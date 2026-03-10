Wojsko wynajmuje tanie lokale w centrum Torunia! Ceny mogą zaskakiwać

Konrad Marzec
2026-03-10 13:16

Bardzo ciekawa oferta w Kujawsko-Pomorskiem! Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego szuka najemców na powierzchnie użytkowe w samym centrum Torunia. AMW oferuje pomieszczenia zlokalizowane na pierwszym oraz drugim piętrze w gmachu z czerwonej cegły. - To idealna przestrzeń do prowadzenia działalności usługowej lub biurowej - zachęcają wojskowi i podają liczby.

  • Agencja Mienia Wojskowego informuje, że na najemców czekają dwie pozycje przetargowe zlokalizowane w trzykondygnacyjnym gmachu z czerwonej cegły wybudowanym pod koniec XIX w. Pierwsza z nich to przestrzeń na pierwszym piętrze o powierzchni 146,45 m², kolejna pomieszczenia na drugim piętrze o powierzchni 149,35 m². Wywoławczy czynsz najmu za każdą wystawioną pozycję wynosi 6 000 zł. 
  • - Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Torunia, na obszarze bardzo dobrze skomunikowanego Nowego Miasta - zachęcają wojskowi. 
  • Przetarg odbędzie się 23 marca o godz. 10:00 w siedzibie oddziału przy ul. Gdańskiej 163a w Bydgoszczy! Więcej informacji poniżej.

Toruń: Agencja Mienia Wojskowego proponuje lokale w gmachu z XIX wieku

Agencja Mienia Wojskowego zaznacza, że oprócz przestrzeni na piętrze zwycięzca przetargu będzie miał do dyspozycji udział w piwnicy, na poddaszu, a także w gruncie. - Na terenie działki urządzone są chodniki oraz parking z miejscami postojowymi. Pozostałą część zajmują trawniki z kilkoma drzewami. Nieruchomość ogrodzona jest ceglanym murem, a wjazd na posesję oraz wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Gregorkiewicza - wylicza AMW.

Co jeszcze warto wiedzieć? Parter budynku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jest obecnie wynajmowany przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw. W sąsiedztwie znajdują się, m.in. Centrum Handlowe Twierdza, Biblioteka Pedagogiczna, budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Zespół Szkół nr 10. W odległości około 600 metrów zlokalizowany jest Dworzec PKP Toruń Miasto. Z proponowanego miejsca jest bardzo blisko na Rynek Nowomiejski i inne ciekawe punkty, zlokalizowane na gotyckiej starówce. 

- Oferowane powierzchnie to atrakcyjna propozycja dla firm i przedsiębiorców szukających reprezentacyjnej przestrzeni biurowej w historycznym centrum Torunia, z dogodnym dostępem do infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej - zapewnia Agencja Mienia Wojskowego.

Przetarg już 13 marca w Bydgoszczy

Przetarg odbędzie się 23 marca o godz. 10:00 w siedzibie oddziału przy ul. Gdańskiej 163a w Bydgoszczy. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 22 140 zł na wybraną pozycję do 18 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości”.

Korzystając z tej propozycji można realnie pomóc wojsku! - Zyski z wynajmu Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na realizację ustawowych zadań, w tym związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP - podkreślają przedstawiciele AMW.

Galeria ze zdjęciami: AMW proponuje lokale w gmachu z XIX wieku. To atrakcyjny teren w Toruniu!

Powierzchnie biurowe w centrum Torunia czekają na najemców. AMW organizuje przetarg
Galeria zdjęć 5

