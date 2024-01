Ferie zimowe z PKP Intercity

W Tatry

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mają do wyboru wiele atrakcyjnych połączeń w popularnych kierunkach. Z Warszawy do Zakopanego pojedziemy ekonomicznymi pociągami TLK Małopolska albo TLK Karpaty, a także wyruszającym wczesnym rankiem składem IC Karłowicz. Najszybciej dostaniemy się pociągiem EIC Tatry. Po drodze skład zatrzyma się w Krakowie i Nowym Targu.

Mieszkańcy Szczecina oraz Wrocławia mogą skorzystać z dodatkowych połączeń z Zakopanem przygotowanych przez przewoźnika na ferie. Tych pierwszych w podróż zabierze IC Podhalanin, a wrocławianie skorzystają z IC Halny.

Na narciarskie stoki

W Beskid Śląski (Wisła) mieszkańców Warszawy zabiorą pociągi IC Daszyński oraz IC Kormoran. Natomiast do Jeleniej Góry oraz Szklarskiej Poręby podróżnych dowiozą TLK Orzeszkowa i TLK Karkonosze, a w weekendy IC Śnieżka. Każdy z nich po drodze zatrzyma się między innymi w Opolu oraz Wrocławiu. Mieszkańcy tych dwóch miast do Jeleniej Góry dojadą także składem IC Matejko.

Może na morze?

Coraz większą popularnością w zimie cieszą się miejscowości nadmorskie. Bałtyk zachwyca o każdej porze roku, na plaży możemy wdychać dobroczynny jod i uprawiać aktywność fizyczną lub tylko spacerować.

Planując podróż z Warszawy na północ, możemy wybierać pomiędzy szybkimi połączeniami EIP, które do Gdańska docierają w około 2,5 godziny. Na tej trasie dostępne są również ekonomiczne pociągi, m.in. IC Sobieski i TLK Lubomirski. Ze stolicy do Kołobrzegu dowiezie nas IC Zamoyski, który po drodze zatrzyma się między innymi w Toruniu czy Bydgoszczy lub Pendolino, który zatrzymuje się także w Koszalinie.

City break

Możemy wykorzystać ferie, by wybrać się na tzw. city break, czyli krótkie zwiedzanie miasta. Mieszkańcy stolicy mogą skorzystać z 16 par połączeń do Poznania, 17 do Katowic, 14 do Wrocławia i 20 par pociągów do Łodzi.

Pasażerowie z Opola pociągami IC Artus iIC Matejko dojadą odpowiednio do Przemyśla oraz do Gdyni lub Szczecina. Wyruszając na zimowe zwiedzanie miast, mieszkańcy Opola mają do wyboru bezpośrednie pociągi do Krakowa – trasę obsługują m.in. składy IC Siemiradzki oraz IC Piast, który dojeżdża też do Trójmiasta. Do Wrocławia i Warszawy dojadą m.in. pociągiem IC Fredro.

W trakcie ferii mieszkańcy Wrocławia mogą skorzystać z 14 par pociągów do Warszawy, 17 do Poznania oraz 15 do Krakowa. Wygodną podróż do stolicy Polski zapewnią m.in. IC Łużyce albo IC Konopnicka. Najszybsza na tej trasie jest EIC Panorama, która pokona ją w 3 godziny i 46 minut. Aby zobaczyć słynne poznańskie koziołki wrocławianie mogą skorzystać m.in. z IC Szyndzielnia lub IC Szkuner. Do Krakowa z Wrocławia dojedziemy natomiast m.in. IC Wawel lub IC Wyspiański.

Mieszkańcy Szczecina mogą liczyć również na dogodne połączenie z Krakowem. Najszybszym pociągiem na tej trasie jest IC Chełmoński, który zatrzymuje się po drodze m.in. w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Chętni na zobaczenie Wrocławia mają do dyspozycji także m.in. IC Matejko czy TLK Wyczółkowski. Do Warszawy zaś można dotrzeć m.in. EIC Chrobry, IC Mewa, IC Podlasiak czy IC Górski.

Za granicę

Podróżni mogą skorzystać też z oferty połączeń międzynarodowych. Z Wrocławia i Opola można wybrać się do Berlina składem IC Odra, a do Wiednia pociągiem IC Danubius. Z kolei pasażerowie z Warszawy mogą skorzystać z 15 par połączeń międzynarodowych. Wygodnie dojadą m.in. do Berlina (6 par pociągów). Do Monachium jedzie IC Chopin, który po drodze zatrzymuje się, m.in. w Ostrawie, Wiedniu i Salzburgu.

Jedź taniej dzięki promocjom

PKP Intercity ma atrakcyjną ofertę promocyjną. PKP Intercity.

• Dzięki akcji „Taniej z Bliskimi”, która obejmuje podróże pociągami TLK i IC. Aby pobrać bilet z wybraną ofertą, wystarczy podróżować w grupie od 2 do 6 osób, a bilet zakupić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przejazdu. Wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymują wtedy 30 proc. zniżki. Oferta łączy się z ulgami ustawowymi.

• Promocyjna oferta dostępna jest także na połączenia ekspresowe EIC i EIP. Podróżując w grupie od 2 do 5 osób, wśród których jest dziecko, które nie ukończyło 16 lat, możemy skorzystać z Biletu Rodzinnego. W tym wypadku wszystkim członkom grupy przysługuje 30 proc. zniżki.

• We wszystkich pociągach PKP Intercity w relacjach krajowych można korzystać z Karty Dużej Rodziny, która daje 30-procentowy rabat podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób (bez względu na przynależność rodzinną).

• Bilet Seniora uprawnia każdego, kto ukończył 60 lat do zniżki w wysokości 30 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie. Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.

• Dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia, podróżują z PKP Intercity za darmo w wagonach 2. klasy. Wystarczy pobrać dla nich bilet uprawniający do bezpłatnego przejazdu.

W pociągach PKP IC obowiązują także ulgi:

dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje ustawowa ulga w wysokości 37 proc. – na podstawie legitymacji szkolnej,

studenci mają prawo do ulgi ustawowej, dzięki niej, z ważną legitymacją studencką, w pociągach PKP Intercity każdej relacji krajowej pojadą taniej aż o 51 proc.,

emeryci i renciści mają prawo do dwóch przejazdów z ulgą ustawową 37 proc. w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów w komunikacji krajowej.

PARTNEREM MATERIAŁY JEST PKP INTERCITY