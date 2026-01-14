W środę rano, około godz. 7:00, w miejscowości Będzieszyna samochód osobowy śmiertelnie potrącił pieszego.

W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a jedna została ranna.

Na drodze krajowej nr 75 (odcinek Nowy Sącz – Brzesko) wprowadzono ruch wahadłowy.

Aktualizacja, godz. 9.20

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaktualizowała informacje na temat wypadku na DK75 w Będzieszynie. Na szczęście poszkodowana osoba piesza przeżyła i trafiła do szpitala.

Wcześniej pisaliśmy:

Początek dnia dla wielu kierowców podróżujących popularną „sądeczanką” zamienił się w koszmar. Chwilę po godzinie 7:00, w samym szczycie porannych dojazdów do pracy, w miejscowości Będzieszyna (powiat brzeski) doszło do śmiertelnego potrącenia osoby pieszej. Dodatkowo w wyniku zdarzenia jedna osoba podróżująca autem osobowym została ranna.

Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ich zadaniem jest teraz drobiazgowe ustalenie wszystkich okoliczności tej tragedii. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady, wykonują dokumentację fotograficzną i przesłuchują ewentualnych świadków zdarzenia.

Utrudnienia na drodze z Nowego Sącza do Brzeska. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu. Trasa łącząca Nowy Sącz z autostradą A4 w rejonie Brzeska jest jedną z najbardziej obciążonych w regionie, a poranne godziny to czas największego natężenia ruchu. Jak poinformowała GDDKiA, na odcinku, gdzie doszło do tragedii, wprowadzono ruch wahadłowy. Oznacza to, że samochody przepuszczane są naprzemiennie jednym pasem jezdni. Tworzą się korki w obu kierunkach.

Służby początkowo informowały, że utrudnienia mogą potrwać około godziny, jednak ze względu na prowadzone na miejscu czynności prokuratorskie, kierowcy muszą liczyć się z tym, że droga może być zablokowana znacznie dłużej. Osobom, które dopiero planują podróż tą trasą, zaleca się, o ile to możliwe, wybór alternatywnych dróg.