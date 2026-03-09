Trzeci most w Toruniu. Prezydent ujawnił szczegóły

Kiedy w 2013 roku oddano do użytku Most gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, wielu mieszkańców odetchnęło z ulgą. Dziś potrzeba wybudowania trzeciego mostu drogowego w grodzie Kopernika jest wielokrotnie poruszana w przestrzeni publicznej.

Co o trzecim moście sądzi prezydent Paweł Gulewski? Gospodarz miasta odpowiedział na kilka pytań reportera "Super Expressu".

Prezydent Torunia wspomniał m.in. o konsultacjach i środkach z Unii Europejskiej. Szczegóły poniżej!

Toruń stał w ogromnych korkach

To był koszmar. W Toruniu korek na most często kończył się na wiadukcie przy ulicy Kościuszki. Wszystko zmieniło się, gdy do użytku został oddany most im. generał Elżbiety Zawadzkiej. Jednak kierowcy i mieszkańcy Torunia nie mają wątpliwości. W grodzie Kopernika znów za kilka lat będą tak wielkie kroki, jak nie będzie kolejnego mostu. Dlatego dziennikarz "SE" w tej sprawie zadał prezydentowi Torunia Pawłowi Gulewskiemu następujące pytania:

Czy widzi Pan potrzebę budowę trzeciego mostu w Toruniu? Jeżeli tak to jakie kroki Pan podjął do tej pory? Jakie kroki zamierza Pan podjąć do końca tej kadencji, aby w Toruniu został zbudowany kolejny most? W którym roku Pana zdaniem powinna rozpocząć się budowa kolejnego mostu? W Którym roku Pana zdaniem powinna zakończyć się budowa kolejnego mostu?

Oto odpowiedzi prezydenta:

- Trzeci most w Toruniu musi powstać. Biorąc pod uwagę zaawansowanie procesu przygotowawczego najbliższej gotowości realizacyjnej jest tzw. „most zachodni” w osi ul Okrężnej. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z decyzją środowiskową. Przed nami konsultacje społeczne. Realizacja projektu przedłuża się ze względu na złożone kwestie środowiskowe i szeroki zakres oddziaływania inwestycji - podkreślił gospodarz grodu Kopernika.

- Most zachodni jest uzasadniony ze względu na rozbudowę lewobrzeżnej części Torunia, budowę odcinka drogi ekspresowej S10, planowaną budowę węzła drogi DK 15, która będzie stanowiła korytarz tranzytowy. Rozbudujemy strefę Toruń Zachód. Planujemy i projektujemy czwarty etap trasy średnicowej, dlatego most zachodni będzie idealnie wpisywał się również w układ drogowy po prawej stronie miasta - wyjaśnił prezydent Gulewski.

- W kwestii mostu śródmiejskiego w przyszłym roku chcemy przeprowadzić konsultacje społeczne. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji i wiele innych podmiotów, które są w specjalnym zespole roboczym, pracuje nad analizami przestrzennymi, funkcjonalnymi i drogowymi dla tego mostu. Po lewej i prawej stronie Torunia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczają prawdopodobny korytarz jego przebiegu. Oczywiście, docelowo będziemy musieli podjąć decyzję o zamówieniu dokumentacji na most śródmiejski (STEŚ) - poinformował nas włodarz miasta.

Kiedy most może powstać?

- Najbliższy realizacji jest most zachodni ze względu na zaawansowanie prac dokumentacyjnych. Oczywiście jego realizacja jest uzależniona od pozyskania potężnych zewnętrznych środków finansowych na jego realizację. Przypomnę, że koszt budowy mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej wraz z drogami dojazdowymi wyniósł 651,81 mln zł, w tym 184,51 mln zł to wkład własny miasta, na pokrycie którego pozyskano kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 119,33 mln zł. Pozostałą cześć stanowiło dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na poziomie 467,29 mln zł - odpowiedział Gulewski.

