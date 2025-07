Historyczny sukces Polaka. Przemysław Dębiak pokonał AI i wygrał mistrzostwa świata w programowaniu!

Przemysław Dębiak, polski programista występujący pod pseudonimem Psyho, zdobył pierwsze miejsce w najbardziej prestiżowym konkursie programistycznym na świecie – AtCoder World Tour Finals 2025 w kategorii Heuristic Division. Jak przekazuje "Wirtualna Polska", turniej ten jest zamkniętym wydarzeniem, do którego zapraszanych jest jedynie 12 najlepszych specjalistów w dziedzinie heurystyk i optymalizacji. Uczestnicy wyłaniani są na podstawie światowych rankingów.

To, co sprawia, że sukces Dębiaka odbił się tak szerokim echem w środowisku IT, to fakt, że jego głównym rywalem w finale była... sztuczna inteligencja. Polak pokonał ją w dziedzinie, w której maszyny z reguły dominują – w złożonym problemie optymalizacyjnym.

Dębiak sam poinformował o swoim triumfie za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter). Napisał:

"Ludzkość zwyciężyła (na razie!). Jestem kompletnie wyczerpany. Pomyślałem sobie, spałem 10 godzin w ciągu ostatnich 3 dni i ledwo żyję."

Humanity has prevailed (for now!)I'm completely exhausted. I figured, I had 10h of sleep in the last 3 days and I'm barely alive.I'll post more about the contest when I get some rest. (To be clear, those are provisional results, but my lead should be big enough) pic.twitter.com/fIMo0ifNCd— Psyho (@FakePsyho) July 16, 2025

Do wpisu dołączył tabelę wyników, w której jasno widać jego przewagę. Zwycięstwo pogratulował mu m.in. Sam Altman, szef OpenAI – twórcy jednych z najpotężniejszych modeli sztucznej inteligencji na świecie.

Eksperci nie kryją zachwytu. Dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema i popularyzator technologii, napisał na Facebooku: "Historyczna tablica. Wygląda na to, że mamy najlepszego programistę na Ziemi."

Jak podaje "Wirtualna Polska", zmagania w finale trwały 10 godzin i były testem nie tylko wiedzy, ale i psychicznej wytrzymałości oraz kreatywności. Przed uczestnikami postawiono problem wymagający wykorzystania całego arsenału współczesnych narzędzi: algorytmów, sztucznej inteligencji, heurystyk, planowania i analizy statystycznej. To nie był zwykły konkurs ani hackathon – to był test intelektualnych granic człowieka i maszyny.

AtCoder, organizator turnieju, to jedna z najpopularniejszych platform programistycznych na świecie. Śledzą ją największe firmy technologiczne – od Google, przez Amazon, po Microsoft. Zwycięstwo w takim turnieju nie tylko otwiera drzwi do kariery w światowych gigantach, ale też potwierdza najwyższy poziom umiejętności technicznych.

Dębiak pokazał, że w epoce dominacji maszyn i sztucznej inteligencji, ludzki umysł wciąż może stanowić wartość nie do przecenienia. Jego sukces to nie tylko osobisty triumf, ale również ważny symbol – przypomnienie, że to człowiek tworzy technologię, a nie odwrotnie.