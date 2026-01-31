EY GDS otworzył centrum w Katowicach

Decyzja o uruchomieniu nowego centrum w Katowicach to wyraz zaufania EY GDS do potencjału gospodarczego regionu i jego dynamicznej transformacji w kierunku nowoczesnych usług biznesowych. Organizacja podkreśla, że Śląsk jest wciąż ważnym ośrodkiem sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS) w Polsce.

- Polska jest dla EY GDS strategicznym rynkiem w Europie, a Katowice naturalnym krokiem w naszym dalszym rozwoju. Region dysponuje potencjałem technologicznym, zapleczem akademickim i wykwalifikowanymi specjalistami, których kompetencje dobrze wpisują się w nasze globalne potrzeby. To również wyraz naszego długofalowego zaufania do polskiego rynku - mówi Ajay Anand, Global Vice Chair, EY Global Delivery Services.

Według raportu ABSL „Business Services Sector in Katowice 2025”, w Katowicach i metropolii działa już niemal 160 centrów usług biznesowych, zatrudniających łącznie ponad 36 tysięcy specjalistów. Katowice należą do najszybciej rozwijających się ośrodków sektora BSS w Polsce, a udział branży IT w lokalnym rynku sięga niemal 42%. Z kolei raport „Katowice attracts the IT industry” wskazuje, że to właśnie firmy technologiczne odpowiadają dziś za największy popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe w mieście.

EY GDS działa w Polsce od 2011 roku i zatrudnia obecnie około 3000 osób we Wrocławiu i Warszawie. W ciągu ponad dekady organizacja znacząco rozszerzyła zakres działalności, rozwijając zespoły IT, analityczne, finansowe i kreatywne. Otwarcie nowego centrum w Katowicach to kolejny kamień milowy w 15-letniej historii obecności EY GDS w Polsce i potwierdzenie, że kraj pozostaje jednym z kluczowych punktów operacyjnych EY w Europie.

W katowickim centrum EY GDS zatrudnienie znalazło już ponad 150 osób, od menedżerów projektów, przez analityków biznesowych i architektów oprogramowania, po inżynierów infrastruktury i specjalistów ds. procesów IT. Organizacja planuje przyrost zespołu w Katowicach w ciągu najbliższych lat. Mile widziana jest znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub włoskiego, a także samodzielność i zaangażowanie w działaniu.

- Wierzymy, że różnorodni i utalentowani specjaliści z Górnego Śląska znacząco wzmocnią naszą obecność w regionie. Oferujemy im możliwość współpracy z zespołami EY ze wszystkich kontynentów w ramach globalnej sieci EY GDS, liczącej ponad 80 tysięcy profesjonalistów. Inwestujemy w rozwój umiejętności przyszłości, zarówno technicznych, takich jak AI, analiza danych czy zarządzanie projektami, jak i kompetencji miękkich. Równocześnie dbamy o dobrostan pracowników, oferując programy wspierające zdrowie oraz work-life balance. Wierzymy, że dobrze przygotowani i zmotywowani ludzie są kluczem do sukcesu organizacji. Razem napędzamy innowacje i tworzymy rozwiązania, które wspierają naszych klientów w cyfrowej transformacji oraz rozwoju na całym świecie - dodaje Ajay Anand, Global Vice Chair, EY Global Delivery Services.

- Otwarcie centrum EY GDS w Katowicach to dla nas jasny sygnał, że miasto jest obecnie postrzegane jako stabilna i przyszłościowa przestrzeń do inwestycji dla rozwoju globalnych usług biznesowych. Katowice podążają ścieżką dynamicznej transformacji gospodarczej, a rosnący ekosystem nowoczesnych technologii, bogata i zróżnicowana baza akademicka, lokalne talenty o międzynarodowych kompetencjach tworzą unikalne warunki dla takich inwestycji. Cieszymy się, że to właśnie tutaj powstaną nowe zespoły pracujące w obszarach consultingu, finansów, zarządzania ryzykiem czy transformacji wewnętrznych. Wierzę, że obecność EY GDS nie tylko wzmocni lokalny rynek pracy dla katowiczan, ale także będzie impulsem do dalszego rozwoju innowacyjnych kompetencji w naszym mieście - podkreśla Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

EY GDS trzykrotnie został wyróżniony tytułem Friendly Workplace, przyznawanym za tworzenie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, otwartości i partnerstwie. Organizacja została również wyróżniona w rankingu Top Tech Employers of Poland. Organizacja jest ceniona za podejście do różnorodności i inkluzywności, troskę o work-life balance oraz konsekwentne inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników.

EY Global Delivery Services (EY GDS) to międzynarodowa sieć centrów kompetencyjnych wspierających globalne operacje EY. Jednostki GDS działają w ośmiu krajach: w Polsce, Indiach, Hiszpanii, Sri Lance, Argentynie, Meksyku, na Węgrzech i Filipinach, dostarczając usługi m.in. w obszarze technologii, finansów, księgowości, HR, zakupów, zarządzania ryzykiem oraz kreatywnego wsparcia marketingowego.

Źródło informacji: EY GDS