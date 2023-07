Historia wyścigu dookoła Polski

Wyniki Lotto z 27.07.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Tour de Pologne, czyli Wyścig dookoła Polski to wieloetapowy szosowy wyścig kolarski. Jest jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce. Początkowo był wyścigiem amatorskim, a od 1993 r. jest w pełni zawodowy. Od tego czasu też dyrektorem wyścigu jest Czesław Lang, pierwszy polski zawodowy kolarz torowy i szosowy, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie i dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. To on wypracował światową rangę wyścigu.

PRL nie lubił Tour de Pologne

Do wybuchu II wojny światowej odbyło się w sumie 5 edycji Biegu Kolarskiego dookoła Polski. Dwie z nich wygrał Bolesław Napierała, o którym mówiono „tygrys szos”. W 1937 r. po raz pierwszy w tourze udział wzięli także obcokrajowcy. Wówczas po raz pierwszy przyznano też nagrody pieniężne - 12 tys. franków dla zwycięskiego zespołu i 5 tys. franków dla indywidualnego tryumfatora.

Po II wojnie światowej wyścig reaktywowano w 1947 r. Miał najkrótszą trasę w historii – 606 km i 4 etapy. Wygrał Stanisław Grzelak z Tramwajarza Łódź. Rok później wyścig cieszył się już ogromną popularnością wśród kibiców. Wtedy też po raz pierwszy jeden z etapów wygrał cudzoziemiec – szwedzki kolarz Olle Persson. Niestety, mimo wysiłku organizatorów, nie udało się nadać Tour de Pologne odpowiedniej rangi. Pereelowskie władze faworyzowały inną imprezę kolarską – Wyścigu Pokoju, a Tour de Pologne spychały w cień.

W 1957 do wyścigu wprowadzono zmiany – w przypadku awarii sprzętu można było skorzystać z pomocy wozu technicznego, osób postronnych lub współzawodników, włącznie z wymianą roweru. Podczas tej edycji też po raz pierwszy zastosowano także fotokomórkę na finiszu.

Żółta koszulka lidera

Obecnie całkowita długość trasy Tour de Pologne wynosi około 1200 km. Meta wyścigu tradycyjnie usytuowana jest w Krakowie.

W 2016 r. rozegrano również Tour de Pologne kobiet – pierwsza (i dotychczas jedyna) edycja rozpoczęła się dzień po zakończeniu wyścigu mężczyzn.

Podczas wyścigu prowadzone są różne klasyfikacje zawodników, które mają swój wyraz w kolorze koszulek.

żółta koszulka – to koszulka lidera czasowej indywidualnej klasyfikacji generalnej. Jest nim zawodnik, którego suma czasów zarejestrowanych na poszczególnych etapach, łącznie ze wszystkimi bonifikatami i karami, jest najmniejsza,

– to koszulka lidera czasowej indywidualnej klasyfikacji generalnej. Jest nim zawodnik, którego suma czasów zarejestrowanych na poszczególnych etapach, łącznie ze wszystkimi bonifikatami i karami, jest najmniejsza, różowa koszulka – jedzie w niej najlepszy kolarz w klasyfikacji górskiej (tzw. góral). Podczas etapów górskich na trasie znajdują się premie górskie kilku kategorii, punkty przyznawane są kilku pierwszym kolarzom w zależności od kategorii,

– jedzie w niej najlepszy kolarz w klasyfikacji górskiej (tzw. góral). Podczas etapów górskich na trasie znajdują się premie górskie kilku kategorii, punkty przyznawane są kilku pierwszym kolarzom w zależności od kategorii, granatowa koszulka – jedzie w niej najlepszy kolarz w klasyfikacji na najaktywniejszego. W wyścigu przyznawane są punkty za specjalne lotne premie. Na linii premii lotnej trzej pierwsi zawodnicy otrzymują odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt,

– jedzie w niej najlepszy kolarz w klasyfikacji na najaktywniejszego. W wyścigu przyznawane są punkty za specjalne lotne premie. Na linii premii lotnej trzej pierwsi zawodnicy otrzymują odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt, biała koszulka – jedzie w niej najlepszy kolarz w klasyfikacji punktowej. W wyścigu przyznawane są punkty za dojechanie na metę na czołowych pozycjach w etapach, jak i za tzw. lotne premie na etapach płaskich.

