Będzie większe niż Londyn! Polskie megamiasto ma mieć 2 mln mieszkańców

Polskie megamiasto na śląsku

Czy w Polsce może powstać miasto-gigant, które pod względem skali przebije nawet Londyn? Coraz więcej wskazuje na to, że ten scenariusz wcale nie jest tylko słowem rzuconym na wiatr. W centrum uwagi znajduje się bowiem Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, czyli unikatowy w skali kraju obszar, który już dziś funkcjonuje jak jeden wielki organizm miejski. Eksperci i samorządowcy coraz śmielej mówią o przyszłości, w której kilkadziesiąt miast i gmin mogłoby zostać połączonych w jedno megamiasto zamieszkane przez około 2 mln osób.

Megamiasto w Polsce

Planowane polskie megamiasto miałoby powstać na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli w sercu województwa śląskiego. To obszar obejmujący aż 41 miast i gmin, które już dziś tworzą zwartą, silnie zurbanizowaną aglomerację, gdzie granice administracyjne są dla mieszkańców niemal niewidoczne. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie część miast oraz gmin, które miałyby wejść w skład nowego megamiasta.

Te miejscowości miałyby wejść w skład polskiego megamiasta [LISTA]

Nowe miasto byłoby większe niż Londyn

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozciąga się od zachodnich krańców Śląska po Zagłębie Dąbrowskie i liczy ponad 2 mln mieszkańców. Co ważne, potencjalne nowe miasto nie powstałoby od zera, lecz poprzez połączenie istniejących ośrodków, które już teraz są ze sobą ściśle powiązane komunikacyjnie, gospodarczo i społecznie. Jeśli plany kiedykolwiek dojdą do skutku, śląskie megamiasto będzie większe nawet od Londynu!

GZM zmieni się w jedno miasto? Oto co wiemy

Megamiasto w woj. śląskim na bazie GZM jest dziś przede wszystkim koncepcją opracowywaną przez zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, który kierowany jest pod okiem prof. Tomasza Pietrzykowskiego. Nie jest to więc rozpoczęta procedura administracyjna prowadząca do realnego połączenia gmin. Mimo to, projekt zyskuje poparcie niektórych władz, w tym prezydenta Katowic.

Jedno miasto jako finałowy etap integracji wszystkich gmin metropolii to moje marzenie – przyznał prezydent Katowic, Marcin Krupa, w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Pamiętajmy jednak, że formalne połączenie 41 gmin w jedno miasto wymagałoby poważnych zmian w prawie, decyzji samych samorządów oraz akceptacji mieszkańców, np. w referendach. Od tego więc, czy uda się zbudować polityczny konsensus, przygotować nowe rozwiązania ustrojowe i przekonać lokalne społeczności, zależy, czy GZM rzeczywiście stanie się w przyszłości największym miastem w Polsce i jednym z największych w Europie.