Powiedziała, żeby nie palił w szpitalu, 53-latek wpadł w szał. Uderzył ratowniczkę butelką w twarz!

Alicja Franczuk
2026-01-28 15:18

Ratowniczka medyczna została zaatakowana w jednym ze szpitali na terenie Siedlec przez nietrzeźwego pacjenta. Kobieta zwróciła uwagę 53-latkowi, by nie palił na terenie placówki. Mężczyzna wpadł w szał. Najpierw zwyzywał ratowniczkę, a następnie uderzył ją pustą butelką po alkoholu w twarz!

i

Autor: Prach_stock/ Shutterstock
  • Pijany 53-latek zaatakował ratowniczkę medyczną w szpitalu w Siedlcach, uderzając ją butelką.
  • Agresja pacjenta była reakcją na zwrócenie uwagi, by nie palił na terenie placówki.
  • Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności za napaść na funkcjonariusza publicznego.
  • Jakie konsekwencje poniesie napastnik i dlaczego ratownicy medyczni zasługują na szczególny szacunek?

Siedlce. Pijany pacjent zaatakował ratowniczkę

Do szokujące incydentu doszło wieczorem we wtorek, 27 stycznia, na terenie szpitala w Siedlcach. Nietrzeźwy 53‑letni mieszkaniec powiatu mińskiego miał w nosie obowiązujący na terenie placówki zakaz palenia papierosów. Gdy ratowniczka medyczna zwróciła mu uwagę, stał się agresywny. - Wyzywał kobietę, a następnie uderzył ją pustą butelką po alkoholu w twarz. Na szczęście ratowniczka nie doznała poważnych obrażeń - przekazała kom. Ewelina Radomyskaz siedleckiej komendy policji.

Wezwani na pomoc funkcjonariusze zatrzymali agresywnego pacjenta. Mężczyzna został umieszczony w areszcie do wytrzeźwienia oraz dalszego wyjaśnienia sprawy. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Ratownicy medyczni to funkcjonariusze publiczni

Warto przypomnieć, że podczas wykonywania swoich obowiązków ratownicy medyczni są objęci ochroną prawną jako funkcjonariusze publiczni. Każdy przejaw agresji wobec nich spotyka się ze stanowczą reakcją służb. Za znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi odpowiedzialność karna.

- Apelujemy o rozsądek, opanowanie emocji i szacunek wobec osób, które każdego dnia dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Wspólna odpowiedzialność i właściwe zachowanie wpływają na komfort i bezpieczeństwo wszystkich przebywających w placówkach medycznych - proszą siedleccy policjanci.

