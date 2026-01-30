41-letnia Ukrainka ukradła świętą księgę z kościoła i ją spaliła! Jej reakcja po zatrzymaniu zszokowała wszystkich

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-30 15:44

Najpierw kradzież w biały dzień, potem ogień. Z kościoła w centrum Nowego Tomyśla zniknął ewangeliarz warty blisko 2 tys. zł. Policja szybko namierzyła sprawczynię. 41-latka bez emocji przyznała się do wszystkiego.

41-letnia Ukrainka ukradła świętą księgę z kościoła i ją spaliła! Jej reakcja po zatrzymaniu zszokowała wszystkich

i

Autor: Policja w Nowym Tomyślu / Materiały prasowe
Super Express Google News

Do bulwersującego zdarzenia doszło 14 stycznia, około godziny 14.00, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Placu Chopina w Nowym Tomyślu, jednak służby poinformowały o zdarzeniu ponad dwa tygodnie później. To właśnie wtedy z wnętrza świątyni zniknął ewangeliarz – jedna z najważniejszych ksiąg liturgicznych. Początkowo jedynym tropem był zapis monitoringu, na którym widać kobietę wchodzącą do kościoła i wychodzącą z księgą w ręku.

Szybko okazało się, że sprawa ma znacznie poważniejszy wymiar. Jak ustalili policjanci, skradziony ewangeliarz nie tylko został wyniesiony ze świątyni, ale później… spalony. 

Polecany artykuł:

Bulwersująca śmierć harcerza. Śledczy postawili zarzuty, akt oskarżenia już bli…

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Kluczowe okazały się informacje przekazane przez mieszkańców miasta. Dzięki ich czujności i współpracy z policją udało się szybko ustalić tożsamość sprawczyni. Była nią 41-letnia obywatelka Ukrainy, mieszkanka powiatu nowotomyskiego.

Kryminalni dotarli do miejsca jej zamieszkania i dokonali zatrzymania. Podczas czynności procesowych kobieta przyznała się do popełnienia czynu. Jak przekazują policjanci, zachowywała się spokojnie, bez emocji i bez okazania skruchy. Tłumaczyła swoje działanie negatywnymi odczuciami wobec księgi, podkreślając, że wierzy w Boga „po swojemu” i nie ma uprzedzeń religijnych.

Policja zaznacza jednak jednoznacznie: osobiste przekonania, poglądy czy emocje – niezależnie od ich charakteru – nie usprawiedliwiają ani kradzieży, ani niszczenia cudzej własności. Kobieta usłyszała zarzuty kradzieży oraz zniszczenia mienia. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 41-latki zdecyduje sąd.

Kazimiera Wiklik 85 l. została potrącona przez samochód. Kierowca nawet nie zatrzymał się by pomóc seniorce. Szuka go policja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOWY TOMYŚL