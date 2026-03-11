Okropny wypadek 12-latka na placu zabaw w Toruniu. Przełomowe wieści ze szpitala

2026-03-11 11:20

Do wypadku z udziałem 12-letniego chłopca doszło 2 marca na placu zabaw przy ul. Malinowskiego w Toruniu. Lekarze walczyli o życie nastolatka. Na szczęście z lecznicy popłynęły pozytywne informacje. - Plan dalszego leczenia jest w rękach lekarzy neurologów - powiedział Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

  • Chłopiec spadł z huśtawki i zaczepił się o sznur - taka informacja zmrozi każdego. Dramat rozegrał się 2 marca w godzinach popołudniowych na placu zabaw przy ul. Malinowskiego w Toruniu.
  • Lekarze walczyli o życie poszkodowanego na oddziale intensywnej terapii. Medycy wprowadzili 12-latka w stan śpiączki farmakologicznej.
  • W końcu ze szpitala popłynęły pozytywne informacje! - Pacjent już oddycha samodzielnie, nie wymaga respiratora, jest przytomny, w pełni zorientowany i nie wymaga też leczenia na oddziale intensywnej terapii - ujawnił Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w rozmowie z Radiem PiK.

Wypadek na placu zabaw w Toruniu

- Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności w sprawie tego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko bawiło się na huśtawce przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami i spadło z niej zaplątane w linkę. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe m.in. oględziny, przesłuchali w tej sprawie świadków - tak podkom. Dominika Bocian z KMP w Toruniu opisywała zdarzenie z 2 marca 2026 roku.

Chłopiec był w śpiączce, a lekarze mówili o "kluczowych dniach". Temat wywołał ogromne emocje wśród mieszkańców Torunia. Niektórzy wprost kwestionowali stan techniczny urządzeń na placach zabaw, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Na Skarpie", przywołując przykład placu przy ul. Srebrnego. - Wszystkie przeglądy zostały wykonane przez upoważnione firmy zgodnie z terminami. Urządzenia były sprawne i dopuszczone do użytkowania - zapewniała Grażyna Kaczyńska-Koska kierowniczka działu technicznego SM „Na Skarpie” w rozmowie z "Oto Toruń".

Nowe informacje o stanie zdrowia 12-latka

Wszyscy czekali na informacje, co dalej z poszkodowanym chłopcem. Na szczęście informacje są dobre! - Pacjent już oddycha samodzielnie, nie wymaga respiratora, jest przytomny, w pełni zorientowany i nie wymaga też leczenia na oddziale intensywnej terapii. Został przeniesiony na oddział neurologii - powiedział dziennikarzowi Radia PiK Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

- Istotne było to, że czynności reanimacyjne zostały bardzo szybko podjęte, praktycznie w momencie, kiedy doszło do tego zdarzenia. Ważna jest też praca całego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. Wszyscy są bardzo zadowoleni, że udało się z tego ciężkiego stanu chłopca wyprowadzić - dodał rzecznik toruńskiej lecznicy.

Teraz chłopcem zajmuje się zespół neurologów. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

