- Dlaczego rachunek za gaz nie może być po prostu rachunkiem za gaz? Kto się w tym połapie? – pyta pani Barbara pokazując tabelkę na fakturze. – Płacę, ale nie wiem za co i nie wiem czy płacę więcej, czy mniej niż poprzednim razem, bo nie wiem, co się tu zmienia – dodaje.

Ponieważ ma w domu kuchenkę gazową i piecyk do podgrzewania wody, faktura przychodzi do niej co 2 miesiące. Ze wzruszeniem ramion wyłuskuje z portmonetki odpowiednią kwotę i płaci na poczcie.

Zobacz, za co płacisz

PALIWO GAZOWE

To koszt zużytego gazu. Kwota zależy od tego, ile gazu zużyłeś w danym okresie i jaka jest cena za 1 kWh.

OPŁATA ABONAMENTOWA

To stała opłata związana m.in. z rozliczaniem klienta. Nie zależy od ilości zużytego gazu.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA STAŁA

To opłata związana z dostępem do sieci gazowej. Jest pobierana niezależnie od tego, ile gazu zużyłeś.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA ZMIENNA

Zależy od ilości gazu dostarczonego do twojego domu. Im większe zużycie, tym wyższa ta część opłaty.

Kto za co odpowiada?

* sprzedawca gazu (np. myORLEN)

Sprzedaje paliwo gazowe i rozlicza klienta.

*Operator Systemu Dystrybucyjnego (w Polsce głównie Polska Spółka Gazownictwa), właściciel i zarządca sieci gazowej

Odpowiada za sieć, którą gaz dociera do domu. Z jego działalnością związane są opłaty dystrybucyjne: stała i zmienna.

*Urząd Regulacji Energetyki (URE)

Zatwierdza taryfy dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Cena paliwa gazowego nie jest więc ustalana wyłącznie przez sprzedawcę, lecz funkcjonuje w ramach regulowanego systemu taryfowego.

Płacisz więcej? Sprawdź dlaczego

Pani Barbara widzi na nowym rachunku wyższą kwotę niż poprzednio. Czy to oznacza, że gaz podrożał? Niekoniecznie.

Przy porównywaniu dwóch rachunków nie wystarczy spojrzeć na kwotę do zapłaty. Warto przede wszystkim sprawdzić zużycie gazu podane w kWh.

Jeśli w poprzednim okresie zużyłeś mniej gazu, a w obecnym więcej, może to być jedna z przyczyn wyższego rachunku. Zimą zużycie może rosnąć np. wtedy, gdy gaz służy również do ogrzewania domu lub podgrzewania wody.

Dlatego porównuj nie tylko złotówki. Porównaj też kWh.

Chcesz sprawdzić, ile gazu zużyłeś i porównać obecny okres z wcześniejszymi? Nie musisz przekładać papierowych faktur. W ORLEN mBOK oraz eBOK możesz sprawdzić swoje rozliczenia i historię zużycia gazu.

SPRAWDŹ RACHUNEK → PORÓWNAJ ZUŻYCIE → MIEJ RACHUNKI POD KONTROLĄ

WAŻNE! Rząd chce zamrozić cenę gazu w 2027 r.

Rząd przyjął projekt, zgodnie z którym maksymalna cena paliwa gazowego dla gospodarstw domowych i innych odbiorców objętych ochroną ma w 2027 r. wynosić 197,29 zł/MWh netto. To taki sam poziom jak cena paliwa wynikająca z obecnej taryfy sprzedawcy z urzędu.

Uwaga: nie oznacza to zamrożenia całego rachunku. Limit ma dotyczyć ceny samego gazu, a nie VAT, akcyzy czy opłat za jego dystrybucję.

Na razie jest to projekt przyjęty przez Radę Ministrów, a nie obowiązujące prawo.