Im mniejsze zapotrzebowanie na energię, tym niższa będzie jej cena

Kryzys energetyczny jest spowodowany głównie wzrostem cen surowców w związku z wojną na Ukrainie i kosztami zakupu praw do emisji dwutlenku węgla w systemie EU ETS. Wzrost cen energii wynika z czynników niezależnych od spółek energetycznych, które mają niewielki wpływ na ceny energii sprzedawanej firmom, samorządom, instytucjom i gospodarstwom domowym.

Jak to działa?

Energia produkowana z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest najtańsza. Jednak w Polsce, mimo wielu inwestycji w ostatnich latach, jest ich stosunkowo mało. Ponadto działanie elektrowni wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych zależy od warunków atmosferycznych – wiatru i nasłonecznienia. Energia wytwarzana w elektrowniach zasilanych węglem brunatnym i kamiennym jest droższa (do tego dochodzi wysoki koszt uprawnień do emisji CO2, bo uwalnia się znacznie więcej dwutlenku węgla), a najdroższa - w przypadku użycia gazu. Energia z najtańszych źródeł energii trafia do systemów w pierwszej kolejności, stąd promowanie OZE. Jednak im większy popyt na energię elektryczną, tym więcej droższych jednostek wytwórczych angażuje się w zaspokojenie tych potrzeb – cena rośnie. Prąd jest najtańszy przy najniższym zapotrzebowaniu na energię.

Oszczędzanie – to proste

To ważne, by każde gospodarstwo domowe oszczędzało energię. Warto połączyć siły w solidarnej walce o niższą cenę prądu, zmniejszając zapotrzebowanie na energię. Aby tego dokonać, najpierw sprawdź, jakie urządzenia w twoim domu zużywają najwięcej energii i jak z nich korzystać, by to zużycie ograniczyć. W tym celu użyj interaktywnego domu na stronie www.liczysieenergia.pl. Wybierz urządzenie np. źródła światła. Tu pojawi się informacja, że wymiana 10 lamp halogenowych o mocy 30 W na żarówki LED o mocy 4 W pozwala zaoszczędzić ok. 228 zł rocznie. Jesteś w stanie dokonać takiej zmiany? Świetnie! Dodaj pozycję do kalkulatora i zaplanuj oszczędności.

Razem możemy więcej

– Wkraczamy w okres prawie 6 miesięcy wzmożonego zapotrzebowania na energię. Krótsze dni to konieczność dłuższego korzystania z oświetlenia, a coraz niższe temperatury zachęcają do spędzania czasu w domu, często przed komputerem czy telewizorem. Natomiast nie musimy wdrażać restrykcyjnych ograniczeń czy rezygnować z urządzeń, które ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie – jak chociażby ze sprzętów AGD – w obawie o wysokość rachunku za prąd. Wystarczy, że wdrożymy proste nawyki bądź wykorzystamy porady przedstawione na www.liczysieenergia.pl w trosce nie tylko o nasze portfele, ale również o wysokość cen energii w najbliższym czasie – mówi Maciej Maciejowski, Ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

