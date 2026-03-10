Wojsko wynajmuje tanie lokale w centrum Torunia! Ceny mogą zaskakiwać

Agencja Mienia Wojskowego informuje, że na najemców czekają dwie pozycje przetargowe zlokalizowane w trzykondygnacyjnym gmachu z czerwonej cegły wybudowanym pod koniec XIX w. Pierwsza z nich to przestrzeń na pierwszym piętrze o powierzchni 146,45 m², kolejna pomieszczenia na drugim piętrze o powierzchni 149,35 m². Wywoławczy czynsz najmu za każdą wystawioną pozycję wynosi 6 000 zł.

- Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Torunia, na obszarze bardzo dobrze skomunikowanego Nowego Miasta - zachęcają wojskowi.

Przetarg odbędzie się 23 marca o godz. 10:00 w siedzibie oddziału przy ul. Gdańskiej 163a w Bydgoszczy! Więcej informacji poniżej.

Agencja Mienia Wojskowego zaznacza, że oprócz przestrzeni na piętrze zwycięzca przetargu będzie miał do dyspozycji udział w piwnicy, na poddaszu, a także w gruncie. - Na terenie działki urządzone są chodniki oraz parking z miejscami postojowymi. Pozostałą część zajmują trawniki z kilkoma drzewami. Nieruchomość ogrodzona jest ceglanym murem, a wjazd na posesję oraz wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Gregorkiewicza - wylicza AMW.

Co jeszcze warto wiedzieć? Parter budynku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jest obecnie wynajmowany przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw. W sąsiedztwie znajdują się, m.in. Centrum Handlowe Twierdza, Biblioteka Pedagogiczna, budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Zespół Szkół nr 10. W odległości około 600 metrów zlokalizowany jest Dworzec PKP Toruń Miasto. Z proponowanego miejsca jest bardzo blisko na Rynek Nowomiejski i inne ciekawe punkty, zlokalizowane na gotyckiej starówce.

- Oferowane powierzchnie to atrakcyjna propozycja dla firm i przedsiębiorców szukających reprezentacyjnej przestrzeni biurowej w historycznym centrum Torunia, z dogodnym dostępem do infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej - zapewnia Agencja Mienia Wojskowego.

Przetarg odbędzie się 23 marca o godz. 10:00 w siedzibie oddziału przy ul. Gdańskiej 163a w Bydgoszczy. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 22 140 zł na wybraną pozycję do 18 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości”.

Korzystając z tej propozycji można realnie pomóc wojsku! - Zyski z wynajmu Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na realizację ustawowych zadań, w tym związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP - podkreślają przedstawiciele AMW.

