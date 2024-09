Jak nadać przesyłkę za granicę?

Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy mają rodzinę lub znajomych mieszkających za granicą. Dla wielu osób tradycją stało się wysyłanie im prezentów na urodziny, świątecznych upominków czy dokumentów, które nieopatrznie zostawili u nas podczas ostatniej wizyty. Coraz częściej też – czy to indywidualnie czy w ramach prowadzonego biznesu – decydujemy się na handel zagraniczny. W odpowiedzi na potrzeby konsumentów i małych firm, DHL Express uruchomił specjalną platformę internetową, która znacznie upraszcza i przyspiesza proces wysyłania przesyłek międzynarodowych drogą lotniczą. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w którym udostępniono usługę ShipNow.

Polacy stawiają na przesyłki kurierskie

Unia Europejska to najpopularniejszy obszar wysyłek paczek kurierskich. Kierunek ten wybiera aż 83 proc. Polaków – tak wynika z badania SW Research zleconego przez DHL Express (zrealizowane w sierpniu 2024 r.). Również 71 proc. odbierających paczki, najczęściej zamawia je właśnie w krajach UE. Za co tak lubimy międzynarodowe przesyłki kurierskie? Przede wszystkim za szybką i przewidywalną dostawę. W dni robocze przesyłka zamówiona na terenie Wspólnoty jest realizowana nawet w 48 godzin. Ponadto niektóre firmy oferują doręczenie także w weekendy. Kurier skontroluje zawartość przesyłki i dostarczy ją prosto do rąk własnych odbiorcy. Zaletą takiego rozwiązania jest bezpieczeństwo, ale także komfort dla nadawcy i adresata – nie muszą opuszczać domu, aby nadać czy odebrać paczkę. Mamy też możliwość śledzenia przesyłki, co pozwala na bieżąco sprawdzać jej aktualny status i trasę, zwłaszcza gdy ta musi przemierzyć tysiące kilometrów, by dotrzeć do celu.

Gdzie człowiek nie może, tam paczkę pośle

Ponad 60 proc. Polaków nadaje przesyłki do swojej rodziny lub znajomych, którzy przebywają za granicą – wynika z badania SW Research. Mogą to być większe, zapakowane w karton paczki lub listy, które oprócz treści, zawierają także drobny upominek. To doskonały sposób na pokazanie bliskim, że są dla nas ważni i mimo odległości – myślimy o nich i pamiętamy. To istotne zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy możliwości spotkać się, z różnych względów, twarzą w twarz. Jednak natłok obowiązków, niespodziewana choroba lub brak odpowiednich funduszy na podróż nie powinny ograniczać bliskości. Rozwiązaniem może być właśnie przesyłka międzynarodowa, która dotrze nawet w najbardziej odległe miejsca. Jak się okazuje, 21 proc. ankietowanych nadaje przesyłki do Stanów Zjednoczonych, a podobny odsetek osób (19 proc.) – do państw azjatyckich. Z kolei w ubiegłym roku blisko co drugi respondent odebrał paczkę z Azji, a co piąty z USA.

Wielu Polaków decyduje się także na sprzedaż online. Mogą to być osoby, które sprzedają swoje rękodzieło czy ubrania lub drobni przedsiębiorcy, którzy planują rozszerzyć swój biznes na inne kraje. Aby cały proces wyceny i nadania przesyłki przebiegał sprawnie i komfortowo, warto mieć u boku zaufanego partnera. Z tego powodu DHL Express Polska (jedna z dywizji DHL) uruchomił platformę ShipNow, która ma na celu ułatwienie międzynarodowej wysyłki swoim klientom.

Na co zwrócić uwagę, wysyłając przesyłkę za granicę?

Jak wykazało badanie, nadawcy przesyłek międzynarodowych przy wyborze przewoźnika biorą pod uwagę przede wszystkim cenę transportu (61 proc.), a dla 60 proc. ankietowanych ważny jest też szybki czas dostawy. Według 48 proc. respondentów firma kurierska powinna oferować możliwość śledzenia przesyłki, a podobny odsetek (47 proc.) wskazał, że równie ważne jest zapewnienie przez przewoźnika bezpieczeństwa w trakcie transportu paczki. Międzynarodowe przesyłki lotnicze można nadać w prosty i bezpieczny sposób, o ile weźmiesz pod uwagę kilka istotnych aspektów. Jeden z kluczowych wyborów dotyczy operatora logistycznego. Przy wysłaniu przesyłki za granicę, warto zdecydować się na doświadczonego partnera. To kluczowe, by firma, z usług której korzystasz, oferowała ci doradztwo w oparciu o znajomość przepisów i stale zmieniających się realiów w każdym kraju na świecie. Takie profesjonalne wsparcie zapewnia właśnie DHL Express. Transport jest odpowiednio zorganizowany (ten lotniczy jest zdecydowanie szybszy od morskiego), firma ma własne agencje celne, więc nie musisz martwić się skomplikowanymi procedurami celnymi, a twoja przesyłka szybko dotrze do wskazanej destynacji.

i Autor: materiały prasowe

Jak wysłać przesyłkę międzynarodową?

ShipNow to platforma internetowa DHL Express, która pozwala szybko i wygodnie nadać przesyłkę do ponad 220 krajów i terytoriów na całym świecie. Proces jest dużo prostszy, gdy masz wsparcie firmy, oferującej globalną sieć połączeń i lokalną wiedzę celną. Oprócz szybkiej wyceny i nadania przesyłki, za pośrednictwem platformy możesz także na bieżąco śledzić jej podróż z punktu A do punktu B. Dodatkowo, narzędzie jest bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze, a liczne dostępne funkcje znacząco upraszczają i skracają cały proces. Aby wysłać przesyłkę za granicę, postępuj według poniższych wskazówek:

1.Wejdź na stronę DHL Express ShipNow. Możesz to zrobić z dowolnego urządzenia – komputera, tabletu czy smartfonu. Z najnowszego badania DHL Online Shopper Survey 2024 wynika, że ten ostatni sposób wybiera ponad połowa kupujących online (57 proc. ankietowanych). Klienci często korzystają też z komputera (34 proc.), a co 10 osoba używa tabletu.

2.Wyceń przesyłkę. Tu wystarczy podać informacje na temat nadawcy, odbiorcy i zawartości przesyłki. Należy wskazać wagę i wymiary paczki, a także podać kraj docelowy.

3.Utwórz przesyłkę z etykietą lub wygeneruj kod QR. Jest to możliwe, gdy zamawiasz kuriera do domu, biura lub najbliższego punktu ServicePoint DHL. Wysyłając wówczas paczkę za granicę, nie musisz podpisywać umowy.

4.Opłać przesyłkę. Korzystając z narzędzia ShipNow w prosty i bezpieczny sposób możesz dokonać opłaty za przesyłkę online.

5.Zamów kuriera do domu, biura lub najbliższego ServicePoint DHL i nadaj przesyłkę. Jeśli nie możesz czekać na kuriera, wyślij przesyłkę bezpośrednio w jednym z 3000 punktów partnerskich DHL. Są one zlokalizowane na terenie całego kraju – w kiosku, sklepie lub lokalu usługowym, np. Inmedio, Relay lub epaka.pl. Z tej formy nadania przesyłki możesz skorzystać wówczas, gdy jej waga nie przekracza 25 kg. Najbliżej zlokalizowany punkt znajdziesz za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie Lokalizator DHL Express — znajdź punkty partnerskie DHL Express i miejsca nadania w Twojej okolicy.

6.Monitoruj status przesyłki. Możesz na bieżąco sprawdzać, gdzie znajduje się twoja przesyłka. Zrobisz to za pośrednictwem strony internetowej DHL, korzystając ze śledzenia zaawansowanego (DHL ProView) lub z aplikacji mobilnej – DHL Express Mobile (dostępnej dla systemów Android, iOS). Wystarczy wpisać numer śledzonej przesyłki międzynarodowej, aby uzyskać informację o aktualnej lokalizacji i przewidywanej dacie dostawy.

Z narzędziem DHL Express – ShipNow, wszystko, co niezbędne do nadania przesyłki za granicę, masz w zasięgu ręki!

