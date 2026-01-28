Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? Transmisja TV za darmo

Najelitarniejsze z klubowych rozgrywek piłkarskich powoli wchodzą w decydującą fazę. Przed nami ostatnie spotkania w fazie ligowej: Benfica - Real Madryt, FC Barcelona - FC Kopenhaga, czy PSG - Newcastle. Gdzie oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów? Poniżej dowiesz się, jak odebrać dostęp do pakietu Canal+ Super Sport za 0 zł na 90 dni.

Liga Mistrzów: gdzie oglądać na żywo?

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA dostępne są wyłącznie dla posiadaczy pakietu Super Sport w serwisie Canal+. Cena w miesięcznej subskrypcji to aż 65 zł. Dzięki nam możesz jednak odebrać kod dostępu na 90 dni za 0 zł. Wystarczy, że zastosujesz się do poniższej instrukcji:

Otwórz konto w Superbet TUTAJ- koniecznie z kodem WATCHCPLUS. Wpłać pierwszy depozyt - minimum 40 PLN i postaw dowolny kupon. Po spełnieniu wszystkich warunków na podany przy weryfikacji numer lub adres e-mail przyjdzie kod z dostępem do Canal+.

Akcja promocyjna jest dostępna tylko dla nowych użytkowników, którzy nie posiadają jeszcze konta w SUPERBET. Wystarczy dokonać rejestracji TUTAJ, zweryfikować konto i wpłacić minimum 40 PLN.

Po spełnieniu wszystkich warunków na podany przy weryfikacji numer lub adres e-mail przyjdzie wiadomość z kodem dostępu na 90 dni do Canal+ Super Sport. Kod otrzymasz około godziny 20:00. Akcja trwa od 17.01.2026 r. do 01.02.2026 r.. Kod należy aktywować maksymalnie do 28.02.2026 r.

Transmisja Ligi Mistrzów za darmo

Czy mecze Ligi Mistrzów można oglądać online za darmo? Jedynym posiadaczem praw do transmisji tych rozgrywek jest Canal+, toteż mecze LM 25/26 online obejrzeć można wyłącznie z pakietem Super Sport. Wszystkie spotkania przez 90 dni za 0 zł możesz obejrzeć dzięki powyższej akcji promocyjnej. Kliknij w baner i odbierz kod dostępu!

Liga Mistrzów: transmisja TV, stream online

Po fazie ligowej przyjdzie czas na rundę play-off. Terminarz tych meczów jest już znany, a konkretne daty prezentują się następująco:

Baraże (play-offy) : 17-18 i 24-25 lutego 2026 r.

: 17-18 i 24-25 lutego 2026 r. 1/8 finału : 10-11 i 17-18 marca 2026 r.

: 10-11 i 17-18 marca 2026 r. Ćwierćfinały : 7-8 i 14-15 kwietnia 2026

: 7-8 i 14-15 kwietnia 2026 Półfinały : 28-29 kwietnia i 5-6 maja 2026

: 28-29 kwietnia i 5-6 maja 2026 Finał: 30 maja 2026 na Puskas Arena w Budapeszcie

