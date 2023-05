Huta Miedzi Legnica obchodzi Jubileusz

LEGNICA bierze się za złom

i Autor: Materiał prasowy

W Hucie Miedzi Legnica trwają prace związane z realizacją programu Hybrydowa Huta Legnica. Ideą programu jest wykorzystanie potencjału znajdującego się w złomach miedzi - własnych i pozyskanych na rynku. Huta ma osiągnąć maksymalne zdolności produkcyjne do 2028 r. Wtedy w Legnicy będzie przerabianych łącznie blisko 300 tys. ton złomów o zawartości od kilkunastu procent miedzi. Do tego czasu trzeba wykonać:

zadania związane z przygotowaniem złomów, ich logistyką, rozliczaniem się z dostawcą, obejmujące m.in. budowę Bazy Obrotu Złomem,

adaptację istniejących już w hucie pieców oraz zabudowę nowego agregatu hutniczego umożliwiającego przetop złomów o niskiej zawartości miedzi,

przygotować obszar przetwórstwa miedzi.

W hucie już od trzech lat prowadzone są testy technologiczne z przerobem koncentratów importowanych oraz złomów z niskoprocentową zawartością miedzi. Wyniki testów potwierdzają, że huta jest gotowa do podjęcia nowej działalności. Wprowadzając program Hybrydowa Huta Legnica KGHM chce chronić środowisko naturalne. Program wpisuje się w realizację ogólnoświatowych koncepcji „urban minig”, czyli „miejskiej kopalni” – chodzi o recycling złomu elektronicznego i elektrycznego m.in. AGD, rtv, komputerów, laptopów czy telefonóworaz „green copper”, czyli zielonej miedzi. W tej drugiej koncepcji chodzi o produkcję z jak największym poszanowaniem środowiska naturalnego, ograniczenie ilości odpadów, odzysk cennych surowców i ich powtórne wykorzystanie bez utraty ich właściwości.

Pierwszym etapem programu była zabudowa pieca WTR, czyli węzła topienia złomów miedzianych wysokiej jakości. Choć Hybrydowa Huta Legnica to projekt, który dopiero się rozpoczyna, to już dziś Oddział jest liderem w KGHM w produkcji miedzi katodowej opartej o złom. Stanowi on 70 proc.

Pomnik św. Floriana

i Autor: Materiał prasowy Pomnik św. Floriana

Z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Huty Miedzi Legnica w maju 2023 r. zostanie tam odsłonięty pomnik św. Floriana. Postać Świętego ma ok. 280 cm wysokości i jest wykonana z brązu. Do postumentu przytwierdzono tablicę z inskrypcją: „Świętemu Florianowi w podziękowaniu za opiekę nad hutniczymi rodzinami. 70 lat Huty Miedzi Legnica. 4 maja 2023”.

CEDYNIA podwaja zdolności produkcyjne granulatu

i Autor: Materiał prasowy

Huta Miedzi Cedynia podwoiła zdolności produkcyjne granulatu wprowadzając nową prototypową, wykonaną na zamówienie maszynę. Prostuje ona i tnie drut szybciej niż dwie starszego typu! Maszynę nadzoruje tylko jeden specjalista, który pilnuje, by drut się nie zapętlił. W dodatku proces produkcji jest w stu procentach ekologiczny – nie powoduje wytwarzania żadnych odpadów ani pyłów.

Huta Miedzi Cedynia z Orska zwróciła się do producenta maszyn i urządzeń dla przemysłu z zamówieniem na prototypową maszynę do cięcia granulatu. Prototyp spełnił oczekiwania – setki metrów drutu i walcówki cięte są na idealnie odmierzone odcinki i to dwa razy szybciej. Obecnie huta może produkować 4 tys. ton granulatu rocznie, a dotychczas było to zaledwie 2 tys. ton. Maszyna wyposażona jest w pneumatyczny system prostowania drutu. To ważne, bo system prostowania drutu jest kluczowy w technologii produkcji granulatu. – Ta zmiana usprawniła pracę urządzenia, proces cięcia drutu obsługiwany jest automatycznie. Większa jest też głowica tnąca z nożami, co oznacza większą wydajność – mówi Radosław Pierzchalski, mistrz na wydziale walcowni huty w Orsku. Huta dobrze gospodaruje materiałem. Do cięcia idą te fragmenty drutu, których nie sprzedaje się w innej formie. Granulat jest jednym z najwyżej przetworzonych i najdroższych produktów KGHM. Odbiorcami są firmy z branży motoryzacyjnej i chemicznej. Nowa maszyna tnie tonę drutu o średnicy 12,7 mm w 50 min, starszej zabierało to 1 godz. 40 min. Dziennie może ciąć do 28 ton surowca.

GŁOGOWSKA HUTA stawia na technologie cyfrowe

i Autor: Materiał prasowy

Huta Miedzi „Głogów” stawia sobie za cel podnoszenie wydajności i jakości produkcji, ograniczenie zużycia energii, ochronę środowiska i poprawę warunków pracy. W tej hucie algorytm wykorzystujący uczenie maszynowe (ang. ML Machine Learning) już wspomaga pracę hutników. KGHM planuje korzystać z technologii cyfrowych na szeroką skalę.

HMG jest największą hutą w KGHM oraz jedną z największych i najnowocześniejszych tego typu na świecie. W ubiegłym roku osiągnęła świetne wyniki – produkcja miedzi, srebra i ołowiu przekroczyła planowane wielkości. Szczególnym powodem do dumy jest wysoka produkcja miedzi elektrolitycznej – 463,5 tys. ton. To rekordowy wynik – trzeci w historii huty.

Głogowska huta jest nowoczesna, ale mimo to stale modernizowana. Obecnie, przy kolejnych inwestycjach zawsze brana jest pod uwagę możliwość wsparcia pracy ludzkiej przez rozwiązania cyfrowe. Rozpoczęto pracę nad tzw. cyfrowymi bliźniakami dla operatorów nadzorujących procesy metalurgiczne. Komputerowy bliźniak ma odzwierciedlać pracę urządzeń, analizować i przewidywać, jak te procesy będą przebiegały.

„Sztuczna inteligencja” w sercu huty

Wdrożony w październiku ub. roku algorytm ML kontroluje i stabilizuje odbiór ciepła w szybie reakcyjnym. Wszystko po to, żeby usprawnić produkcję miedzi blister. – Nowoczesne technologie cyfrowe i ich ciągły rozwój to nasza przyszłość – mówi dr inż. Piotr Kwapisiński, dyrektor naczelny huty. Ogromny piec zawiesinowy to serce huty. To tu produkowana jest miedź blister. Piec to ogrom instalacji oraz urządzeń mechanicznych. Zachodzą tu skomplikowane procesy chemiczne i termodynamiczne. Jednym z kluczowych elementów jest szyb reakcyjny. Trafia do niego wsad i to właśnie wewnątrz szybu zachodzą reakcje wytapiania miedzi.

Przy piecu pracuje sztab ludzi – od piecowych, spustowych, sterników, aż po mistrzów. Sternicy – to ich pracę wspomaga zastosowany algorytm –sprawują stałą kontrolę nad przebiegiem całego procesu przetapiania koncentratów miedzi. Ich miejsce pracy to centralna sterownia. Od ich czujności i trafnych decyzji zależy ilość i jakość wyprodukowanej miedzi oraz bezpieczeństwo urządzeń. Niedopatrzenie czy pomyłka sternika mogą nieść za sobą poważne skutki.

Programiści w walce z temperaturą

Zazwyczaj największym wyzwaniem jest zbyt wysoka temperatura w szybie reakcyjnym. Sternik musi ją stale kontrolować i dostosowywać do niej wydajność pieca. Teraz pomaga mu w tym wdrożony do użytkowania algorytm, który jest jednym z elementów cyfrowego bliźniaka. „Sztuczna inteligencja”, – potrafi nie tylko przewidzieć wysokość temperatury w szybie, ale także skutecznie ją regulować. Regulacja i stabilizacja strat cieplnych szybu reakcyjnego pieca zawiesinowego – takie zadanie „rzucono” młodym programistom podczas hackathonu (maratonu programistów), zorganizowanego przez KGHM i KGHM Centrum Analityki. Gdy projekt został opracowany, włączono go do systemu informatycznego huty. Następnie sternicy kontrolowali jego pracę, a teraz ”sztuczna inteligencja” może już sama podpowiadać im poprawne rozwiązania.

Wirtualna rzeczywistość w szkoleniach

Huta Miedzi „Głogów” stawia na edukację i bezpieczeństwo pracowników. W szkoleniach wykorzystuje różne metody, między innymi wirtualną rzeczywistość, czyli gogle VR. Obraz w goglach VR jest przekazywany do każdego oka przez inny lub podzielony ekran. Odpowiednio przesunięte względem siebie obrazy pozwalają oszukać ludzki mózg i uzyskać wrażenie głębi 3D. W takiej trójwymiarowej rzeczywistości pracownicy mogą doświadczyć tego, co może się wydarzyć, jeśli nie zachowa się ostrożności podczas wykonywania prac niebezpiecznych. – Nasze działania zostały docenione w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Zajęliśmy II miejsce wśród zakładów pracy zatrudniających powyżej 249 pracowników i tym samym zostaliśmy wpisani na „Złotą Listą Pracodawców” – mówi Robert Gregorczyk, główny specjalista BHP, kierownik działu.

Szkolenia zostały również wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, zorganizowanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Centralny Instytut Ochrony Pracy z Warszawy. W głogowskiej hucie od lat liczba wypadków przy pracy utrzymuje się na niskim poziomie. W 2022 roku zarejestrowano taką samą ich liczbę, jak w roku poprzednim – 1% pracowników uległo tego typu zdarzeniom. Wszystkie były zakwalifikowane w kategorii wypadków lekkich.