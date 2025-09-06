FAME 27 PPV - transmisja za 30 PLN. Gdzie oglądać najtaniej?

FAME 27: gdzie oglądać?

Gala FAME MMA 27 to jedno z największych wydarzeń tego roku. Na kibiców czeka moc atrakcji z udziałem największych gwiazd świata freak fightów, jak i sportu. Fani tłumnie rzucili się na wejściówki, a organizacja bardzo szybko pochwaliła się wyprzedażą wszystkich biletów.

Odbierz PPV za 30 PLN klikając tutaj

Patrząc na kartę walk FAME 27 - nie ma się co dziwić. W rozpisce pojawił się rodowity Ślązak, miejscowy fighter - Michał "Matrix" Królik. Przede wszystkim jednak wszyscy chcą zobaczyć kolejne występy absolutnych legend: Michała Materli oraz Tomasza Adamka.

Tego pierwszego czeka bokserska potyczka z Dawidem "Crazy" Załęckim. Wielokrotny mistrz i ikoniczna dla polskiego boksu postać stoczy natomiast walkę wieczoru z Roberto Soldiciem. Chorwat wraca na polską ziemię, by postraszyć swoim nokautującym ciosem kolejną legendę. Prestiżu walce wieczoru FAME 27 dodaje fakt, iż w stawce znalazł się pas WBC.

FAME 27 PPV: cena. Ile kosztuje?

Cena PPV FAME 27 zależy od wybranego pakietu. Tradycyjnie, dwie pierwsze walki dostępne będą za darmo na kanale YouTube federacji. Następnie stream przeniesie się do zamkniętego pasma PPV. Sprawdź poniżej, jak odebrać najtańszy dostęp do gali FAME MMA 27!

i Autor: Chaos Media/ Materiały prasowe

FAME 27 PPV: transmisja na żywo, stream online

Transmisja FAME MMA 27 dostępna będzie wyłącznie w PPV. Kibice mogą skorzystać z wyjątkowej oferty, dzięki platformie watchcode.net, dzięki której otrzymają najtańszy dostęp do wydarzenia. Wystarczy wypełnić formularz, dzięki któremu na podany adres e-mail przyjdzie unikalny link rejestracyjny. Po wpłacie depozytu, obstawieniu pierwszego kuponu za minimum 30 PLN i weryfikacji otrzymasz e-mail z kodem dostępu, który wykorzystasz na stronie famemma.tv.

Jak odebrać promocyjny dostęp?

Z instrukcji dowiesz się jak krok po kroku odebrać dostęp do transmisji z FAME MMA 27:

Wypełnij w 30 sekund TEN FORMULARZ, a po chwili otrzymasz unikalny link do rejestracji. Zarejestruj z linku nowe konto w FORTUNIE i wpłać 30 zł depozytu. Zweryfikuj konto i zagraj kupon za 30 zł z dowolną walką FAME 27. Po weryfikacji, otrzymasz na podany e-mail kod dostępu PPV, który możesz aktywować na stronie FAME MMA.

Pamiętaj, że musi być to pierwszy kupon po założeniu konta, a stawka musi wynosić 30 PLN. Aby odebrać kod musisz otworzyć konto przez formularz, który ZNAJDZIESZ TUTAJ. Voucher z kodem pojawi się na podanym mailu – nie zapomnij sprawdzić folderu SPAM.

FAME MMA 27: karta walk

Walka wieczoru:

Roberto “Robocop” Soldić - Tomasz “Góral” Adamek

Karta główna:

Lexy Chaplin - Klaudia “Sheeya” Kołodziejczyk

Michał Materla - Dawid “Crazy” Załęcki

Łukasz “Tuszol” Tuszyński - Marcin “Cesarz” Najman

Wiktor “Wronek” Wronka - Hubert Dajczman

Alan “Alanik” Kwieciński - Michał “Matrix” Królik

Bartosz Szachta - Kamil “King Kong” Minda

Free fighty (dostępne na YouTube):