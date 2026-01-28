32‑latek wpadł w furię! Ojca zwyzywał i pobił, a matkę zdzielił chochlą w głowę! Oberwała też policjantka

Pijany 32-latek z Pułtuska wszczął awanturę domową, bijąc ojca i uderzając matkę chochlą.

Mężczyzna próbował chwycić za nóż i uderzył interweniującą policjantkę.

Sprawca, nadużywający alkoholu i środków odurzających, usłyszał zarzuty znęcania się nad rodzicami oraz napaści na funkcjonariuszy.

Jakie konsekwencje czekają furiata i dlaczego rodzina potrzebuje natychmiastowej pomocy?

Pułtusk. 32-latek zgotował rodzicom piekło

Było po godz. 21:30 w niedzielę (25 stycznia), gdy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku otrzymał zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów. Już przed wejściem do lokalu funkcjonariusze słyszeli krzyki i odgłosy awantury.

- W mieszkaniu zastali rozlaną na podłodze wodę oraz mocno pobudzonego mężczyznę siedzącego na schodach. Od 32‑latka wyczuwalna była silna woń alkoholu. Miał rozcięte czoło, z którego sączyła się krew, a na pytania dotyczące okoliczności zdarzenia odpowiadał nielogicznie. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, a policjanci przeprowadzili rozmowy z członkami rodziny - przekazała asp. Magdalena Bielińska z pułtuskiej policji.

Pobił ojca i zdzielił matkę chochlą

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna nadużywa alkoholu i środków odurzających. Tego dnia wulgarnie wyzywał ojca słowami, popychał go i uderzał. W pewnym momencie chwycił też chochlę leżącą na blacie kuchennym i uderzył nią matkę w głowę! Następnie wziął garnek z palnika i chlusnął wodą w kierunku rodziców.

Gdy policjanci powiedzieli 32-latkowi, że jest zatrzymany, mężczyzna w padł w prawdziwą furię. Próbował chwycić za nóż leżący na blacie, jednak mundurowi skutecznie mu to udaremnili. - Podczas obezwładniania mężczyzna uderzył interweniującą policjantkę - poinformowała asp. Bielińska.

Furiat za kratkami

Zatrzymany 32-latek był pijany. Trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze sporządzili także dokumentację w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. - Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad rodzicami, znieważenia funkcjonariuszy Policji oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej - przekazała asp. Bielińska.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad rodziną, do 3 lat za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 1 roku pozbawienia wolności za znieważenie policjantów. O dalszym losie 32‑latka zdecyduje sąd.

