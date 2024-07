Groźne burze, uważaj na auto!

Gdy w środku słonecznego dnia nagle przychodzi SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) z ostrzeżeniem przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, trudno nie poczuć niepokoju. Pojawiają się pytania: Czy mój samochód jest bezpieczny na parkingu? Jakie szkody może wyrządzić grad, piorun czy połamane konary? Tych zagrożeń nie można lekceważyć, ale niestety często nie sposób ich uniknąć.

Tak żywioły zagrażają Twojemu autu!

Burza to potężne zjawisko atmosferyczne, które może wyrządzić szereg szkód w samochodzie. Oto kilka przykładów:

1. Grad: jest w stanie uszkodzić karoserię, spowodować wgniecenia i zarysowania lakieru. Nawet jedna ciężka bryłka lodu potrafi stłuc szybę.

2. Uderzenie pioruna: podczas burzy samochód zapewnia schronienie, ponieważ działa jak klatka Faradaya – piorun spłynie po karoserii do ziemi. Jednak są przypadki, że jego uderzenie może spowodować w aucie poważne uszkodzenia. W naszpikowanym elektroniką samochodzie o awarię wywołaną przepięciami nietrudno. Do tego zawsze istnieje ryzyko zwarcia i pożaru.

3. Wiatr: silne podmuchy mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem i prowadzić do kolizji. Dodatkowo połamane konary, przewrócone znaki drogowe i inne przedmioty mogą poważnie uszkodzić pojazd.

Podczas burzy niezwykle ważne jest zachowanie ostrożności. Jeśli jesteś w trasie, postaraj się znaleźć bezpieczne miejsce do zatrzymania, z dala od potencjalnych zagrożeń, takich jak drzewa, które mogą przewrócić się na pojazd. Włącz światła awaryjne, aby zwiększyć swoją widoczność dla innych kierowców, a jeśli jesteś w ruchu, utrzymuj bezpieczną odległość od innych pojazdów i ogranicz prędkość.

Niestety, w wielu przypadkach nie masz pełnej kontroli nad tym, co się wydarzy. Liczenie na łut szczęście to zdecydowanie za mało. Natura nie liczy się z naszymi planami, a konsekwencje działania żywiołów mogą być dotkliwe. Straty materialne potrafią być poważne, dlatego tak ważne jest odpowiednie ubezpieczenie samochodu.

Ochrona z Auto Casco w LINK4

W razie strat spowodowanych przez działanie żywiołów możesz polegać na LINK4, który oferuje kompleksowe rozwiązania. Jednym z nich jest ubezpieczenie Auto Casco.

Auto Casco w LINK4 zawierane jest w formule All Risk. Co to oznacza? Firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia.

Ochrona obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków: kolizje, wypadki, kradzieże – także elementów stanowiących wyposażenie pojazdu, jak również zniszczenia wywołane żywiołami: gradem, wichurą czy zapadnięciem się ziemi. Twoje auto jest objęte ochroną ubezpieczeniową także wtedy, gdy złodziej ukradnie koło albo wytnie katalizator. LINK4 pokryje również koszty strat, gdy nieznany sprawca zarysuje w Twoim aucie zderzak albo wandal urwie w nim lusterko.

LINK4 nie tylko zadba o zwrot kosztów naprawy pojazdu, ale także zwróci koszty ewentualnego holowania samochodu do warsztatu lub parkowania go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy. Co ważne: Twoje Auto Casco obejmować będzie szkody, które powstaną na terenie całej Europy (za wyjątkiem szkód kradzieżowych w Rosji, Mołdawii, na Białorusi i Ukrainie).

W LINK4 szybko zlikwidujesz szkodę

Wybierając AC w LINK4, masz teraz do wyboru trzy warianty:

1) WARSZTAT – naprawiasz auto w warsztacie nieautoryzowanym.

2) ASO – możesz naprawić auto w autoryzowanej stacji obsługi.

3) KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie.

Co istotne, w ramach AC możesz otrzymać odszkodowanie już za najmniejszą zgłoszoną szkodę. Masz też możliwość wykupienia amortyzacji niezależnie od wieku auta, stałą lub zmienną sumę ubezpieczenia czy wybór wysokości udziału własnego. Dużym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z samochodu zastępczego aż do 7 dni w trakcie naprawy szkody, będącej skutkiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem ramach Auto Casco. To opcja, którą można wybrać za dodatkową składkę w wariantach WARSZTAT i ASO.

Ubezpieczenie Auto Casco w LINK4 to najlepsze rozwiązanie, szczególnie dla nowych pojazdów. Jednak kiedy samochód jest starszy, wcale nie musimy rezygnować z ubezpieczenia. Znakomitą ofertą dla oszczędnych jest ubezpieczenie Smart Casco w LINK4, które stanowi dodatek do Pakietu OC. W ramach tego ubezpieczenia sam decydujesz, jakiego rodzaju ryzyka chcesz objąć ochroną. Jednym z wariantów są właśnie Żywioły, oprócz tego możesz też wybrać: Szkodę całkowitą i opcję Kradzież auta. Ceny tego ubezpieczenia zaczynają się już od 59 złotych przy autach poniżej 15 000 złotych wartości i kończą się na 569 złotych dla pojazdów w granicach 40 000 - 60 000 złotych.

Tak kupisz ubezpieczenie

Warto pamiętać, że na cenę AC mają wpływ takie czynniki jak wartość, wersja wyposażenia i wiek pojazdu. Liczy się nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód – ten aspekt wpływa m.in. na ryzyko stłuczki lub wypadku. Dlatego, aby poznać cenę wybranego wariantu ubezpieczenia, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie LINK4 i sprawdź, ile będzie kosztowało ubezpieczenie skrojone specjalnie dla Twoich potrzeb! Kalkulator wyliczy cenę w kilkadziesiąt sekund. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Ubezpieczenie Auto Casco w LINK4 kupisz w pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Ubezpieczenie AC można dokupić także do posiadanego OC w LINK4 w terminie do dwóch miesięcy od startu ubezpieczenia OC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.