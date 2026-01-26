Dramat na drogach Warmii i Mazur! Przerażający wypadek BMW. Lód paraliżuje region

2026-01-26 13:56

Koszmarne sceny rozegrały się w poniedziałek (26 stycznia) wczesnym popołudniem na północy Polski. W pobliżu węzła drogowego, na obwodnicy Olsztyna samochód wpadł w poślizg, przewrócił się na bok i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Pasażer został ciężko ranny. Najnowsze informacje z dróg regionu przekazujemy poniżej.

Warmińsko-mazurskie: Poważny wypadek na obwodnicy Olsztyna

To tylko jeden z wielu groźnych wypadków, do których doszło dziś na Warmii i Mazurach. - 29-letni kierujący samochodem marki BMW stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł do rowu i uderzył w drzewo. Mężczyzna jechał z dwoma pasażerami. Jeden z nich trafił do szpitala. Początkowo był nieprzytomny, ale na szczęście odzyskał przytomność i jest z nim kontakt - powiedziała nam komisarz Anna Balińska z KMP w Olsztynie. Zdjęcia z tego wypadku znajdziecie nad artykułem.

Wcześniej, na trasie szybkiego ruchu między Olsztynem a Olsztynkiem, w rejonie Stawigudy, doszło do potężnego karambolu. Drogi zamieniły się w lodowiska. Pada marznący deszcz, temperatura spadła poniżej minus 3 stopni, a lód oblepia auta i asfalt. Nawet ogrzewane szyby nie dają rady - kierowcy jadą niemal po omacku.

Ostrzeżenia IMGW i alert RCB 26.01.2026

Strażacy i policja nie nadążają z interwencjami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty ostrzegawcze. Służby apelują: zostańcie w domach, jeśli nie musicie wyjeżdżać. Jedna chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Prognozowane są słabe, a przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska było oceniane na 80% i już wiemy, że zagrożenie jest bardzo poważne. Alert obowiązuje do 27 stycznia, do godziny 9:00. Możliwe są aktualizacje.

- Prognozowane są słabe, a przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska było oceniane na 80% i już wiemy, że zagrożenie jest bardzo poważne. Alert obowiązuje do 27 stycznia, do godziny 9:00. Możliwe są aktualizacje.

Poważny wypadek na Warmii i Mazurach. Lód paraliżuje region
