Ile płacimy za gaz?

PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN
2025-12-05 0:01 Materiał sponsorowany

W maju media donosiły o obniżce cen gazu w taryfie największego sprzedawcy PGNiG OD, Grupa ORLEN. Nie wszyscy odbiorcy jednak realnie zauważają ulgę w portfelach. Czy rachunki rzeczywiście są niższe?

Od 1 lipca 2025 r. gospodarstwa domowe i niektóre podmioty uży­teczności publicznej m.in. szkoły i szpitale, za paliwo gazowe płacą mniej, czyli 204,26 zł/ MWh.

– Z tego wynika, że cena gazu spad­ła o ok. 15 proc. – komentuje pani Marzena (62 l.), mieszkanka budyn­ku jednorodzinnego w Poznaniu. – Jednak po otrzymaniu faktury z gazowni jakoś tego nie odczu­wam… Czy nie powinnam mieć dużo niższego rachunku do zapła­ty? – pyta rozżalona. Pani Marze­na zapomina jednak o tym, że na rachunek za gaz składa się nie tyl­ko cena paliwa.

Składowe rachunku za gaz

– No i jest! Cena za gaz rzeczywi­ście niższa, ale całkowita kwota na rachunku nie bardzo… – mówi z niezadowoleniem. Cena za pali­wo gazowe to opłata za faktycz­nie zużyty gaz (przeliczana z m3 na kWh). Zużycie gazu podaje się w obu jednostkach, aby rozlicze­nie było sprawiedliwe dla każde­go odbiorcy. Metr sześcienny poka­zuje, ile gazu przepłynęło przez licznik pani Marzeny, a kilowato­godzina – ile energii z tego gazu faktycznie zużyła. Stojąca tuż nad jej ramieniem córka Anna wska­zuje palcem pozostałe elementy na rachunku.

– Mamo, ale nie tylko cena gazu jest ważna. Zobacz, płacisz jesz­cze za abonament i opłaty dystry­bucyjne… – wyjaśnia Anna. Abo­nament to stała miesięczna opłata za obsługę klientów, m.in. za przy­gotowanie faktur i rozliczeń. Wspo­mniane przez Annę opłaty dystry­bucyjne są dwie:

• stała – zależy od regionu, obej­muje koszt utrzymania i moder­nizacji sieci,

• zmienna – zależy od ilości gazu zużytego przez klienta.

Od czego zależy wysokość rachunku?

Wysokość kwoty na rachunku za gaz zależy od ceny paliwa, progno­zowanego i rzeczywistego zuży­cia gazu, opłat dystrybucyjnych, lokalizacji odbiorcy (koszty dystry­bucji) i grupy taryfowej. Ta ostat­nia to informacja o tym, jakiego rodzaju gaz jest pobierany, jaka jest moc umowna, roczne zużycie gazu i częstotliwość rozliczeń. O tym, do jakiej grupy taryfowej należy odbiorca decyduje głównie roczne zużycie. Do grup W-1.1, W-1.2 lub W-1.12T należą głównie osoby korzystające z kuchenki gazowej, zaś do grupy W-3 odbiorcy z najwyż­szym zużyciem, czyli ogrzewający gazem dom. Pierwsza cyfra wska­zuje na grupę taryfową, a kolejna oznacza liczbę odczytów Operato­ra Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w ciągu roku. Pani Marzena jest w grupie W-1.1, a więc raz w roku otrzymuje „z gazowni” pakiet fak­tur na kolejne 12 miesięcy z pro­gnozowanym zużyciem gazu. Do tego raz w roku, na koniec okresu rozliczeniowego, otrzymuje fakturę rozliczeniową, informującą o rze­czywistym zużyciu gazu.

Ile płacimy za gaz?

Od 1 lipca 2025 r. do 30 czerw­ca 2026 r. (zgodnie z nową tary­fą PGNiG OD, Grupa ORLEN) cena gazu jest niższa o ok. 15 proc. Abonament się nie zmie­nił, ale odbiorcy ponoszą jeszcze opłaty związane z transportem gazu do ich domów. Na obniżce cen gazu skorzysta blisko 7 mln gospodarstw domowych, wspól­not i spółdzielni mieszkaniowych. Jednak taryfa za gaz przekłada się jedynie na część rachunku. W grupach taryfowych W-1 cena paliwa gazowego stanowi około 60 proc. wszystkich opłat. Oczy­wiście, odbiorcy, tacy jak pani Marzena mogą zaoszczędzić na gazie. Ile? To zależy od zużycia.

Sprawdź, ile zaoszczędzisz!

Dzięki nowej taryfie odbior­cy w grupach taryfowych: W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z-4 za paliwo gazowe płacą ok. 20 gr/ kWh (wcześniej było to prawie 24 gr/ kWh). Ta zmia­na pozornie wydaje się nie­wielka, ale może wygenero­wać znaczące oszczędności. Przykładowo osoba, która korzysta z gazu jedynie do przygotowywania posił­ków, zaoszczędzi 42 zł brutto rocznie. Dla osoby w miesz­kaniu, wykorzystującej gaz do gotowania i podgrzewa­nia wody, średnie oszczęd­ności to ok. 353 zł brutto. Pani Marzena zamieszkująca 140-metrowy dom z ogrze­waniem gazowym zaoszczę­dzi ok. 890 zł brutto rocznie!

