ekipa najadła się strachu. Wszystko przez kobietę, która próbowała... ukraść kota. Na szczęście Jędrek nie poddał się bez walki. Wszystko widać na nagraniu, zamieszczonym w mediach społecznościowych. Pytamy o tę sprawę przedstawiciela KMP w Toruniu.

  • Na profilu Neko Cafe - kocia kawiarnia na Facebooku pojawiło się nagranie, które wywołało mnóstwo emocji nie tylko wśród mieszkańców Torunia. Chodzi o próbę kradzieży... kota!
  • Jędrek wyrwał się kobiecie i wrócił do środka. - Publikujemy krótki fragment nagrania z prośbą o pomoc w identyfikacji tej osoby - napisała ekipa kawiarni.
  • O sprawę pytamy policjanta z KMP w Toruniu. Szczegóły na se.pl.

Toruń: Próbowała ukraść kota z kawiarni! Jest nagranie

- Chcemy przestrzec przed sytuacją, która miała miejsce w naszej kawiarni. Na nagraniu z monitoringu widać osobę, która próbowała zabrać naszego kota z lokalu. Przestrzegamy przed kradzieżami w innych lokalach. Publikujemy krótki fragment nagrania z prośbą o pomoc w identyfikacji tej osoby. Jeśli ktoś ją rozpoznaje, prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej, informacje przekażemy policji - napisała ekipa Neko Cafe - kocia kawiarnia w mediach społecznościowych.

Nagranie obejrzało ponad 63 tysiące internautów (stan na 12 marca, 9:00). Zamieszczamy je poniżej, a pod nim znajduje się dalsza część artykułu.

Policjant o interwencji przy ul. Chełmińskiej

Ekipa lokalu prosiła, aby internauci nie podawali danych kobiety w komentarzach. Widzimy za to wpisy z pochwałami dla dzielnego kociaka! - Kitku na szczęście nie chciał opuszczać lokalu co widać na załączonym wideo, wolał swoje ulubione miejsce przy oknie - napisała pani Anna. - Dostał już smaczki i dużo miłości od ekipy - zapewnili przedstawiciele Neko Cafe.

- U nas było podobnie. Kotkę w typie rasy syberyjskiej, gdy miała około pół roku próbowano wynieść raz w torbie i raz w plecaku. Gdyby nie głośne miau, nasza Ciri by przepadła - zdradzili przedstawiciele lokalu Przystanek Psotna - Kocia Kawiarnia w Słupsku.

O sprawę z Torunia zapytaliśmy mł. asp. Sebastiana Dobrzenieckiego z biura prasowego KMP. Funkcjonariusz potwierdził, że 9 marca po godzinie 15:00 mundurowi udali się do lokalu przy ul. Chełmińskiej w Toruniu.

- Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do próby kradzieży kota. Policjanci poinformowali o możliwościach prawnych. Do tej pory nie wpłynęło do nas zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa - przekazał mł. asp. Dobrzeniecki i zaznaczył, że są to ustalenia z 11 marca, z godzin popołudniowych. Jeżeli pojawią się nowe informacje, to wówczas zaktualizujemy nasz materiał!

Galeria ze zdjęciami: Próba kradzieży kota w toruńskim lokalu

Próbowała wynieść kota z lokalu w Toruniu
