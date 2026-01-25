Złodziej samochodu zginął w wypadku. Właściciel busa ma teraz wielkie problemy. Dramatyczny apel!

Ruszyła zbiórka na właściciela samochodu, który świadczył usługi kurierskie. Pojazd został skradziony 19 stycznia, a uciekający busem złodziej zginął podczas ucieczki w Miłosławiu w powiecie wrzesińskim tego samego dnia, uderzając w drzewo. Pojazd został kompletnie zniszczony, dlatego pan Marek nie może teraz pracować, a jest jedynym żywicielem rodziny.

Miłosław. Zbiórka na kuriera. Jego bus został skradziony. Złodziej zginął w wypadku

Już kilkanaście tysięcy złotych udało się zebrać dla pana Marka z Kórnika i jego rodziny. W poniedziałek, 19 stycznia, pracujący jako kurier mężczyzna stracił swój samochód, który został skradziony. W pościg za ruszyli strażnicy miejscy i policjanci. Złodziejowi udało się dojechać do Miłosławia, gdzie doszło do wypadku: uciekający wypadł z drogi, uderzając w drzewo, i zginął na miejscu.

Bus mieszkańca Kórnika został całkowicie zniszczony, wskutek czego nie może on teraz pracować.

Na ten moment zostałem bez środków na utrzymanie siebie i rodziny. Zbiórkę tę założyłem, by mieć środki na utrzymanie. Proszę nie patrzeć na kwotę, którą ustaliłem. Za każdą złotówkę będę wdzięczny - napisał kurier na stronie Pomagam.pl. Link do kwesty można znaleźć TUTAJ.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Motocyklista zginął w wypadku w Krakowie 

Wypadek w Miłosławiu
