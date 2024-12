i Autor: materiały prasowe

GAZ – paliwo transformacji

Rola gazu ziemnego wykracza dziś daleko poza tradycyjne zastosowania. To kluczowe paliwo transformacji energetycznej – niezbędne do produkcji wodoru, podstawa nowoczesnego przemysłu chemicznego i nawozowego. Szczególne znaczenie ma w energetyce – elektrownie gazowe, dzięki swojej elastyczności, stanowią idealne uzupełnienie dla odnawialnych źródeł energii. Gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr, to właśnie jednostki gazowe mogą szybko zwiększyć produkcję, zapewniając stabilność systemu elektroenergetycznego.