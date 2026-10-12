Hybrydowe systemy z pompą ciepła. Czy to dobry pomysł?

Czym jest instalacja hybrydowa? Pod pojęciem hybrydowej pompy ciepła rozumie się zwykle system, w którym te dwa źródła ciepła, oparte na różnych nośnikach energii, takich jak na przykład prąd i gaz, są połączone wspólnym sterowaniem. Na rynku dostępne są różne konfiguracje: zarówno instalacje, w których dominuje pompa ciepła uzupełniona jedynie niewielkim kotłem szczytowym o niewielkiej mocy grzewczej, jak i urządzenia, które są przede wszystkim kotłem gazowym lub olejowym, jedynie rozszerzonym o niewielką pompę ciepła.

Czy instalacje hybrydowe mają sens?

Za instalacjami hybrydowymi przemawia kilka argumentów, ale rzadko są one przekonujące.

Argument 1: wysokie zapotrzebowanie na energię grzewczą

Fakty: W przypadku domów jedno- i dwurodzinnych, przy odpowiednio dobranej pompie ciepła, taki przypadek jest bardzo rzadko spotykany. Wyniki projektów monitoringowych w budynkach istniejących jednoznacznie pokazują, że pompy ciepła są w stanie dostarczyć potrzebne ciepło nawet w trakcie bardzo mroźnych okresów, samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu grzałki elektrycznej. W badanych instalacjach terenowych średni udział grzałki elektrycznej w całkowitym zużyciu prądu wynosił poniżej 2 procent.

Argument 2: optymalizacja ekologiczna

Fakty:

- Ten argument opiera się na nieaktualnych założeniach. Wskaźnik emisyjności polskiej energii elektrycznej wyniósł w 2024 r. około 553 gramów CO2 na kilowatogodzinę, co oznacza spadek względem 597 gramów w roku 2023. Standardowy wskaźnik emisji ze spalania gazu ziemnego wynosi natomiast około 202 gramów CO2 na kilowatogodzinę. Przy średniej wartości rocznego współczynnika efektywności (SPF) na poziomie 3,4 (wartość potwierdzona badaniami monitoringowymi) oraz sprawności kotła gazowego na poziomie 90 proc., próg opłacalności ekologicznej, czyli wartość COP, przy której emisja pompy ciepła zrównuje się z emisją kotła gazowego, wynosi około 2,5. Rzeczywista efektywność eksploatowanych instalacji jest więc wyraźnie wyższa niż ten próg, dzięki czemu pompa ciepła pozostaje bardziej ekologiczna od kotła gazowego również w polskich warunkach - wyjaśnia dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

W porównaniu z kotłami na olej opałowy, a zwłaszcza z kotłami węglowymi każdego rodzaju, pompa ciepła jest z ekologicznego punktu widzenia bezkonkurencyjna.

Argument 3: oszczędność kosztów eksploatacji

Fakty: Przy aktualnych cenach prądu i gazu w Polsce, wynoszących orientacyjnie 1,00 zł za kilowatogodzinę prądu oraz 0,34 zł za kilowatogodzinę gazu w taryfie dla gospodarstw domowych, oraz przy sprawności kotła gazowego na poziomie 90 proc., próg opłacalności kosztowej pompy ciepła, czyli wartość COP, przy której koszt ogrzewania pompą ciepła zrównuje się z kosztem ogrzewania gazem, wynosi około 2,6. Średnia wartość SPF uzyskana w wielu projektach monitoringowych jest wyraźnie wyższa, co oznacza, że pompa ciepła pozostaje tańsza w eksploatacji niż kocioł gazowy w zdecydowanej większości sezonu grzewczego. Ewentualna korzyść finansowa w tych krótkich momentach najniższych temperatur zewnętrznych nie niweluje dodatkowych kosztów wynikających z dodatkowego źródła ciepła.

Pełniejszy obraz daje porównanie z paliwami stałymi, które w polskich domach jednorodzinnych wciąż są powszechne. Pellet drzewny kosztuje obecnie w większości składów od 2200 do 2600 zł za tonę. Przy wartości opałowej około 18 MJ/kg i sprawności kotła na poziomie 85 proc. daje to koszt ciepła około 0,56 zł za kilowatogodzinę, czyli prawie dwa razy więcej niż w przypadku pompy ciepła, gdzie przy SPF na poziomie 3,4 wynosi on około 0,29 zł za kilowatogodzinę. Ekogroszek jest wyraźnie tańszy i kosztuje zwykle od 1300 do 1800 zł za tonę, przy wartości opałowej 23-24 MJ/kg. Przy sprawności kotła na poziomie 80 proc. koszt ciepła wynosi od około 0,24 do 0,35 zł za kilowatogodzinę, a więc mieści się w tym samym przedziale co koszt ogrzewania pompą ciepła. Ten rachunek pomija jednak kilka istotnych czynników: obsługę kotła i składowanie opału, ograniczenia wynikające z uchwał antysmogowych, znacznie wyższą emisję CO2 i pyłów oraz planowane objęcie paliw stosowanych w budynkach unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS2), które podniesie koszt paliw kopalnych. Ceny paliw stałych są też znacznie bardziej zmienne niż ceny prądu. Na przykład pellet kosztował jeszcze we wrześniu 2025 r. około 1400 zł za tonę, czyli niemal o połowę mniej niż obecnie.

Analiza według typów budynków

Sensowność oraz konieczność instalacji hybrydowych należy rozpatrywać w zależności od typu budynku. Analiza ta pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków lepszym wyborem jest rozwiązanie oparte wyłącznie na pompie ciepła.

Domy jednorodzinne, budynki nowe

Rekomendacja: instalacja hybrydowa jest nieuzasadniona

Nowe budynki budowane są zgodnie z aktualnymi standardami energetycznymi i mają bardzo dobrą izolację termiczną. Zapotrzebowanie na energię grzewczą jest odpowiednio niskie, co przekłada się też na niską temperaturę zasilania. Nowoczesne pompy ciepła mogą pokryć całe zapotrzebowanie bez problemu, nawet w najzimniejsze dni roku. Instalacja hybrydowa powodowałaby tu niepotrzebne koszty inwestycyjne. W budynkach nowych nie ma potrzeby ani zasadności stosowania ogrzewania rezerwowego opartego na paliwach kopalnych czy biomasie.

Domy jednorodzinne, budynki istniejące

Rekomendacja: instalacja hybrydowa tylko w wyjątkowych przypadkach

Badania terenowe z ostatnich dwudziestu lat w Europie jednoznacznie pokazują, że pompy ciepła sprawdzają się bardzo dobrze także w budynkach istniejących.

- W bardzo rzadkich przypadkach, na przykład w skrajnie źle izolowanych budynkach o bardzo wysokiej temperaturze zasilania powyżej 65 stopni Celsjusza i bez możliwości optymalizacji systemu przekazywania ciepła, rozwiązanie hybrydowe mogłoby zostać rozważone jako czasowe rozwiązanie przejściowe. Powinno to jednak zawsze wiązać się z jasnym planem pełnej dekarbonizacji. Proste i niedrogie prace termomodernizacyjne lub wymiana pojedynczych grzejników w większości przypadków wystarczają, by zapewnić dobrą pracę pompy ciepła, przy jednoczesnej redukcji kosztów ogrzewania - wyjaśnia dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

Budynki wielorodzinne, budynki nowe

Rekomendacja: instalacja hybrydowa jest nieuzasadniona

W nowo budowanych budynkach wielorodzinnych kopalne instalacje hybrydowe są w większości przypadków zbędne i oznaczają zmarnowaną szansę na pełne wykorzystanie swobody projektowej. Największa zaleta budownictwa nowego polega na tym, że już na etapie projektu można stworzyć idealne warunki budowlane, prowadzące do minimalnego obciążenia cieplnego i niskiej temperatury zasilania. Sama pompa ciepła może w tych warunkach w pełni zapewnić zapotrzebowanie na ciepło.

- Decyzja o instalacji hybrydowej oznacza w przeważającej liczbie przypadków niepotrzebny wydatek ze względu na podwójną infrastrukturę: dla pompy ciepła oraz na przykład dodatkowo przyłącze gazowe wraz z instalacją odprowadzania spalin dla kotła gazowego. Zwiększa to koszty budowy, zajmuje cenną powierzchnię w pomieszczeniu technicznym i nie daje żadnej mierzalnej korzyści w zakresie efektywności. Przeciwnie, wiąże budynek długoterminowo z paliwem kopalnym, którego ceny i opłaty sieciowe będą w nadchodzących dekadach rosnąć, mimo że rozwiązanie w pełni elektryczne pozwoliłoby uniknąć tej zależności - wyjaśnia dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

Budynki wielorodzinne, budynki istniejące

Rekomendacja: instalacja hybrydowa tylko przy ograniczeniach technicznych

Przy modernizacji istniejących budynków wielorodzinnych mogą wystąpić specyficzne wyzwania techniczne, które utrudniają zastosowanie rozwiązania opartego wyłącznie na pompie ciepła. W przeciwieństwie do budownictwa nowego, nie ma tu pełnej swobody wyboru systemu. Barierami mogą być: ograniczona powierzchnia lub warunki lokalne utrudniające przyłączenie źródła ciepła (na przykład brak miejsca na odwierty gruntowe), wyższa wymagana temperatura zasilania w niezaizolowanym budynku istniejącym, złożone uwarunkowania hydrauliczne oraz ograniczenia akustyczne. Niemiecki projekt badawczy „LowEx-Bestand” szczegółowo przeanalizował te wymagania. W takich przypadkach, gdy źródło ciepła nie może zostać przyłączone w wystarczającym zakresie lub brakuje miejsca na odpowiednio zwymiarowaną pompę ciepła, rozwiązanie hybrydowe może zostać rozważone jako rozwiązanie przejściowe, a w szczególnych przypadkach jako docelowe. Piec wykorzystujący źródła kopalne lub biomasę służy wówczas do pokrycia luki obciążenia szczytowego, podczas gdy pompa ciepła dostarcza energię cieplną w normalnych warunkach.

Wyzwanie ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych

Często podnoszonym argumentem za instalacjami hybrydowymi w budynkach wielorodzinnych jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Wymogi prawne dotyczące zapobiegania namnażaniu się pałeczek Legionella wymagają wysokiej temperatury w zasobniku i w instalacji. Ta temperatura może w wielkogabarytowych budynkach wielorodzinnych, z odpowiednio długimi przewodami hydraulicznymi, stanowić wyzwanie dla pomp ciepła. Dlatego w takich przypadkach często stosuje się rezerwowe kotły wykorzystujące źródła kopalne. Jednak i tu istnieją sprawdzone rozwiązania techniczne.

- Mieszkaniowe stacje wymiennikowe, w tym tak zwane stacje świeżej wody, podgrzewają wodę pitną przepływowo. Ponieważ objętość instalacji za stacją wynosi poniżej trzech litrów, niemieckie przepisy zwalniają takie instalacje z rygorystycznych wymogów temperaturowych, a pompa ciepła może dostarczać wyraźnie niższą temperaturę, co zwiększa jej efektywność. Polskie warunki techniczne dla budynków nie przewidują takiego wyjątku i wymagają, aby instalacja umożliwiała uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury od 55 do 60 st.C. W polskich warunkach zaletą tego rozwiązania jest więc przede wszystkim mniejsze ryzyko higieniczne, ponieważ nie ma dużego zasobnika wody pitnej ani długich przewodów z ciepłą wodą, natomiast zysk efektywności jest mniejszy niż w Niemczech. W Niemczech ta technika jest już standardem w nowych budynkach i może być również zainstalowana w budynkach istniejących - mówi dr Marek Miara z Heat Pumps Watch..

W systemach mieszanych, centralno-zdecentralizowanych, centralna pompa ciepła dostarcza obciążenie podstawowe w sieci cieplnej na niższym poziomie temperaturowym, do której dodatkowo podłączone są mniejsze, zdecentralizowane pompy ciepła, tak zwane pompy dogrzewające, w każdym mieszkaniu. Rozwiązanie to umożliwia efektywne dostarczanie zarówno ciepła grzewczego, jak i ciepłej wody, bez dużych strat przesyłowych.

Kolejną opcją jest dezynfekcja termiczna grzałką elektryczną, w której pompa ciepła dostarcza obciążenie podstawowe, podczas gdy grzałka elektryczna wykorzystywana jest jedynie do okresowej dezynfekcji termicznej powyżej 60 stopni Celsjusza. Zwiększa to zużycie prądu, jednocześnie jednak całkowicie eliminuje użycie paliw kopalnych.

W systemach z centralnym zasobnikiem wody, pracujących w niższej temperaturze, higieniczna eksploatacja może być zapewniona także przez zastosowanie technologii ultrafiltracji. Filtry te zatrzymują zarazki i mikroorganizmy, w tym pałeczki Legionella, umożliwiają niższą temperaturę zasobnika i tym samym przyczyniają się do zwiększenia efektywności pompy ciepła. Zastosowanie takich instalacji jest jednak wciąż w fazie badań i obecnie nie jest jednoznacznie dopuszczone jako sposób spełnienia wymaganego standardu higienicznego.

Problemy i ryzyka instalacji hybrydowych

Badania terenowe pokazują, że złożoność instalacji hybrydowych może w praktyce prowadzić do wielu problemów.

Problemy z regulacją

Skomplikowane sterowanie systemem hybrydowym jest podatne na błędy. W wielu przypadkach udokumentowano, że kocioł kopalny, gazowy lub olejowy, włączał się niepotrzebnie często i na dłuższy czas, z powodu nadmiernie ostrożnych kryteriów komfortu lub błędów w sterowaniu, co w sposób niepożądany zwiększało udział paliw kopalnych w pokryciu zapotrzebowania na energię cieplną.

Nieefektywność wynikająca ze złożonej hydrauliki

Połączenie dwóch źródeł ciepła prowadzi do bardziej złożonej hydrauliki, która może powodować błędne przepływy w obiegu grzewczym. Powoduje to straty energii, ponieważ utrzymywana jest niepotrzebnie wysoka temperatura.

Błędna inwestycja wskutek przewymiarowania

Udokumentowano instalacje, w których kocioł kopalny po uruchomieniu praktycznie nigdy nie pracował lub jego praca była całkowicie marginalna. W takich przypadkach odpowiednio zwymiarowana pompa ciepła mogłaby samodzielnie zapewnić dostawę ciepła, a komponent hybrydowy okazał się zbędną inwestycją. Złożoność rozwiązania hybrydowego jest tym samym największym czynnikiem ryzyka, ponieważ prowadzi ona w wielu przypadkach albo do wyższej emisji, albo do niepotrzebnych inwestycji. Albo do obu tych negatywnych skutków naraz.

Sensowne „hybrydy”: pompa ciepła i odnawialne źródła energii

Warte uwagi są konfiguracje hybrydowe, łączące pompę ciepła z innymi odnawialnymi źródłami energii, jak na przykład kolektory słoneczne czy instalacja fotowoltaiczna. Takie kombinacje, ewentualnie uzupełnione magazynem energii, mogą znacząco zwiększyć efektywność pompy ciepła i stopień samowystarczalności budynku, bez sięgania po paliwa kopalne.

Rekomendacja dla właścicieli domów

Dla właścicielek i właścicieli domów obowiązuje jasna zasada. W zdecydowanej większości przypadków rozwiązanie oparte jedynie na pompie ciepła jest technicznie, ekologicznie i długoterminowo ekonomicznie najsensowniejszą opcją. Technologia pomp ciepła jest dojrzała, jej efektywność w budynkach istniejących wielokrotnie udowodniona, a rozwiązanie to pozwala uniknąć przyszłej zależności od rozwoju cen i infrastruktury paliw kopalnych.

Rozwiązania hybrydowe z technologią opartą na paliwach kopalnych powinny być ograniczone do jasno określonych wyjątków, na przykład specyficznych ograniczeń technicznych w dużych, istniejących budynkach wielorodzinnych, gdzie źródła ciepła są dostępne jedynie w ograniczonym zakresie, lub gdy zmiana systemu ciepłej wody użytkowej wiązałaby się obecnie z niewspółmiernie wysokim kosztem. Także wtedy kluczowa jest wiążąca ścieżka transformacji w kierunku rozwiązania w pełni opartego na odnawialnych źródłach energii.