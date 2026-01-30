14-letni Artem rzucił się na matkę z nożem, bo nie chciał iść do szkoły! Dramat w Poznaniu

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-01-30 21:14

14-letni Artem rzucił się na matkę z nożem i na oślep ją dźgał, bo mamie nie podobało się, że chłopak… nie chciał iść do szkoły. Kobieta na szczęście żyje, a nastolatek stanie przed sądem dla nieletnich. Szczegóły w artykule.

Taśma policyjna w drzwiach mieszkania

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Taśma policyjna w drzwiach mieszkania
Super Express Google News
  • W Poznaniu 14-letni Artem R. zaatakował nożem swoją matkę, ponieważ ta zmusiła go do pójścia do szkoły.
  • Chłopak zadał kobiecie kilka ciosów nożem, m.in. w brzuch.
  • Kobieta uciekła do sąsiadów, a Artem zabarykadował się w mieszkaniu.
  • Policja i straż pożarna sforsowały drzwi i zatrzymały nastolatka, który stanie przed sądem dla nieletnich.

Dramatyczne sceny rozegrały się w Poznaniu, na osiedlu Bolesława Chrobrego. Wszystko rozegrało się w środowy poranek (28 stycznia).

Artem R. (14 l.) - uczeń pierwszej klasy poznańskiego technikum - rzucił się na matkę z kuchennym nożem. Kobieta chciała, żeby chłopak nie opuszczał lekcji i nie wagarował. Artem tak bardzo wściekł się na to, że matka każe mu iść do szkoły, że zadał jej kilka ciosów, między innymi w brzuch. Na szczęście, kobieta nie straciła przyjemności, tylko uciekła do sąsiadów.

Czytaj także: Natalia dźgnęła Tomka 12 razy nożem. Jest finał głośnego zabójstwa z Poznania

W tym czasie jej syn… zabarykadował się w mieszkaniu. Na miejscu szybko pojawiła się zaalarmowana policja i pomoc medyczna. Drzwi do mieszkania funkcjonariusze policji musieli sforsować razem ze strażą pożarną. Chłopaka udało się zatrzymać. Teraz mundurowi muszą przeprowadzić śledztwo, by dokładnie ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Polecany artykuł:

Poród w czterech ścianach i dramatyczna decyzja. Noworodek znaleziony w szafie,…
2026_01_28_Pokój Zbrodni Olek z Grudziądza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki