Info-kierowca.pl – nowy portal e-usług dla kierowców od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Portal e-usług dla kierowców i kandydatów na kierowców umożliwia cyfrową obsługę spraw związanych z:

- składaniem e-wniosków o prawo jazdy,

- wyborem szkoły jazdy i instruktora,

- zapisami na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,

- wydawaniem Karty Kwalifikacji Kierowcy.

Portal powstał dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.

– Nowy portal e-usług dla kierowców stworzony przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. jest ważnym krokiem w cyfryzacji usług publicznych związanych z uprawnieniami do kierowania. PWPW S.A., tworząc Info-kierowca.pl, w pełni odpowiedziała na potrzeby obywateli i uruchomiła platformę, która jest przełomem w cyfryzacji usług publicznych dla kierowców i kandydatów na kierowców w Polsce – powiedział dr Remigiusz Lewandowski, członek Zarządu PWPW S.A.

Nowe i rozbudowane funkcjonalności

Portal e-usług info-kierowca.pl dla kierowców zastępuje i rozszerza funkcjonalności oferowane dotychczas przez platformę info-car.pl. Obejmuje elektroniczne złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, jego wymianę albo wtórnik, a także analogiczne procesy dotyczące Karty Kwalifikacji Kierowcy. Użytkownik może dołączyć wymagane dokumenty, skorzystać z automatycznej weryfikacji załączników, wnieść opłatę online i wybrać sposób odbioru dokumentu – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Po uzyskaniu orzeczeń lekarskich (niestety, nadal w tradycyjnej, papierowej formie), cały proces odbywa się bez konieczności wizyty w urzędzie.

Dodatkowo kierowcy zyskają dostęp do statusu swoich spraw oraz funkcji przypomnień o terminach ważności uprawnień oraz prawa jazdy i konieczności jego wymiany, co pomoże uniknąć przykrych konsekwencji jazdy z nieważnym dokumentem. To oznacza mniej rozproszonych procesów, większą przejrzystość i realną oszczędność czasu dla obywateli.

Pomoc w wyborze szkoły jazdy

W nowym portalu e-usług są udostępnione narzędzia, ułatwiające przyszłym kierowcom wybór odpowiedniego ośrodka nauki jazdy oraz konkretnego instruktora. Dzięki publikowanym przez starostwa powiatowe danym o średniej zdawalności, niezależnie od liczby szkolonych kursantów, kandydaci na kierowców będą mogli świadomie porównać skuteczność szkół jazdy w swoim regionie i wybrać placówkę, która najlepiej przygotowuje ich do egzaminu. Portal umożliwia też zapisanie się online na egzamin w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Z perspektywy administracji publicznej projekt ma przynieść również wymierne usprawnienia organizacyjne. Integracja z SI Kierowca i automatyzacja weryfikacji danych mają przyspieszać obsługę spraw po stronie urzędów, a cyfrowa weryfikacja tożsamości użytkowników wzmacniać bezpieczeństwo procesu rezerwacji terminów egzaminów. Dzięki portalowi, kierowcy mogą również sprawdzić status zapisu na egzamin w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, uzyskać informację o zdanym egzaminie lub odebrać powiadomienie o gotowym dokumencie – prawie jazdy lub Karcie Kwalifikacji Kierowcy. Będzie to zarazem uzupełnienie stworzonej przez PWPW S.A. usługi Tymczasowego Elektronicznego Prawa Jazdy, udostępnianej z systemu PWPW S.A. w aplikacji mObywatel.

Info-kierowca.pl budzi zainteresowanie

Już pierwszy tydzień funkcjonowania portalu e-usług pokazuje ogromne zainteresowanie, co potwierdzają dane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W dniach 4 – 10 maja 2026 roku na portalu Info-kierowca.pl zalogowało się ponad 55 732 osób, blisko 13 794 potwierdziło rezerwację na egzamin na prawo jazdy, 1 224 złożyło wnioski o wydanie uprawnień, a liczba powiadomień mailowych wyniosła 77 873.

– Portal Info-kierowca.pl od pierwszego dnia wzbudził ogromne zainteresowanie. Myślę, że wynika to z tego, że portal wykorzystuje możliwości systemów PWPW w połączeniu z usługami różnych dostawców i pokazuje, jak może wyglądać nowoczesna cyfryzacja usług publicznych: jedna wygodna ścieżka dla obywatela, mniej zbędnych formalności, większa przejrzystość procesu i realne wsparcie dla jakości szkolenia kierowców – powiedział Tadeusz Wachowski, dyrektor Pionu Produkcji Dokumentów w PWPW S.A.

Dofinansowanie z KPO

Portal e-usług powstał dzięki środkom otrzymanym z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 13 czerwca 2025 roku podpisała umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach KPO.

Umowy dotyczą przedsięwzięć:

1. Uzyskanie uprawnień na Prawo Jazdy lub Karty Kwalifikacji Kierowcy, możliwość sprawdzenia statusu sprawy wydania PJ/KKK w urzędzie lub statusu obsługi PKK/PKZ

2. Sprawdź ośrodek nauki jazdy i instruktora nauki jazdy - wybierz najlepszy dla siebie lub zapisz się na egzamin w WORD. Przypomnij o terminach ważności uprawnień/dokumentów.

Łączna kwota otrzymanego wsparcia to 3,6 mln zł. Projekt finansowany z KPO wpisuje się w szerszy kierunek cyfryzacji państwa: usługi mają być prostsze, bardziej dostępne, bezpieczniejsze i osadzone w jednym, spójnym doświadczeniu użytkownika. W przypadku kierowców oznacza to przejście od rozproszonych procedur do jednego portalu, który łączy informację, obsługę spraw i działanie online.

Źródło informacji: PWPW