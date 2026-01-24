FAME MMA 29 - transmisja. Gdzie oglądać PPV?

Największa federacja świata freak fightów 2026 rok rozpocznie od gali w Tarnowie. Arena Jaskółka wypełni się po brzegi kibicami, na których czeka wyborna uczta. Elektryzujące superfighty, gorące konflikty, a przede wszystkim turniej o wysoką stawkę. To wszystko czeka nas na FAME MMA 29 już w sobotę, 24 stycznia.

FAME MMA 29 - transmisja

Organizacja FAME MMA kontynuuje świetnie sprawdzający się format, znany między innymi z gal GROMDY. Fani ponownie otrzymają zawody turniejowe, które w pełni rozegrane zostaną jednego wieczoru. Ośmiu śmiałków, których widzowie sami wybrali z dziesięciu propozycji, przystąpi do walki o Mercedesa wartego ponad 800 tysięcy złotych. Do tego zwycięzca otrzyma możliwość walki z Denisem Labrygą na kolejnej gali.

Turniej nazwany S-Class Tournament naszpikowany jest gwiazdami. O końcową nagrodę powalczą takie tuzy świata sportów walki, jak Mateusz “Don Diego” Kubiszyn, Tomasz Sarara, Jay Silva, Marcin Sianos, czy Makhmud Muradov. Każdy ma swoje zalety i aspekty, które przemawiają za postawieniem go w roli faworyta. Nikt nie ma wątpliwości, że czeka nas fenomenalne widowisko!

FAME MMA 29 nie mogłoby się też odbyć bez dodatkowych walk. Wśród superfightów największe emocje wzbudza toruńska konfrontacja Dawid Załęcki vs. Bartosz Szachta. Panowie znają się od lat, ale poróżniła ich kwestia syna tego pierwszego. Choć “Crazy” nie utrzymuje z nim kontaktów, to Denis Załęcki jest i będzie jego synem. Dlatego też zdecydował się w klatce rozwikłać problem, jaki ma do dawnego przyjaciela “Bad Boya”.

Gdzie oglądać FAME MMA 29? Transmisja dostępna będzie wyłącznie w systemie PPV. Z kolejnych akapitów dowiecie się, jak zgarnąć kod dostępu w promocyjnej cenie.

FAME MMA 29 - cena PPV

Cena PPV na galę FAME MMA 29 zależy od wybranego pakietu. Tradycyjnie organizatorzy przygotowali dwa warianty. Tańszy to opcja basic, która za 49,99 zł gwarantuje stream w jakości 720p oraz dostęp VOD przez 48h. Z kolei droższy, to wersja premium - za 59,99 zł otrzymujecie transmisję w jakości HD 1080p oraz dostępem VOD przez 7 dni.

Tradycyjnie, dwie pierwsze walki dostępne będą za darmo na kanale YouTube federacji. Następnie stream przeniesie się do zamkniętego pasma PPV. Jak oglądać FAME MMA 29? Legalny bukmacher Superbet przygotował wyjątkową akcję, dzięki której możecie zgarnąć kody PPV za jedyne 2 PLN.

FAME MMA 29 - gdzie oglądać?

Transmisja FAME MMA 29 dostępna będzie wyłącznie w PPV. Kibice mogą skorzystać z wyjątkowej oferty, dzięki której otrzymają najtańszy dostęp do wydarzenia. Wystarczy wypełnić formularz z TEGO LINKU, założyć konto i dokonać weryfikacji konta, wpłaty minimum 29 PLN.i za symboliczne 2 PLN obstawić dowolny kupon zawierający zdarzenia z oferty na FAME 29. Na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z kodem dostępu, który należy wykorzystać na stronie https://famemma.tv.

Z instrukcji dowiesz się jak krok po kroku odebrać dostęp do transmisji z FAME MMA 29:

Rejestracja - koniecznie przez TEN LINK. Weryfikacja konta i depozyt - min. 29 PLN. Zagraj kupon z dowolnym zdarzeniem na FAME MMA 29 za min. 2 PLN.

Po weryfikacji na użyty przy rejestracji adres e-mail przyjdzie wiadomość z kodem dostępu PPV, który należy aktywować na stronie FAME MMA.

Ważne! Należy pamiętać, że musi być to pierwszy kupon po założeniu konta, a stawka musi wynosić min. 2 PLN. Akcja do wyczerpania zapasu kodów.

Tak powinien wyglądać przykładowy kupon:

O której FAME MMA 29?

Gdzie, kiedy i o której FAME MMA 29? Poniżej najważniejsze informacje dotyczące gali w pigułce.

Gdzie? Arena Jaskółka, Tarnów.Kiedy? Sobota, 24 stycznia 2026 roku.O której? Początek gali już o godzinie 19:00.Transmisja na żywo: oglądać możecie wyłącznie w PPV. Kliknij poniżej, by zgarnąć dostęp za jedyne 2 PLN!

Karta walk FAME MMA 29

TURNIEJ S-CLASS TOURNAMENT

FINAŁ:

Ugonoh/„Don Diego”/Silva/Sarara vs. Muradov/Sianos/Alberto/Szmyd

PÓŁFINAŁY:

Ugonoh/„Don Diego” vs. Silva/Sarara

Muradov/Sianos vs. Alberto/Szmyd

ĆWIERĆFINAŁY:

Izu Ugonoh vs Mateusz „Don Diego” Kubiszyn

Jay Silva vs Tomasz Sarara

Makhmud Muradov vs Marcin „Thanos” Sianos

Alberto Simao vs Mateusz Szmyd

Superfighty FAME 29

Dawid Załęcki vs Bartosz Szachta

Paweł „Scarface” Bomba vs Łukasz „Cameraboy” Pawłowski

Natalia Chereta vs Natalia Magical

Koziołek & Sequento vs Kamil Minda

Rado vs. Karabin

