Utrudnienia w WKD! Ważne zmiany w kursowaniu pociągów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2026-01-13 11:50

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) informuje o zmianach w organizacji ruchu pociągów, które będą obowiązywać w dniach 14-16 stycznia 2026 roku. Utrudnienia są związane z realizacją kolejnego etapu prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na linii WKD. Sprawdź, jak zorganizować podróż.

WKD

i

Autor: Robert Klonowski / Radio PLUS
Super Express Google News
  • W dniach 14-16 stycznia 2026 roku WKD wprowadza zmiany w kursowaniu pociągów, co spowoduje utrudnienia dla pasażerów.
  • Skrócone trasy i konieczność przesiadek będą dotyczyć kursów wieczornych i porannych.
  • WKD uruchomi komunikację zastępczą, ale pasażerowie muszą pamiętać o ręcznym kasowaniu biletów.

Zmiany w kursowaniu WKD. Jak pojadą pociągi?

Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada poważne utrudnienia w ruchu. W dniach 14-16 stycznia 2026 roku pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów. Powód? Kolejny etap prac modernizacyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na linii WKD. Dla wielu podróżnych oznacza to skrócone trasy, przesiadki i konieczność wcześniejszego zaplanowania podróży.

14 stycznia 2026 roku na linii WKD będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w dni powszednie od 1 stycznia 2026 roku, jednak z istotnymi wyjątkami. Część wieczornych i nocnych kursów nie dojedzie do Warszawy Śródmieście WKD. Pociągi nr 244 z Milanówka Grudowa, nr 1138 z Grodziska Mazowieckiego Radońska, nr 246 z Milanówka Grudowa oraz nr 1140 z Grodziska Mazowieckiego Radońska zakończą bieg w Komorowie. Z kolei nocne kursy nr 101 i 103 z Warszawy Śródmieście WKD w kierunku Grodziska Mazowieckiego zostaną uruchomione wyłącznie na odcinku Komorów - Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii

Polecany artykuł:

Wjechała prosto pod pociąg WKD. Kierująca oplem cudem uniknęła śmierci na torach

Przesiadki i skrócone trasy 

Jeszcze więcej zmian zaplanowano na 15 i 16 stycznia 2026 roku. W tych dniach również będzie obowiązywał roboczy rozkład jazdy, ale lista wyjątków jest dłuższa. Poza wcześniej wymienionymi skróceniami tras pociągów wieczornych i nocnych, zmiany obejmą także kursy poranne. Pociąg nr 100 z Grodziska Mazowieckiego Radońska do Warszawy Śródmieście WKD dojedzie jedynie do Komorowa. Poranne składy nr 105 i 107 z Warszawy Śródmieście WKD do Grodziska Mazowieckiego oraz pociąg nr 201 do Milanówka Grudowa zostaną uruchomione tylko na odcinku Komorów - Grodzisk Mazowiecki Radońska. Dla pasażerów oznacza to konieczność przesiadek i uwzględnienia dodatkowego czasu na dojazd.

Komunikacja zastępcza

WKD uruchomi także zastępczą komunikację autobusową. W dniach 15 i 16 stycznia 2026 roku, w godzinach porannych, autobusy będą kursować na trasie Komorów - Warszawa Śródmieście WKD oraz w kierunku powrotnym. Przewoźnik przypomina, że przejazd autobusami możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu WKD - jednorazowego lub okresowego. Ze względu na brak kasowników w autobusach, bilety jednorazowe należy skasować ręcznie. Pasażerowie muszą wpisać trwałym sposobem datę w formacie dzień:miesiąc:rok oraz godzinę rozpoczęcia podróży w zapisie 24-godzinnym. Jak podkreśla WKD w oficjalnym komunikacie, czas przesiadki traktowany jest jako przejściowy i nie wpływa na ważność biletu w porównaniu do standardowego czasu przejazdu pociągiem.

Przy zakupie biletów jednorazowych obowiązują specjalne tabele opłat stosowane podczas prac remontowych na linii WKD. Są one dostępne na stronie internetowej przewoźnika oraz w gablotach informacyjnych na peronach. Dobra wiadomość dla nocnych podróżnych jest taka, że w godzinach od 23 do 6 bilety okresowe WKD będą honorowane we wszystkich pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście.

Polecany artykuł:

Groźny wypadek w Czarnowcu. Pięć osób rannych, w tym kobieta w ciąży i 7-letni …
Groźny wypadek w Czarnowcu. Pięć osób rannych, w tym kobieta w ciąży i 7-letni chłopiec
5 zdjęć
Sonda
Jeździsz pociągami WKD?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WKD
KOLEJ WKD