FAME MMA 27 - typy bukmacherskie i kursy

Gala FAME MMA 27 będzie miała miejsce w PreZero Arenie Gliwice. W sobotę 6 września śląska hala wypełni się kibicami freak fightów do ostatniego krzesełka. Ci będą głośno dopingowali swoich ulubieńców, wśród których znajdują się zarówno gwiazdy Internetu, jak i zawodowego sportu.

W walce wieczoru zobaczymy starcie o pas WBC. Legendarny Tomasz Adamek ponownie przywdzieje rękawice i w swej koronnej dyscyplinie, boksie, podejmie młodego, gniewnego Roberto Soldicia. Chorwat to postać doskonale znana fanom MMA - w przeszłości dzierżył dwa pasy KSW. W jego rekordzie znajdują się nokauty na byłym mistrzu UFC, Dricusie Du Plessisie, czy Mamedzie Khalidovie.

Wcześniej zaś do klatki wstąpi między innymi Michał Materla. Ikona polskich sportów walki zadebiutuje we freak fightach. Jego rywalem będzie ulubieniec publiczności i człowiek, który zawsze daje emocjonujące pojedynki - Dawid "Crazy" Załęcki.

FAME MMA 27 - kursy bukmacherskie

Jak wyglądają kursy bukmacherskie na FAME MMA 27? Poniżej znajdziecie pełną listę typów.

WALKI KURSY BUKMACHER Tomasz Adamek – Roberto Soldić 3.25 - 1.25 FORTUNA Lexy Chaplin - Klaudia “Sheeya” Kołodziejczyk 4.60 - 1.12 FORTUNA Michał Materla – Dawid Załęcki 1.35 - 2.70 FORTUNA Łukasz “Tuszol” Tuszyński - Marcin “Cesarz” Najman 1.26 - 3.15 FORTUNA Wiktor “Wronek” Wronka - Hubert Dajczman 1.16 - 3.80 FORTUNA Alan Kwieciński – Michał „Matrix” Królik 5.38 - 1.08 FORTUNA Bartosz Szachta - Kamil “King Kong” Minda 2.06 - 1.60 FORTUNA Przemysław Skulski - Oskar Wierzejski 4.60 - 2.37 FORTUNA Bartosz “Hermes” Jarzyński - Brajan “Bojan” Bojanko 1.42 - 2.46 FORTUNA

FAME MMA 27 - typy bukmacherskie

W gronie uczestników FAME MMA 27 nie brakuje wyraźnych faworytów. Wśród największych znajdują się: "Wronek", Michał "Matrix" Królik, "Tuszol" oraz "Sheeya". Spore szanse eksperci dają też Roberto Soldiciowi, który słynie z potężnego uderzenia. Czy zdoła jednak przechytrzyć starego wyjadacza, jakim jest Tomasz Adamek? Były mistrz świata będzie miał ogromną przewagę, bowiem walka wieczoru odbędzie się w ringu.

FAME 27: typy na walki

Kto wygra na FAME MMA 27? Poniżej znajdziecie wybrana typy na walki z karty walk FAME 27.

Tomasz Adamek vs Roberto Soldić

Walka wieczoru FAME MMA 27 to starcie "Górala" z "RoboCopem". Pan Tomasz Adamek po wielu latach wraca do ringu - ostatnie pojedynki toczył bowiem w klatce. Legenda polskiego boksu doskonale wie, jak poruszać się w czworokątnej arenie i jak spychać rywala do narożnika.

Roberto Soldicia na pewno nie można lekceważyć. Wielu już przekonało się o sile, jaka drzemie w jego pięści. Adamek zapewniał jednak, że będzie "speed", a jak wiadomo - "jak jest speed, to Adamka nikt nie pokona".

Nasz typ: Tomasz Adamek wygra walkę.

Tomasz Adamek wygra walkę. Kurs: 3.25.

Michał Materla vs Dawid Załęcki

Legenda i bijące serce KSW wstępuje do świata FAME MMA, gdzie jednak pokaże to, do czego wszystkich przyzwyczaił. Klasa poza klatką, na konferencjach oraz wywiadach i wysokie umiejętności, gdy padnie komenda "fight!".

Michał Materla w starciu z Dawidem Załęckim jest niemałym faworytem. "Crazy" nieraz pokazywał, że nie bez przypadku nosi taki pseudonim. Tym razem jednak nie będzie mógł skorzystać ze swych obrotówek. Nie dostarczył też wiele stricte bokserskiego materiału do analizy - jego pojedynek z "Kierasem" zakończył się bardzo szybko. Wątpliwym jest, by "Cipao" dał się złapać na dewastujący cios. Czy znokautuje Załęckiego? Niczego wykluczać nie można, ale pewniejszym wydaje się być, że panowie przewalczą cały dystans.

Nasz typ: Michał Materla wygra walkę.

Michał Materla wygra walkę. Kurs: 1.35.

Tuszol vs Marcin Najman

Pojedynek spod znaku "Dawida z Goliatem". To kolejny takowy w karierze "Cesarza freak fightów", który jednak nie ma z nimi najlepszych wspomnień. Piotr Lizakowski na wstecznym, ale jednak pokonał go bez problemów, a Adrian Cios dwukrotnie zwyciężał przez dyskwalifikację.

W starciu z Łukaszem Tuszyńskim pewniejsza może być pierwsza z opcji. Walka odbędzie się w formule MMA, a "Tuszol" na macie trenował z samym Jakubem Wikłaczem, a ten na pewno dał mu kilka "myczków" jak poradzić sobie z Najmanem. Leciwy pan Marcin znów będzie podążał za przeciwnikiem, który sukcesywnie będzie rozbijał go na pełnym dystansie.

Nasz typ: Łukasz "Tuszol" Tuszyński wygra walkę.

Łukasz "Tuszol" Tuszyński wygra walkę. Kurs: 1.26.

Alan Kwieciński vs Michał "Matrix" Królik

Kick-bokserska walka "Alanika" z "Matrixem" wisiała w powietrzu od długiego czasu. Wreszcie panowie spotkają się w klatce FAME MMA, tym samym wieńcząc swój długi konflikt. Kwieciński doskonale znany jest kibicom freak fightów, toteż wiedzą oni, czego można się po nim spodziewać.

Michał Królik to doświadczony stójkowicz, który wie, jak dawać show w ringu. Pochodzący z Chorzowa zawodnik będzie mógł liczyć na ogromne wsparcie z trybun. O ile Alan będzie miał przewagę kilogramów, o tyle spodziewamy się, iż "Matrix" będzie przeważał, a na koniec to jego ręka pójdzie w górę.

Nasz typ: Michał „Matrix” Królik wygra walkę.

Michał „Matrix” Królik wygra walkę. Kurs: 1.08.

FAME MMA 27: jak obstawiać?

Gale FAME MMA obstawiać możecie wyłącznie u bukmachera FORTUNA. Cena PPV FAME 27 zaczyna się od 49,99 zł.

