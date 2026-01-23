FAME 29 PPV - gdzie oglądać? Najtańszy dostęp do gali

Gala FAME 29 odbędzie się w sobotę, 24 stycznia 2026 roku. Gdzie oglądać? Transmisja na żywo dostępna będzie wyłącznie w PPV. W poniższym tekście dowiesz się, jak uzyskać najtańszy dostęp do gali.

FAME 29 PPV to szereg elektryzujących walk z udziałem zawodników znanych zarówno z freak fightów, jak i tych z zawodowej sceny sportów uderzanych. Organizacja po raz kolejny dostarczy tonę wrażeń poprzez turniej o luksusowego Mercedesa, wartego ponad 800 tysięcy złotych. W skład S-Class Tournament wchodzą tak znamienite postaci, jak Mateusz “Don Diego” Kubiszyn, Tomasz Sarara, Izu Ugonoh, Jay Silva, czy Makhmud “Mach” Muradov. Do tego dojdą oczywiście superfighty z udziałem gwiazd FAME MMA.

FAME 29 - gdzie oglądać?

Gdzie oglądać FAME 29? Transmisja dostępna będzie wyłącznie w systemie PPV. Cena Pay-Per-View zaczyna się od 49,99 zł, co jest dość wygórowaną kwotą. Z kolejnych akapitów dowiesz się, jak odebrać kod PPV FAME 29 za jedyne 2 PLN.

FAME 29 to przede wszystkim turniej o wielką stawkę. Oprócz luksusowego samochodu zwycięzca otrzyma też możliwość potyczki z potężnym Denisem Labrygą na kolejnej gali. Głogowianinowi zrewanżować się chce na pewno Tomasz Sarara, który przegrał z nim w kontrowersyjnych okolicznościach.

Krakowianin jest jednym z wielu wymienianych do końcowego triumfu. O takowym najgłośniej mówią najwięksi faworyci - “Don Diego” oraz Muradov. Panowie zaprezentowali już wcześniej swoje wysokie umiejętności i pokazali, że walczą nie tylko efektownie, lecz także efektywnie.

FAME 29 - transmisja PPV

Transmisja FAME MMA 29 dostępna będzie wyłącznie w PPV. Kibice mogą skorzystać z wyjątkowej oferty, dzięki której otrzymają najtańszy dostęp do wydarzenia. Wystarczy wypełnić formularz z TEGO LINKU. Na podany adres e-mail przyjdzie unikalny link do rejestracji w SUPERBET. 

Po otworzeniu konta należy dokonać weryfikacji, wpłaty minimum 29 PLN.i za symboliczne 2 PLN obstawić dowolny kupon zawierający zdarzenia z oferty na FAME 29. Na podany e-mail przyjdzie wiadomość kodem dostępu, który należy wykorzystać na stronie https://famemma.tv.

Z instrukcji dowiesz się jak krok po kroku odebrać dostęp do transmisji z FAME MMA 29:

  1. Rejestracja - wypełnij formularz przez TEN LINK i załóż konto z linku rejestracyjnego.
  2. Weryfikacja konta i depozyt - min. 29 PLN.
  3. Zagraj kupon z dowolnym zdarzeniem na FAME MMA 29 za min. 2 PLN.

Po weryfikacji na podany e-mail przyjdzie wiadomość z kodem dostępu PPV, który należy aktywować na stronie FAME MMA.

Ważne! Należy pamiętać, że musi być to pierwszy kupon po założeniu konta, a stawka musi wynosić min. 2 PLN. Ilość kodów jest ograniczona - kto pierwszy, ten lepszy!

FAME 29 PPV: cena. Ile kosztuje?

Cena PPV FAME 29 zależy od wybranego pakietu. Tradycyjnie organizatorzy przygotowali dwa warianty. Za 49,99 możecie wybrać opcję basic, która gwarantuje stream w jakości 720p oraz dostęp VOD przez 48h. Za 59,99 zł możecie wykupić wersję premium - z transmisją w jakości HD 1080p oraz dostępem VOD przez 7 dni.

Tradycyjnie, dwie pierwsze walki dostępne będą za darmo na kanale YouTube federacji. Następnie stream przeniesie się do zamkniętego pasma PPV. Korzystając z powyższej promocji możesz odebrać najtańszy dostęp do gali FAME MMA 29 - za jedyne 2 PLN. To dosłownie drobne w porównaniu do pełnej ceny!

Najbliższa gala FAME MMA to oczywiście szereg superfightów. Tym, który najbardziej grzeje publikę jest oczywiście starcie Dawida Załęckiego z Bartoszem Szachtą. Popularny “Crazy” chce skarcić dawnego przyjaciela swojego syna. Choć wielu powątpiewa w ten konflikt, to panowie pokazali, że zła krew jest prawdziwa, a to zapewni niesamowite starcie w klatce.

FAME 29: Karta walk

TURNIEJ S-CLASS TOURNAMENT

ĆWIERĆFINAŁY:

  • Izu Ugonoh vs Mateusz „Don Diego” Kubiszyn
  • Jay Silva vs Tomasz Sarara
  • Makhmud Muradov vs Marcin „Thanos” Sianos
  • Alberto Simao vs Mateusz Szmyd

Superfighty FAME 29:

  • Dawid Załęcki vs Bartosz Szachta
  • Paweł „Scarface” Bomba vs Łukasz „Cameraboy” Pawłowski
  • Natalia Chereta vs Natalia Magical
  • Koziołek & Sequento vs Kamil Minda
  • Rado vs. Karabin

Hazard może uzależniać. Graj tylko u legalnych bukmacherów. Gra u nielegalnych jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi. Superbet to legalny polski bukmacher.

