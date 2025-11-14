Fakty o PPK

W PPK oszczędza aż 4 mln pracowników. Przybywa kolejnych oszczędzających; we wrześniu było to aż 39 tysięcy nowych uczestników. Mimo to wiele osób twierdzi, że Polacy masowo się z niego wypisują. To tylko jeden z wielu nieprawdziwych mitów na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, które krążą w przestrzeni publicznej. Warto je rozbroić!

Autor: Pics Five/ Shutterstock

1. Fakt: Z oszczędności w PPK można skorzystać w każdej chwili

Często powtarza się informacja, że z pieniędzy zgromadzonych w PPK można skorzystać dopiero na emeryturze. Nie jest to prawda – z oszczędności można skorzystać w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Wypłata z PPK różni się, w zależności od wieku, w którym jej dokonujesz – najbardziej premiowana jest wypłata po 60. roku życia, niezależnie od płci oszczędzającego. Jeśli wypłacasz przed 60. rokiem życia, nazywa się to zwrotem.

Zwrotu można dokonać zazwyczaj z poziomu aplikacji PPK w instytucji finansowej, podając numer konta, na który mają być przelane środki. Trzeba się wówczas liczyć z utratą wpłat od państwa, a 30% środków, wpłacanych przez pracodawcę, zasili Twój kapitał emerytalny w ZUS. Od dodatkowych pieniędzy, wypracowanych przez Twój fundusz, zapłacisz także podatek od zysków kapitałowych. By dokonać zwrotu, nie trzeba składać rezygnacji – można nadal oszczędzać w PPK i otrzymywać środki od pracodawcy i kolejne dopłaty roczne od państwa. 

Wypłata po 60. roku życia oznacza koniec oszczędzania. Możesz wówczas wybrać, czy pieniądze chcesz wypłacić w sposób promowany (25% jednorazowo, pozostałe środki w ratach przez 10 lat) czy jednorazowo. Przy wypłacie od razu wszystkich środków zapłacisz podatek od zysków dochodowych. Co ważne, podatek zostanie naliczony tylko od zysków przypadających na 75% środków. Przy wypłacie w co najmniej 120 ratach Twoje oszczędności trafią do Ciebie bez żadnych pomniejszeń.

Z oszczędności w PPK można skorzystać także na wpłatę własną do kredytu hipotecznego (100% oszczędności, do 45 roku życia) i w przypadku choroby swojej lub najbliższych (do 25% oszczędności na jedną jednostkę chorobową). W obu przypadkach bez żadnych pomniejszeń.

2. Mit: Od wypłaty środków w PPK płaci się podatek dochodowy według skali podatkowej

Zarówno w przypadku zwrotu, jak i wypłaty, jedynym podatkiem, jaki można zapłacić, jest podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.

W przypadku PPK podatek Belki dotyczy wyłącznie zysku, jaki wypracował fundusz podczas inwestowania Twoich środków. Nie zapłacisz go od składki własnej, pracodawcy i dopłat państwa. Kwota podatku od 2004 roku pozostaje niezmienna i wynosi 19%. Każda osoba fizyczna, pomnażająca środki finansowe na lokatach, kontach oszczędnościowych czy obligacjach, musi liczyć się z podatkiem Belki i zyski kapitałowe w PPK nie są tu wyjątkiem.

Nie zapłacisz podatku Belki, korzystając z oszczędności w PPK na wkład własny do kredytu hipotecznego oraz w przypadku choroby. Będziesz z niego zwolniony także wówczas, gdy wypłacisz środki po 60. roku życia w sposób opisany powyżej (25% jednorazowo, pozostałe środki w co najmniej 120 ratach).

3. Fakt: Oszczędzanie w PPK się opłaca

Niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych, oszczędzanie w PPK się opłaca. Przede wszystkim jest to spowodowane wpłatami pracodawcy oraz dopłatami państwa. Przyjmując podstawowe wpłaty do PPK, pracodawca do Twoich oszczędności dopłaca minimum 1,5% wynagrodzenia (max. 4%), natomiast państwo zasila Twój rachunek wpłatą powitalną (250 zł) oraz dopłatami rocznymi (240 zł). Średnio każda złotówka wpłacona od Ciebie zyskuje drugie tyle – aktualny zysk uczestnika PPK, który zarabia 5300 zł i jest w programie od grudnia 2019 r. wynosi w zależności od funduszu od 88% do 99% (dane na 30.11.2022 r.). I to w niełatwym momencie, podczas sporych zawirowań na rynkach finansowych, spowodowanych pandemią i wojną w Ukrainie.

Jeszcze większymi zyskami mogą się cieszyć osoby, które zarabiają mniej niż 120% płacy minimalnej. Tacy pracownicy mogą obniżyć wpłatę własną do 0,5% wynagrodzenia, ciesząc się jednocześnie niezmienną wpłatą pracodawcy w wysokości co najmniej 1,5%. 

4. Fakt: PPK to prywatne pieniądze uczestnika

Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dla pracownika dobrowolne. W każdej chwili może on przystąpić do programu i w każdej z niego zrezygnować. Z pieniędzy zgromadzonych w PPK można skorzystać w każdej chwili, na dowolny cel. Środki w PPK są także w pełni dziedziczone – uczestnik sam wskazuje, kto je otrzyma lub jeśli tego nie zrobi, będą dziedziczone według zasad ogólnych. Dodatkowo dziedziczenie w PPK  jest zwolnione z podatku od spadków. 

Do oszczędności w PPK ma się stały dostęp. Podobnie jak przy rachunku bankowym otrzymuje się numer konta oraz pierwsze hasło do logowania. Od tego momentu można sprawdzać w aplikacji stan środków, ale także dokonywać dyspozycji dot. uposażenia osób dziedziczących, wypłat czy zwrotów. 

PPK to sprawdzone rozwiązanie

Pracownicze Plany Kapitałowe to nie jest kolejny wymysł, a przemyślany program oszczędzania, wzorowany na systemach oszczędnościowych w innych krajach m.in. Wielkiej Brytanii oraz Nowej Zelandii. Choć te państwa były inspiracją, to rozwiązania zastosowane w PPK opracowali od podstaw polscy eksperci. Prace nad ustawą i konsultacje na nią trwały przez ok. 2 lata.

Więcej informacji znajdziesz na stronie mojeppk.pl.

