"Śląska Żyleta" przez lata górowała nad Katowicami. Dziś jest pozostałością PRL-u

Katowicka perła z czasów PRL

Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Katowic. Smukły, surowy i bezkompromisowy – Haperowiec, nazywany potocznie "Śląską Żyletą", stał się ikoną miasta i symbolem epoki, w której wiara w postęp wyrażana była poprzez beton, szkło i stal. Jaka jest jego historia, gdzie się znajduje oraz dlaczego budzi tak wiele emocji?

Haperowiec Katowice: historia powstania

Haperowiec powstał jako architektoniczny manifest swoich czasów - miał dowodzić, że Katowice potrafią być nowoczesne i europejskie. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1966 roku, a zakończyła w 1970. Budynek powstał jako element nowoczesnego założenia urbanistycznego Śródmieście-Zachód, które miało podkreślić dynamiczny rozwój miasta, a projekt wieżowca przygotowali architekci Jurand Jarecki i Marian Skałkowski.

Inwestycja była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania oraz ambicje stworzenia nowoczesnej, wysokościowej zabudowy w centrum Katowic. W chwili oddania do użytku Haperowiec należał do najwyższych budynków mieszkalnych w regionie i szybko stał się jednym z symboli powojennej architektury miasta. Co ciekawe, jego nazwa wywodzi się od skrótu HPR – Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe, które było wykonawcą obiektu i początkowo zarządzało mieszkaniami. Poniżej znajdziecie fotografie tejże perełki.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Haperowiec Katowice [ZDJĘCIA]

"Śląska Żyleta" w Katowicach. Jej pięć minut minęło?

Czy czas "Śląskiej Żylety" bezpowrotnie minął? Poniekąd tak, a to dlatego, że przez lata miasto zmieniło się diametralnie, a w jego krajobrazie pojawiły się kolejne szklane biurowce i zrewitalizowane przestrzenie, które grają teraz pierwsze skrzypce. Mimo to o Haperowcu nadal pamięta spora część Polaków, bowiem lata temu to właśnie on był wieżowcem w Katowicach, który przyjeżdżano podziwiać.