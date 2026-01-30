14-letni Artem rzucił się na matkę z nożem, bo nie chciał iść do szkoły! Dramat w Poznaniu

W Poznaniu 14-letni Artem R. zaatakował nożem swoją matkę, ponieważ ta zmusiła go do pójścia do szkoły.

Chłopak zadał kobiecie kilka ciosów nożem, m.in. w brzuch.

Kobieta uciekła do sąsiadów, a Artem zabarykadował się w mieszkaniu.

Policja i straż pożarna sforsowały drzwi i zatrzymały nastolatka, który stanie przed sądem dla nieletnich.

Dramatyczne sceny rozegrały się w Poznaniu, na osiedlu Bolesława Chrobrego. Wszystko rozegrało się w środowy poranek (28 stycznia).

Artem R. (14 l.) - uczeń pierwszej klasy poznańskiego technikum - rzucił się na matkę z kuchennym nożem. Kobieta chciała, żeby chłopak nie opuszczał lekcji i nie wagarował. Artem tak bardzo wściekł się na to, że matka każe mu iść do szkoły, że zadał jej kilka ciosów, między innymi w brzuch. Na szczęście, kobieta nie straciła przyjemności, tylko uciekła do sąsiadów.

W tym czasie jej syn… zabarykadował się w mieszkaniu. Na miejscu szybko pojawiła się zaalarmowana policja i pomoc medyczna. Drzwi do mieszkania funkcjonariusze policji musieli sforsować razem ze strażą pożarną. Chłopaka udało się zatrzymać. Teraz mundurowi muszą przeprowadzić śledztwo, by dokładnie ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia.