Gala "DNA – bo pomaganie mamy w genach”: znamy laureatów nagród

Podczas Gali przyznano nagrody specjalne m.in. dla WIelkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Zacznij od Siebie, Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a także marszałek Moniki Wielichowskiej oraz Ewy Chodakowskiej.

Po raz pierwszy wręczono również nagrody Złoty GEN dla przedsiębiorców zaangażowanych w działalność społeczną. W tym roku trafiły one do Małgorzata Adamkiewicz i Rafała Brzoski.

Niezależne Zrzeszenie Studentów – nagroda za działania młodych na rzecz zdrowia

NZS wyróżniono nagrodą za projekty społeczne o rzeczywistym wpływie, w tym „Wampiriadę”, która w 100 dni zgromadziła ponad 3 tys. dawców i 1 400 litrów krwi, oraz „Studentów dla Zdrowia”, oferujących setki godzin bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Organizacja została doceniona za mobilizowanie środowiska akademickiego do działań prozdrowotnych.

HelpClinic – wyróżnienie za dostęp do wsparcia psychicznego

Partnerstwo z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, ponad 500 specjalistów, darmowe narzędzia autoterapeutyczne i ambitny plan dotarcia do 30 tysięcy odbiorców w pierwszym roku — to założenia projektu HelpClinic, nagrodzonego za realne poszerzenie dostępu do pomocy psychologicznej. Gala doceniła odwagę i systemowość tego rozwiązania.

Ambasadorka Profilaktyki: Monika Wielichowska

Pierwszą w historii nagrodę w tej kategorii otrzymała marszałek Monika Wielichowska — za systematyczne działania na rzecz promocji zdrowia i wczesnej profilaktyki. Jej zaangażowanie w inicjatywy edukacyjne oraz szeroko zakrojone akcje badań przesiewowych w Sejmie stały się przykładem efektywnej współpracy legislacji i zdrowia publicznego.

Ambasadorka Promocji Aktywności Fizycznej: Ewa Chodakowska

Tytuł trafił do Ewy Chodakowskiej, doceniając ponad dziesięć lat jej działalności na rzecz aktywności fizycznej. Autorka bestsellerowych książek i twórczyni marki BeBio realnie wpłynęła na popularyzację zdrowych nawyków wśród Polek i Polaków, budując jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw prozdrowotnych w kraju.

WOŚP – nagroda za całokształt działalności

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odebrała wyróżnienie za trzy dekady konsekwentnej pracy na rzecz zdrowia publicznego. 33 Finały, blisko 2,6 mld zł zebranych środków i 81 tysięcy urządzeń dostarczonych do polskich szpitali – to skala, która nie ma odpowiednika w historii krajowych działań społecznych.

Specjalne wyróżnienie dla CIOP-PiB

Specjalne wyróżnienie trafiło także do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, doceniające długoletnią pracę na rzecz zdrowia zawodowego i profilaktyki, szczególnie w kontekście potrzeb pracowników 50+.

CIOP od lat buduje standardy bezpieczeństwa pracy, łącząc naukę, edukację i wdrażanie praktycznych narzędzi dla firm. Jednym z przykładów ich działań jest kampania „Siła wieku”, skierowana do osób 50+, która w nowoczesny i aktywizujący sposób zachęca do dbania o kondycję — zarówno fizyczną, jak i zawodową — oraz promuje świadomą aktywność na rynku pracy. Instytut udowadnia, że troska o zdrowie pracowników może być fundamentem odpowiedzialnego, nowoczesnego rynku pracy.

Fundacja Zacznij od Siebie – Nagroda Specjalna

Fundacja została nagrodzona za edukację łączącą profilaktykę zdrowotną z odpowiedzialnością finansową. Jej model „Plan A + Plan B = Życie i Zdrowie” tworzy spójny system wiedzy, który zwiększa świadomość zdrowotną i ubezpieczeniową Polaków.

Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom – Nagroda Specjalna

Wyróżnienie przyznano za całodobową, domową opiekę paliatywną nad nieuleczalnie chorymi dziećmi oraz wsparcie rodzin w żałobie. Organizacja od lat prowadzi także szkolenia dla medyków i działania edukacyjne, realnie zmieniając standard opieki u kresu życia na Pomorzu.

Fundacja Polsat i GCZD – Nagroda za przełom w leczeniu wad serca

Nagrodę otrzymała Klinika Kardiologii GCZD wraz z Fundacją Polsat — za projekt, który zmodernizował Oddział Kardiochirurgii i umożliwił wprowadzenie do Polski techniki unifokalizacji tętnic płucnych, stosowanej dotąd w nielicznych ośrodkach w Europie. Dzięki współpracy z prof. Richardem Mainwaringiem ze Stanford Medicine Children’s Hospital dzieci z najtrudniejszymi wadami serca mogą być leczone na światowym poziomie w kraju.

Organizacje Pracodawców – Nagroda Specjalna za inicjatywę „SPRAWDZAMY”

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Polska Rada Biznesu i Corporate Connection zostały nagrodzone za wspólną inicjatywę ułatwiającą firmom poruszanie się w niestabilnym otoczeniu prawnym. Projekt „SPRAWDZAMY” promuje deregulację i upraszczanie przepisów, odpowiadając na realne potrzeby przedsiębiorców.

Złoty GEN dla Małgorzaty Adamowicz i Rafała Brzoski

Nagroda Złoty GEN trafiła do Małgorzaty Adamkiewicz za wieloletnie działania na rzecz rozwoju polskich innowacji medycznych, budowania niezależności lekowej oraz wspierania projektów naukowych o znaczeniu systemowym.

W gronie wyróżnionych znalazł się również Rafał Brzoska za wyjątkową konsekwencję w łączeniu biznesowej skuteczności z głębokim zaangażowaniem społecznym. Od lat pokazuje, że odpowiedzialność przedsiębiorcy nie kończy się na wzroście gospodarczym — jego działalność charytatywna stała się symbolem realnej, mierzalnej pomocy.

Uroczysta gala była formalnym zwieńczeniem kongresu Polska Moc Biznesu, który przez cały dzień gromadził przedstawicieli rządu, biznesu i organizacji społecznych, by dyskutować o bezpieczeństwie, zdrowiu publicznym, innowacjach, rynku pracy i przyszłości polskiej gospodarki. Wyróżnienia wręczone podczas gali podkreśliły, jak różnorodne inicjatywy — od medycyny i edukacji, po technologie i działania społeczne — realnie wzmacniają dobro wspólne w Polsce.