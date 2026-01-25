2-letnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej! Koszmarny wypadek pod Szczytnem

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-25 22:01

2-letnia dziewczynka została postrzelona w stopę w domu na terenie gminy Pasym w powiecie szczycieńskim. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 stycznia, ok. godz. 18. Podczas wypadku, do którego doszło z użyciem broni myśliwskiej, w budynku przebywali matka i dziadek poszkodowanej. 2-latka została zabrana do szpitala. Na miejscu pojawiła się policja i prokurator.

Wypadek pod Szczytnem. 2-latka postrzelona z broni myśliwskiej

Autor: Wygenerowane przez AI 2-letnia dziewczynka została postrzelona w stopę w domu na terenie gminy Pasym w powiecie szczycieńskim. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 stycznia, ok. godz. 18, zdj. ilustracyjne
  • Wypadek z bronią myśliwską: prawdopodobnie niekontrolowany wystrzał ranił 2-latkę w gminie Pasym, a dziewczynka trafiła do szpitala.
  • Dziadek dziecka i właściciel broni posiadał pozwolenie. 51-latek i matka dziecka, którzy byli w domu podczas zdarzenia, zostali przebadani pod kątem trzeźwości.
  • Trwa śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Wypadek pod Szczytnem. 2-latka postrzelona z broni myśliwskiej

Niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej to wstępna przyczyna wypadku w domu w gminie Pasym, w którym została ranna 2-latka. Dziewczynka odniosła obrażenia stopy i trafiła do szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, którzy pracowali na miejsce pod nadzorem prokuratora, do zdarzenia doszło w obecności matki i dziadka poszkodowanej, 51-letniego mężczyzny.

- Matka dziewczynki i dziadek, właściciel broni, byli trzeźwi. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna posiada pozwolenie na dwie jednostki broni - przekazali mundurowi na swoim profilu facebookowym.

W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku. Jak poinformowało PAP, dziadek 2-latki wrócił w niedzielę z polowania.

Myśliwy zostawił w lesie 14-letniego syna, uciekając przed policją

