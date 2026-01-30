Bus zderzył się z ciężarówką na DK 25 pod Koninem! Troje dzieci trafiło do szpitala [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-30 15:58

Dramatyczne chwile w Rychwale w powiecie konińskim. W piątkowe popołudnie (30 stycznia) doszło tam do poważnego wypadku z udziałem busa przewożącego dzieci, ciężarówki i auta osobowego. Trzy osoby zostały ranne, a krajowa „25” jest całkowicie zablokowana.

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek, na drodze krajowej nr 25 w Rychwale (woj. wielkopolskie). Jak poinformował Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, po godz. 14, na 263. kilometrze trasy, na odcinku między Koninem a Kaliszem, zderzyły się bus i samochód ciężarowy. W wypadku ranne zostały trzy osoby.

Szczegóły zdarzenia potwierdzają również strażacy z Konina.

O godz. 14:08 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 25 w Rychwale. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem, który przewoził dzieci oraz samochodu osobowego. Troje dzieci pod opieką ZRM – przekazali strażacy z Konina.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja. Poszkodowanym udzielono pomocy, a dzieci zostały objęte opieką medyczną.

Pojazdem przewożonych było 10 dzieci - przekazała policja w Koninie. 

W wyniku zderzenia droga krajowa nr 25 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Jak informuje GDDKiA, blokada trasy może potrwać nawet do godziny 17.

Policja ustala dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i wybieranie tras alternatywnych.

Śmiertelny wypadek w Spytkowicach
