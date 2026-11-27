Późna jesień i zima to czas, kiedy stajesz się podatny na wirusy. Wystarczy, że zapomnisz czapki i szalika lub zrezygnujesz z nich celowo z uwagi na fryzurę i już zaczynasz pokasływać i pociągać nosem. Wieczorem już pęka ci głowa i rośnie temperatura. Łykasz tabletki, które kupiłeś w aptece bez recepty, ale pomagają tylko na chwilę. Wiesz już, że bez kilku dni w łóżku się nie obejdzie. Dzwonisz do przychodni, ale na dzisiaj nie ma już numerków. Nie ma ich też na jutro ani na pojutrze. Co teraz? Sytuacja jest patowa i wybrnąć z niej tak po prostu się nie da. Czy nie byłoby dobrze połączyć się z lekarzem przez telefon czy komputer i powiedzieć, co ci dolega? Możesz dostać receptę i zwolnienie lekarskie.

Wypadek zawsze może się zdarzyć

Wyobraź sobie, że twoja żona prowadzi własną firmę. Pojechała do innego miasta zawrzeć umowę z nowym kontrahentem. Wystarczył pośpiech i warstwa mokrych liści na chodniku – niefortunny upadek zakończył się skomplikowanym złamaniem z przemieszczeniem. Karetka zawiozła ją do szpitala. Tam zoperowali nogę, wstawili druty. Po kilku dniach lekarze powiedzieli, że może już wracać do domu. Tylko jak? To 250 km od domu! W dodatku żona przez kilka tygodni nie będzie mogła pracować. Będzie wam trudno się przez ten czas utrzymać. I kto się nią zajmie, gdy ty, np. jako zawodowy kierowca, wyruszysz w trasę? Jest sposób, by poradzić sobie w takich sytuacjach. Klienci Providenta mogą wykupić ubezpieczenie, które pomoże ograniczyć finansowe skutki wypadku.

Zyskaj spokój na co dzień

Nagły wypadek lub choroba mogą zburzyć domowy budżet. Jednak klienci Providenta mogą wykupić ubezpieczenie, które umożliwi im szybki dostęp do leczenia. Są też nielimitowane telekonsultacje z internistą lub pediatrą oraz limitowane teleporady u specjalistów (m.in. ortopedy, kardiologa, ginekologa, neurologa, psychiatry, dermatologa) oraz wizyty w placówkach. W zakresie ubezpieczenia są też wybrane badania laboratoryjne, RTG, USG wybranych części ciała, np. kręgosłupa czy głowy i zabiegi ambulatoryjne.

Ochrona finansowa i wsparcie w chorobie

Inne z ubezpieczeń przewiduje świadczenie za czasową niezdolność do pracy wypłacane po 14 dniach nieprzerwanego zwolnienia, a potem co 30 dni. Przy zwolnieniu powyżej 12 miesięcy przysługuje dodatkowe świadczenie jednorazowe. Inne osoby, np. emeryci, mogą dostać jednorazowe świadczenie w razie ciężkiego zachorowania, m.in. nowotworu złośliwego, niewydolności nerek lub utraty wzroku. Pamiętaj, by ubezpieczenie wybierać świadomie. Zanim się zdecydujesz, sprawdź, co dokładnie obejmuje, jakie ma limity i wyłączenia, a w razie wątpliwości dopytaj doradcę klienta. Najlepsza ochrona to taka, która naprawdę pasuje do twojej sytuacji i potrzeb.

Assistance medyczny i wsparcie w domowych kłopotach

Kupujący ubezpieczenie medyczne za pośrednictwem Providenta mogą liczyć na praktyczne wsparcie w nagłych zdarzeniach medycznych czy losowych:

• POMOC MEDYCZNA:

transport medyczny, opieka pielęgniarki, dowóz leków, infolinia medyczna, pomoc po hospitalizacji oraz opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w czasie pobytu w szpitalu.

• POMOC DOMOWA:

interwencja hydraulika, elektryka, gazownika lub szklarza, naprawa sprzętu AGD i RTV oraz usunięcie gniazda os bądź szerszeni.

Szczegółowe informacje, sumy ubezpieczenia oraz katalog wyłączeń znajdują się w OWU na stronie www.provident.pl/uslugi-dodatkowe-zdrowie Provident Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11235060/A. Ochronę ubezpieczeniową świadczy w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego: UNIQA TUnŻ S.A. lub UNIQA TU S.A.

Materiał sponsorowany przez Provident Polska S.A.