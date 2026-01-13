Utrudnienia w WKD! Ważne zmiany w kursowaniu pociągów

W dniach 14-16 stycznia 2026 roku WKD wprowadza zmiany w kursowaniu pociągów, co spowoduje utrudnienia dla pasażerów.

Skrócone trasy i konieczność przesiadek będą dotyczyć kursów wieczornych i porannych.

WKD uruchomi komunikację zastępczą, ale pasażerowie muszą pamiętać o ręcznym kasowaniu biletów.

Zmiany w kursowaniu WKD. Jak pojadą pociągi?

Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada poważne utrudnienia w ruchu. W dniach 14-16 stycznia 2026 roku pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów. Powód? Kolejny etap prac modernizacyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na linii WKD. Dla wielu podróżnych oznacza to skrócone trasy, przesiadki i konieczność wcześniejszego zaplanowania podróży.

14 stycznia 2026 roku na linii WKD będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w dni powszednie od 1 stycznia 2026 roku, jednak z istotnymi wyjątkami. Część wieczornych i nocnych kursów nie dojedzie do Warszawy Śródmieście WKD. Pociągi nr 244 z Milanówka Grudowa, nr 1138 z Grodziska Mazowieckiego Radońska, nr 246 z Milanówka Grudowa oraz nr 1140 z Grodziska Mazowieckiego Radońska zakończą bieg w Komorowie. Z kolei nocne kursy nr 101 i 103 z Warszawy Śródmieście WKD w kierunku Grodziska Mazowieckiego zostaną uruchomione wyłącznie na odcinku Komorów - Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przesiadki i skrócone trasy

Jeszcze więcej zmian zaplanowano na 15 i 16 stycznia 2026 roku. W tych dniach również będzie obowiązywał roboczy rozkład jazdy, ale lista wyjątków jest dłuższa. Poza wcześniej wymienionymi skróceniami tras pociągów wieczornych i nocnych, zmiany obejmą także kursy poranne. Pociąg nr 100 z Grodziska Mazowieckiego Radońska do Warszawy Śródmieście WKD dojedzie jedynie do Komorowa. Poranne składy nr 105 i 107 z Warszawy Śródmieście WKD do Grodziska Mazowieckiego oraz pociąg nr 201 do Milanówka Grudowa zostaną uruchomione tylko na odcinku Komorów - Grodzisk Mazowiecki Radońska. Dla pasażerów oznacza to konieczność przesiadek i uwzględnienia dodatkowego czasu na dojazd.

Komunikacja zastępcza

WKD uruchomi także zastępczą komunikację autobusową. W dniach 15 i 16 stycznia 2026 roku, w godzinach porannych, autobusy będą kursować na trasie Komorów - Warszawa Śródmieście WKD oraz w kierunku powrotnym. Przewoźnik przypomina, że przejazd autobusami możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu WKD - jednorazowego lub okresowego. Ze względu na brak kasowników w autobusach, bilety jednorazowe należy skasować ręcznie. Pasażerowie muszą wpisać trwałym sposobem datę w formacie dzień:miesiąc:rok oraz godzinę rozpoczęcia podróży w zapisie 24-godzinnym. Jak podkreśla WKD w oficjalnym komunikacie, czas przesiadki traktowany jest jako przejściowy i nie wpływa na ważność biletu w porównaniu do standardowego czasu przejazdu pociągiem.

Przy zakupie biletów jednorazowych obowiązują specjalne tabele opłat stosowane podczas prac remontowych na linii WKD. Są one dostępne na stronie internetowej przewoźnika oraz w gablotach informacyjnych na peronach. Dobra wiadomość dla nocnych podróżnych jest taka, że w godzinach od 23 do 6 bilety okresowe WKD będą honorowane we wszystkich pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście.