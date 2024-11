Jak jesienne wyprzedaże, to na Allegro Tysiące produktów w cenach niższych nawet o 50 proc.!

Sezonowe wyprzedaże to coś, czemu uwagę poświęca aż 73 proc. badanych. Świetnie się składa, bo na Allegro właśnie ruszyły dni z najlepszymi promocjami! W ciągu najbliższych 2 tygodni na platformie będzie można znaleźć tysiące ulubionych produktów w cenach niższych nawet o 50 proc.! W tym czasie warto rozważyć zakup artykułów takich marek jak m.in.: Apple, Acer, Lenovo, Marshall, HP, Nintendo, Bosch, Dyson, LEGO, Hasbro czy Mattel.

O zakupach podczas Black Weeks

Okazuje się, że najchętniej Polacy korzystają z rabatów na przełomie wiosny i lata oraz w sezonie jesień-zima. Prawie 66 proc. osób zrobiło zakupy podczas festiwalu Black Weeks, przy czym badani wolą wtedy korzystać z wcześniej przygotowanej listy produktów. W większości przypadków zakupy w gorącym okresie wyprzedażowym są dobrze przemyślane. Z badania przeprowadzonego przez Danae dla Allegro2 wynika, że większość badanych (69 proc.) sprawdza, ile dany produkt kosztował przed promocją, czyli najniższą cenę z ostatnich 30 dni. Częściej robią to panie (75 proc.) niż mężczyźni (63 proc.). Dla 64 proc. respondentów weryfikacja najniższej ceny przed rabatem zwiększa ich poczucie pewności przy wyborze konkretnej oferty. Z kolei zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła, że oznaczenie najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką ułatwia im porównywanie dostępnych promocji. Jasna i zrozumiała komunikacja rabatów nie tylko wzbudza zaufanie kupujących, ponad połowie badanych umożliwia również lepiej zaplanować wydatki – tak deklaruje 58 proc. respondentów.

W jakich kategoriach szukamy najlepszych rabatów?

A w jakich kategoriach Polacy oczekują najlepszych promocji podczas tegorocznego Black Friday i Black Weeks? Okazuje się, że największym zainteresowaniem cieszy się „odzież i obuwie” – na szczególne rabaty w tej kategorii liczy aż 45 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowały się „kosmetyki i perfumy” – wskazało je 33 proc. badanych. Blisko co trzecia osoba, która planuje coś upolować podczas Black Weeks chciałaby kupić w promocyjnej cenie przedmioty z kategorii „elektronika” i „sprzęt AGD i RTV”. Na Allegro znajdziesz superoferty w każdej kategorii. Do 2 grudnia 2024 r. możesz przebierać wśród tysięcy produktów w cenach niższych nawet o 50 proc.! Koniecznie sprawdź te kategorie:

● elektronika (Nintendo, Acer, HP, Lenovo, Marshall)

● sprzęt i wyposażenie domu (Tefal, Bosch, Dyson, Gerlach, Zwieger)

● moda i kosmetyki (adidas, Puma, Wrangler, Calvin Klein czy La Roche-Posay).

Najlepsze oferty łatwo znajdziesz na stronie kampanii: https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday

i Autor: materiały prasowe

Koniecznie sprawdź te promocje!

Jeśli jesteś prawdziwym łowcą okazji, obok tych ofert nie możesz przejść obojętnie! Już 18 listopada startują superpromocje, warto zapolować m.in. na takie produkty jak:

● Frytkownica air fryer Russell Hobbs 1,8 l

● Telewizor LED Philips 65PUS8118 65" 4K UHD czarny

● Odkurzacz BISSELL SpotClean Professional 1558N

W Black Weeks smartowicze mają lepiej

Użytkownicy Allegro Smart! w trakcie festiwalu zakupowego będą mieli okazję skorzystać z licznych dodatkowych akcji promocyjnych. Aktywny pakiet Smart! to przepustka do najlepszych ofert! Natomiast każdy smartowicz odczuje obniżoną minimalną wartość zamówienia z darmową dostawą w ramach pakietu, która do 2 grudnia, czyli do końca Black Weeks wyniesie jedynie 30 zł dla przesyłek do punktów odbioru i automatów paczkowych. Ponadto użytkownicy pakietu Smart! – przy zakupach za min. 65 zł – mogą zamówić paczkę z darmową dostawą do domu. Subskrybenci i osoby, które przedłużą usługę, mogą skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Smart!, w ramach której czeka na nich aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 8 kolejnych miesięcy3. Z okazji Black Weeks roczny pakiet Allegro Smart! to koszt zaledwie 39,90 zł, czyli o 20 zł mniej niż w regularnej cenie4. Z tej promocji mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby przedłużające aktywną subskrypcję.

Postaw na wygodne dostawy z Allegro Delivery

To naturalne, że podczas święta zakupów liczba zamówień, a w efekcie dostarczanych odbiorcom paczek – znacząco wzrasta. Jeśli chcesz cieszyć się wygodnymi dostawami i jeszcze lepiej monitorować swoje przesyłki, możesz wybrać dostawę z Allegro Delivery. Co na tym zyskasz? Przede wszystkim będziesz mógł korzystać z dostaw do automatów i punktów odbioru Allegro One oraz ORLEN Paczka, jak również z usługi One Kurier by Allegro. Oprócz tego, zyskasz wsparcie Allegro na każdym etapie dostawy – od nadania paczki po jej odbiór. W razie jakichkolwiek trudności, możesz liczyć na wsparcie obsługi klienta i wygodne zwroty, a reklamacje logistyczne będą rozpatrywane do 7 dni. Z Allegro Delivery w jednym miejscu (w aplikacji Allegro) będziesz miał zgromadzone informacje o statusach swoich zamówień, w razie potrzeby uzyskasz potrzebną pomoc i zdalnie otworzysz skrytkę w automacie paczkowym.

[1] SW Research na zlecenie Allegro, badanie zrealizowane metodą wywiadów online (CAWI) w dniach 21-24 października 2024 na reprezentatywnej próbie 800 osób.

[2] Raport Danae “Trendy zakupowe 2024”, badanie przeprowadzone w czerwcu 2024 metodą wywiadów CAWI na reprezentatywnej grupie 500 osób (n=500) robiących zakupy w internecie.

[3] Promocja trwa do 23.12.2024 i mogą z niej korzystać tylko użytkownicy, którzy nie brali udziału w promocji “Aktywuj Smart! za darmo” i nie posiadali płatnej wersji Smart!

[4] Najniższa cena rocznego pakietu Smart! w ostatnich 30 dniach przed promocją to 59,90 zł