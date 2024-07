GAZ-SYSTEM ostrzega

IWONA DOMINIAK, Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM:

Zalecamy stosowanie zasady ograniczonego zaufania w przypadku korzystania z reklam internetowych nakłaniających do inwestowania pieniędzy.

Podkreślam, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nie prowadzi żadnej akcji inwestycyjnej na rynku kapitałowym i nie oferuje żadnych akcji spółki. Jesteśmy w 100 procentach spółką Skarbu Państwa. Ostatnio działania oszustów nasiliły się w mediach społecznościowych. Zapewniam, że jako spółka podejmujemy szereg działań prawnych wymierzonych w cyberprzestępców, niestety bardzo szybko pojawiają się nowe formy wyłudzeń, wykorzystujące bezprawnie m.in. nazwę Baltic Pipe. Pamiętaj! Zanim przekażesz swoje dane osobowe lub otworzysz na komputerze link przesłany e-mailem – najpierw sprawdź, czy oferta jest prawdziwa poprzez kontakt z instytucją lub spółką, których nazwy są podane w ogłoszeniu. W przypadku GAZ-SYSTEM można napisać do nas na adres: [email protected] i uzyskać prawdziwe informacje. Natomiast każdy przypadek oszustwa lub nękania należy pilnie zgłosić do organów ścigania.

UWAGA NA FAŁSZYWE REKLAMY

W portalach i serwisach społecznościowych pojawia się dużo fałszywych i modyfikowanych na bieżąco ogłoszeń, obiecujących rzekomo wysokie i pewne zyski poprzez inwestowanie w projekty prowadzone przez GAZ-SYSTEM. Najczęściej wykorzystywaną do tego przestępstwa inwestycją spółki jest gazociąg Baltic Pipe. Oczywiście bezprawnie. Fałszywe reklamy można zobaczyć m.in. na Facebooku, YouTube i LinkedIn oraz w Google. Pojawiają się też w e-mailach i przede wszystkim w reklamach internetowych. Często towarzyszą im telefony lub SMS-y od osób udających pracowników GAZ-SYSTEM. Są to działania oszustów, a wszystkie te ogłoszenia są nieprawdziwe. Spółka nie zachęca do inwestowania w swoje projekty i nie zamawia tego typu reklam.

JAK ROZPOZNAĆ OSZUSTWO INTERNETOWE?

Uwaga na podejrzane adresy profili, z których pochodzą posty. Fałszywe reklamy i wpisy/posty najczęściej zachęcają do pospiesznego inwestowania i obiecują szybki zysk, np. „Tylko dziś wpłać tysiąc złotych, jutro odbierz dwa tysiące złotych”. Oszuści często bezprawnie wykorzystują zdjęcia lub filmy przedstawiające polityków lub inne znane osoby: sportowców, ludzi show-biznesu, przedsiębiorców, prezesów spółek skarbu państwa. Internetowe wpisy (posty) podają nieprawdziwe informacje o możliwości inwestowania w GAZ-SYSTEM lub w Baltic Pipe i zwykle prowadzą do stron w żaden sposób niepowiązanych ani z GAZ-SYSTEM, ani z projektami tej spółki w tym Baltic Pipe. Wykorzystują też logo GAZ-SYSTEM, łudząco podobne do prawdziwego logo oraz grafiki i kolory udające autentyczne materiały GAZ-SYSTEM.

JAK DZIAŁAJĄ FAŁSZYWI DORADCY INWESTYCYJNI?

Oszuści zwykle stosują te same schematy działania. Kliknięcie w reklamę przekierowuje oszukanego na fałszywą stronę, która nie jest stroną GAZ-SYSTEM. Wtedy na ekranie pojawia się oferta „atrakcyjnej inwestycji”. Żeby móc skorzystać z tej kuszącej, lecz oczywiście nieprawdziwej zachęty, trzeba się zarejestrować, podając np. numer telefonu, adres e-mail lub adres zamieszkania. Wówczas z oszukiwanym „inwestorem” telefonicznie kontaktuje się osoba przedstawiająca się jako reprezentujący spółkę GAZ-SYSTEM „doradca” lub „konsultant”. Nakłania on klienta do zainstalowania rzekomo niezbędnej aplikacji lub programu, którego rzeczywistym zadaniem jest umożliwienie oszustom zdalnego przejęcia kontroli nad komputerem lub telefonem ofiary. To pozwala oszustom na kradzież środków finansowych, gdy klient zaloguje się na swoje konto bankowe.

Fałszywy „konsultant” często prosi też o szybkie przelanie pieniędzy na wskazany w e-mailu lub SMS-ie numer konta. Zazwyczaj łączy się to z wyłudzeniem numeru PESEL, by móc bez wiedzy i zgody oszukanego zaciągnąć w jego imieniu kredyt lub pożyczkę! W efekcie klient zostaje oszukany, a pieniądze przepadają bezpowrotnie.

UWAGA! Gdy oszuści wysyłają dokumenty, „certyfikaty doradcy/konsultanta”, umowy inwestycyjne lub skany informacji ze strony GAZ-SYSTEM z opisem inwestycji albo wskazują do kontaktu mailowego nazwiska z dopisaną domeną poczty elektronicznej spółki – są to fałszywe dokumenty, których nie należy wypełniać ani podpisywać.

PRZYPOMINAMY! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Zanim przekażesz komuś swoje dane osobowe lub środki finansowe, skontaktuj się osobiście z jakimkolwiek bankiem, aby sprawdzić, czy na prawdziwym rynku kapitałowym są oferowane takie produkty inwestycyjne!

NIE INWESTUJ – to jest OSZUSTWO w Baltic Pipe

Spółka apeluje o ostrożność i zaznacza, aby nie otwierać linków oraz reklam z podejrzanymi adresami internetowymi. Prawdziwe informacje na temat działalności GAZ-SYSTEM oraz Baltic Pipe można znaleźć na oficjalnej stronie firmowej, tj. www.gaz-system.pl. Autentyczne strony i profile społecznościowe GAZ-SYSTEM to:

• Strona www, tj. www.gaz-system.pl

• Zakładka Baltic Pipe, tj. www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/wsparcie-ue/inwestycje-zrealizowane-ze-srodkow-ue/baltic-pipe

• Portal X (dawniej Twitter), tj. www.x.com/GAZ_SYSTEM

• LinkedIn, tj. www.linkedin.com/company/gaz-system

• YouTube, tj. www.youtube.com/gaz-systemoperator

• Facebook, tj. www.facebook.com/GAZSYSTEM

GAZ-SYSTEM nie prowadzi żadnych działań nakłaniających lub zachęcających do inwestowania na rzecz spółki, a realizowane przez spółkę inwestycje nie są oferowane publicznie jako źródło zysków kapitałowych. Fałszywe ogłoszenia najczęściej zachęcają do inwestowania środków finansowych, jednak nie ma to nic wspólnego z działalnością spółki.

GAZ-SYSTEM sugeruje każdej pokrzywdzonej osobie, która padła ofiarą przestępstwa, by rozważyła podjęcie kroków prawnych, w tym niezwłocznego złożenia w najbliższej jednostce policji lub właściwej jednostce prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kampania Komisji Nadzoru Finansowego nt. cyberoszustw.

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/cyberoszustwa_inwestycyjne