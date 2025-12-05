Ile płacimy za gaz?

Od 1 lipca 2025 r. gospodarstwa domowe i niektóre podmioty użyteczności publicznej m.in. szkoły i szpitale, za paliwo gazowe płacą mniej, czyli 204,26 zł/ MWh.
– Z tego wynika, że cena gazu spadła o ok. 15 proc. – komentuje pani Marzena (62 l.), mieszkanka budynku jednorodzinnego w Poznaniu. – Jednak po otrzymaniu faktury z gazowni jakoś tego nie odczuwam… Czy nie powinnam mieć dużo niższego rachunku do zapłaty? – pyta rozżalona. Pani Marzena zapomina jednak o tym, że na rachunek za gaz składa się nie tylko cena paliwa.
Składowe rachunku za gaz
Pani Marzena zakłada okulary i przegląda fakturę.
– No i jest! Cena za gaz rzeczywiście niższa, ale całkowita kwota na rachunku nie bardzo… – mówi z niezadowoleniem. Cena za paliwo gazowe to opłata za faktycznie zużyty gaz (przeliczana z m3 na kWh). Zużycie gazu podaje się w obu jednostkach, aby rozliczenie było sprawiedliwe dla każdego odbiorcy. Metr sześcienny pokazuje, ile gazu przepłynęło przez licznik pani Marzeny, a kilowatogodzina – ile energii z tego gazu faktycznie zużyła. Stojąca tuż nad jej ramieniem córka Anna wskazuje palcem pozostałe elementy na rachunku.
– Mamo, ale nie tylko cena gazu jest ważna. Zobacz, płacisz jeszcze za abonament i opłaty dystrybucyjne… – wyjaśnia Anna. Abonament to stała miesięczna opłata za obsługę klientów, m.in. za przygotowanie faktur i rozliczeń. Wspomniane przez Annę opłaty dystrybucyjne są dwie:
• stała – zależy od regionu, obejmuje koszt utrzymania i modernizacji sieci,
• zmienna – zależy od ilości gazu zużytego przez klienta.
Od czego zależy wysokość rachunku?
Wysokość kwoty na rachunku za gaz zależy od ceny paliwa, prognozowanego i rzeczywistego zużycia gazu, opłat dystrybucyjnych, lokalizacji odbiorcy (koszty dystrybucji) i grupy taryfowej. Ta ostatnia to informacja o tym, jakiego rodzaju gaz jest pobierany, jaka jest moc umowna, roczne zużycie gazu i częstotliwość rozliczeń. O tym, do jakiej grupy taryfowej należy odbiorca decyduje głównie roczne zużycie. Do grup W-1.1, W-1.2 lub W-1.12T należą głównie osoby korzystające z kuchenki gazowej, zaś do grupy W-3 odbiorcy z najwyższym zużyciem, czyli ogrzewający gazem dom. Pierwsza cyfra wskazuje na grupę taryfową, a kolejna oznacza liczbę odczytów Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w ciągu roku. Pani Marzena jest w grupie W-1.1, a więc raz w roku otrzymuje „z gazowni” pakiet faktur na kolejne 12 miesięcy z prognozowanym zużyciem gazu. Do tego raz w roku, na koniec okresu rozliczeniowego, otrzymuje fakturę rozliczeniową, informującą o rzeczywistym zużyciu gazu.
Ile płacimy za gaz?
Od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. (zgodnie z nową taryfą PGNiG OD, Grupa ORLEN) cena gazu jest niższa o ok. 15 proc. Abonament się nie zmienił, ale odbiorcy ponoszą jeszcze opłaty związane z transportem gazu do ich domów. Na obniżce cen gazu skorzysta blisko 7 mln gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jednak taryfa za gaz przekłada się jedynie na część rachunku. W grupach taryfowych W-1 cena paliwa gazowego stanowi około 60 proc. wszystkich opłat. Oczywiście, odbiorcy, tacy jak pani Marzena mogą zaoszczędzić na gazie. Ile? To zależy od zużycia.
Sprawdź, ile zaoszczędzisz!
Dzięki nowej taryfie odbiorcy w grupach taryfowych: W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z-4 za paliwo gazowe płacą ok. 20 gr/ kWh (wcześniej było to prawie 24 gr/ kWh). Ta zmiana pozornie wydaje się niewielka, ale może wygenerować znaczące oszczędności. Przykładowo osoba, która korzysta z gazu jedynie do przygotowywania posiłków, zaoszczędzi 42 zł brutto rocznie. Dla osoby w mieszkaniu, wykorzystującej gaz do gotowania i podgrzewania wody, średnie oszczędności to ok. 353 zł brutto. Pani Marzena zamieszkująca 140-metrowy dom z ogrzewaniem gazowym zaoszczędzi ok. 890 zł brutto rocznie!
Partnerem materiału jest PGNiG OD, Grupa ORLEN