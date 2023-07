Inflacja zmieniła trendy zakupowe Polaków

Wakacje w Polsce to dobry kierunek. Pamiętaj o ubezpieczeniu podróży

Z badań SW Research wykonanych na zlecenie Allegro wynika, że najwięcej osób robi zakupy w internecie raz w miesiącu (37 proc.) i raz w tygodniu (34 proc.). Według tego raportu średnio miesięcznie na zakupy online wydajemy 716 zł! Coraz większą popularność zyskują aplikacje zakupowe, ponieważ wystarczy kilka prostych kliknięć i zamówienie jest gotowe. Aplikacja daje jeszcze większą wolność przy robieniu zakupów. Wystarczy tylko zasięg sieci. Można kupować stojąc w kolejce do urzędu, jadąc tramwajem czy pociągiem, a nawet opalając się na plaży.

Inflacja zmieniła nam przyzwyczajenia

Inflacja i wysokie ceny sprawiły, że uważniej niż dotychczas przyglądamy się cenom i jakości kupowanych rzeczy. Częściej dotyczy to kobiet niż mężczyzn. Robią to nawet ci, dla których wcześniej wysokość ceny nie miała aż takiego znaczenia. Badania wykonane na zlecenie Allegro pokazały, że najważniejszymi czynnikami branymi przez nas pod uwagę podczas zakupów są właśnie:

cena produktu (45 proc.),

jakość produktu (30 proc.),

koszty dostawy (26 proc.).

Mniej liczą się dla nas między innymi wygląd i funkcjonalność strony sklepu internetowego czy marka produktów.

Choć wspomniane preferencje są zróżnicowane w zależności od ceny produktu. Gdy kupujemy artykuł, którego cena nie przekracza 50 zł, ważne są dla nas także promocje i inne okazje cenowe. Kupując droższe produkty, od 50 zł do 150 zł, porównujemy również koszty dostawy. W przypadku produktów, których cena kształtuje się powyżej 150 zł, ważne dla nas są zaufanie i opinie o wybranej przez nas platformie zakupowej, a także marka produktów.

Najniższa cena z gwarancją na Allegro!

Dużo czasu podczas internetowych zakupów zajmuje nam porównywanie ofert, przy czym najważniejszym czynnikiem jest oczywiście cena produktu. Chcemy bowiem jak najwięcej zaoszczędzić. Jak pokazują badania wykonane na zlecenie Allegro, cena jest bardzo istotna aż dla 82 proc. kupujących, z czego dla 37 proc. badanych to najważniejszy element brany pod uwagę podczas zakupów. Biorąc pod uwagę oczekiwania klientów, Allegro wprowadza szereg różnych rozwiązań, które wpływają na ich doświadczenia zakupowe. Jest to między innymi oznaczenie Gwarancja najniższej ceny. Warto podkreślić, że takich oznaczeń szuka aż 85 proc. kupujących na Allegro!

Czym jest Gwarancja Najniższej Ceny na Allegro? To oznaczenie daje klientom pewność, że mają do czynienia z najtańszą ofertą konkretnego produktu w sieci, wśród kilkudziesięciu wybranych sklepów online. Takie oznaczenie zyskało już ponad 400 tys. ofert. Wśród nich są produkty tańsze i droższe - między innymi pralki, laptopy czy słuchawki, a także tabletki do zmywarki, kawa i wiele więcej!

Skąd pewność najniższej ceny?

Allegro codziennie porównuje ceny setek tysięcy ofert w kilkudziesięciu najpopularniejszych sklepach internetowych. Dzięki czemu może zagwarantować klientom najniższe ceny. Wśród setek tysięcy produktów każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeśli jednak znajdziesz niższą cenę, wśród sklepów, do których Allegro się porównuje. Należy w ciągu 72 godzin od zakupu zgłosić się po zwrot różnicy w cenie. Otrzymamy kupon do wykorzystania na platformie!. Maksymalna łączna kwota takiego zwrotu podczas trwania akcji to aż 200 zł! Więcej szczegółów znaleźć można na: https://allegro.pl/strefaokazji/gwarancja-ceny

Metodologia:

Badanie „Preferencje zakupowe w Internecie” zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie Allegro. Przeprowadzono 1015 ankiet z próbą Polek i Polaków robiących zakupy online, w formie wywiadów online (CAWI). Badanie zostało zrealizowane w dniach 16.06 – 22.06.2023 r.