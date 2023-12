INWESTYCJA w obligacje skarbowe

i Autor: Shutterstock

Gdy inflacja jest wysoka, twoje oszczędności szybko tracą swoją wartość. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie kapitału są obligacje skarbowe. To papiery o tzw. niskim ryzyku. A jeśli zdecydujesz się na takie, które są emitowane przez Skarb Państwa, to ryzyko jest szczególnie niskie. Obligacje to obecnie także jedna z najbardziej opłacalnych inwestycji finansowych.

Obligacje Skarbu Państwa to dług, który nasze państwo zaciąga u ciebie. Ten, kto wystawia obligacje (czyli jest twoim dłużnikiem) to emitent. Ty, kupując obligacje, stajesz się obligatariuszem. – Obligacje skarbowe sprawdzą się jako baza, a także jako doskonała dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Wszystko zależy od preferencji inwestora oraz oczekiwanej stopy zwrotu – mówi Mariusz Kiełczykowski, dyrektor ds. klientów indywidualnych z Biura Maklerskiego Pekao. – Emitentem detalicznych obligacji skarbowych jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Wykup oraz wypłata odsetek gwarantowane są przez Skarb Państwa, dlatego są produktem inwestycyjnym o niskim ryzyku – wyjaśnia. Gdzie kupić obligacje Obligacje możesz kupić np. w Banku Pekao (to ten z żubrem). Jeśli jesteś klientem tego banku, w obligacje możesz zainwestować za pośrednictwem: aplikacji mobilnej PeoPay,

serwisu bankowości internetowej Pekao24,

Punktów Sprzedaży Obligacji, które znajdziesz w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich w wybranych oddziałach Banku Pekao,

serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego Pekao. Jeśli nie jesteś klientem Banku Pekao, obligacje możesz kupić:

w Punktach Sprzedaży Obligacji, które znajdują się w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich w wybranych oddziałach Banku Pekao S.A.,

przez internet. Krok po kroku jak kupić obligacje Wejdź na stronę internetową www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której potwierdzisz swoją tożsamość za pośrednictwem e-Dowodu lub aplikacji mObywatel. Następnie podpisz umowę dotyczącą dostępu do Kanałów zdalnych Banku. Teraz możesz podpisać Umowę o obsługę obligacji skarbowych w aplikacji mobilnej PeoPay lub w serwisie bankowości internetowej Pekao24 (zakładka: Inwestycje lub Oferty i wnioski w nagłówku strony). Obligacje możesz kupić nie zakładając konta w Banku Pekao. Jak nalicza się ZYSK Obligacje różnią się też rodzajem oprocentowania. Są: obligacje o stałym oprocentowaniu Wysokość oprocentowania jest stała i możesz ją poznać już w momencie zakupu obligacji. obligacje o zmiennym oprocentowaniu Tu wielkość odsetek zależy od określonego wskaźnika np. WIBOR. Oznacza to, że bank może naliczać w poszczególnych miesiącach różne wysokości oprocentowania. obligacje indeksowane To obligacje o zmiennym oprocentowaniu, których oprocentowanie za dany okres zależy od wartości pewnego indeksu, np. od inflacji. obligacje zerokuponowe Tu nie ma oprocentowania. Kupujesz obligacje po niższej cenie i sprzedając je zyskujesz na różnicy ceny. Obligacje – jak to działa Możesz to zrobić z Biurem Maklerskim Pekao 1. Wystarczy mała kwota By zacząć inwestować w obligacje, wystarczy ci 100 zł. 2. Różne okresy inwestowania Możesz wykupić obligacje na 3 miesiące, rok, dwa, trzy, cztery i dziesięć lat. 3. Różne rodzaje oprocentowania Masz do wyboru oprocentowanie stałe i zmienne. 4. Możliwość przedterminowego wykupu obligacji Wycofując się przed końcem okresu inwestycji, otrzymasz zainwestowaną kwotę wraz z należnymi za dany okres odsetkami, ale potrącona zostanie opłata za rezygnację. Jej wysokość podawana jest w liście emisyjnym obligacji (warunkach inwestowania) i możesz ją poznać zanim rozpoczniesz inwestycję. 5. Całkowity brak opłat, jeśli trzymasz się terminów Brak opłat za prowadzenie rachunku i podpisanie umowy. 6. Zakup w drodze zamiany Możesz kupić obligacje po niższej cenie – zwykle jest to 99,90 zł Pamiętaj! Obligacje, jak wszystkie instrumenty finansowe, niosą ze sobą pewne ryzyko. Wynika ono z tego, że emitent może z jakiegoś powodu nie dotrzymać warunków umowy. Jednocześnie ryzyko przy obligacjach skarbowych jest bardzo niskie – nie otrzymasz swoich środków tylko w przypadku niewypłacalności Skarbu Państwa. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfi e opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, dostępnych na stronie pekao.com.pl/ obligacje-skarbowe. Partnerem materiału jest BANK PEKAO S.A.