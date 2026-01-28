25-letni diler z Brzeskiej zatrzymany. I to już kolejny raz!

25-letni diler narkotyków, dobrze znany policji, został zatrzymany na ul. Brzeskiej w Warszawie.

Mężczyzna, mimo wcześniejszego dozoru, ponownie prowadził nielegalną działalność.

Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego gotówkę, telefon oraz znaczne ilości narkotyków ukrytych w śniegu.

Jakie zarzuty usłyszał diler i co grozi mu za kolejny konflikt z prawem?

Warszawa, Praga-Północ. 25-letni diler zatrzymany

Północnoprascy mundurowi już od dłuższego czasu interesowali się przestępczą działalnością 25-latka. W grudniu ubiegłego roku był przez nich zatrzymany do podobnej sprawy i po prokuratorskich zarzutach został objęty policyjnym dozorem. Młody mężczyzna miał w nosie nałożony przez sąd zakaz przebywania w rejonie Brzeskiej, i wielokrotnie się tam pojawiał.

- Kryminalni razem z policjantami stołecznego Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego zaplanowali jego zatrzymanie. Przeprowadzili działania, które potwierdziły jego przestępczą działalność. Zatrzymali go. Zabezpieczyli od 25-latka telefon komórkowy i prawie 4 tys. złotych - poinformowała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy.

Mężczyzna został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Usłyszał zarzuty dotyczące handlu narkotykami. - Prokurator zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ten wniosek uwzględnił - przekazała nadkom. Onyszko. 25-latkowi grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Narkotyki ukryte w śniegu

W trakcie działań na Brzeskiej kryminalni znaleźli ukryte w śniegu dwa pojemniki plastikowe z foliowymi zawiniątkami, w których był biały i beżowy proszek. Na parapecie zaś znajdował się kolejny plastikowy pojemnik zawierający 20 zawiniątek z folii aluminiowej z zawartością suszu roślinnego i inne opakowanie, w którym było kilkadziesiąt zawiniątek ze zbryloną białą substancją oraz foliowe woreczki z poporcjowanymi substancjami.

- W komendzie przy ul. Jagiellońskiej przeprowadzono oględziny zabezpieczonych substancji. Wśród nich była heroina, mefedron, marihuana, amfetamina oraz tabletki Tramalu i Linefor. Zabezpieczone substancje będą przedmiotem odrębnego postępowania - wyjaśniła nadkom. Onyszko.

Zarabiali na prostytucji. Policja rozbiła gang. Znaleziono broń, amunicję i narkotyki. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.