Jak zacząć prowadzić własny sklep internetowy?

Dlaczego warto prowadzić sprzedaż w Internecie?

Branża e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie. W ostatnich kilku latach zmieniły się nawyki zakupowe konsumentów. Według raportu E-commerce w Polsce 2022 już 77% polskich internautów robi zakupy online. Nie ma w tym nic dziwnego – kupowanie bez wychodzenia z domu jest przecież wygodne, szybkie i łatwe. Ponadto e-sklepy są ,,otwarte’’ dla klientów przez cały czas, 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

W odpowiedzi na ten trend coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie sprzedaży w sieci, aby docierać do większej liczby klientów. Pomaga w tym nowoczesny sklep internetowy. Jeśli chcesz, aby Twój e-sklep odniósł sukces, pamiętaj, by być elastycznym i potrafić dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji na rynku, potrzeb klientów i aktualnych trendów. E-sklep to przede wszystkim skuteczny kanał sprzedażowy, ale również narzędzie do promocji firmy czy budowania rozpoznawalności i wizerunku marki.

Warto też wiedzieć, że dziś gorącym trendem w e-commerce jest omnichannel, czyli sprzedaż za pomocą różnych kanałów, zarówno tych offline, jak i online oraz zachowanie w nich spójności. E-sklep może być zatem wsparciem sklepu stacjonarnego. Swoją firmową ofertę warto też prezentować na platformach marketplace. Dzięki temu można trafiać do różnych grup odbiorców i sprzedawać o wiele więcej.

Ostatnie lata przyniosły nam znaczące zmiany w postrzeganiu Internetu jako narzędzia sprzedażowego oraz przyspieszyły jego ekspansję w tym obszarze. Rosnąca potrzeba dokonywania zakupów online w połączeniu z nowoczesną technologią stwarzają doskonałe warunki do sprzedaży w sieci. Każdy, kto myśli o rozwoju w e-commerce, powinien śledzić najnowsze trendy i korzystać ze wsparcia profesjonalistów.

Co warto wiedzieć przed założeniem własnego e-sklepu?

Sklep internetowy powinien być prawidłowo zaprojektowany, przemyślany oraz spójny z daną branżą i ofertą produktową. Przyniesie zyski, jeśli będzie atrakcyjny, nowoczesny, funkcjonalny i spełni wymagania klientów. Zakupy w nim powinny być intuicyjne i komfortowe. Zastanawiasz się, jak postawić pierwszy krok w e-commerce? Jak skutecznie sprzedawać w Internecie?

Założenie swojego sklepu internetowego wymaga podjęcia wielu decyzji. Na początku trzeba więc opracować dokładną strategię działania. Aby przygotować dobry plan, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Jak dobrze zacząć? Otóż warto:

określić cele biznesowe – plany i cele powinny być konkretne, mierzalne i rozłożone w czasie. Pomyśl zatem, co dokładnie chcesz osiągnąć i ile może Ci to zająć czasu,

– plany i cele powinny być konkretne, mierzalne i rozłożone w czasie. Pomyśl zatem, co dokładnie chcesz osiągnąć i ile może Ci to zająć czasu, przygotować koncepcję sklepu online – warto odpowiedzieć sobie na pytania, z czym marka ma kojarzyć się odbiorcom i jakie potrzeby klientów będą spełniać sprzedawane produkty oraz sprecyzować wartości firmy. Przygotuj strategię, którą następnie będziesz realizować,

– warto odpowiedzieć sobie na pytania, z czym marka ma kojarzyć się odbiorcom i jakie potrzeby klientów będą spełniać sprzedawane produkty oraz sprecyzować wartości firmy. Przygotuj strategię, którą następnie będziesz realizować, określić swoją grupę docelową – żadnego produktu nie sprzedaje się wszystkim, ofertę kieruje się do konkretnej grupy osób. Trzeba więc znać swoich klientów (dane demograficzne i behawioralne). Dzięki temu można m.in. tworzyć bardziej dopasowane i skuteczniejsze hasła reklamowe, opisy produktów itd.,

– żadnego produktu nie sprzedaje się wszystkim, ofertę kieruje się do konkretnej grupy osób. Trzeba więc znać swoich klientów (dane demograficzne i behawioralne). Dzięki temu można m.in. tworzyć bardziej dopasowane i skuteczniejsze hasła reklamowe, opisy produktów itd., zbadać potrzeby i oczekiwania odbiorców – oferta produktowa powinna zaspokajać potrzeby, spełniać oczekiwania i rozwiązywać problemy klientów. Trzeba więc je poznać,

– oferta produktowa powinna zaspokajać potrzeby, spełniać oczekiwania i rozwiązywać problemy klientów. Trzeba więc je poznać, nazwać korzyści, jakie wynikają z zakupu – klient musi wiedzieć, co konkretnie zyska, jeśli dokona zakupu. Ważne jest więc stosowanie języka korzyści np. w opisach produktów, kategorii i wszelkich tekstach promocyjnych, aby zachęcić do skorzystania z oferty,

– klient musi wiedzieć, co konkretnie zyska, jeśli dokona zakupu. Ważne jest więc stosowanie języka korzyści np. w opisach produktów, kategorii i wszelkich tekstach promocyjnych, aby zachęcić do skorzystania z oferty, wskazać, co wyróżnia ofertę na rynku – najpierw warto przeanalizować i poznać konkurencję, a potem znaleźć coś, czego u niej brakuje. Zastanów się, co nowego i lepszego możesz zapewnić swoim odbiorcom. Innowacyjne, wysokiej jakości produkty, darmowa dostawa, wysyłka w 24h, płatność odroczona – to tylko przykłady,

– najpierw warto przeanalizować i poznać konkurencję, a potem znaleźć coś, czego u niej brakuje. Zastanów się, co nowego i lepszego możesz zapewnić swoim odbiorcom. Innowacyjne, wysokiej jakości produkty, darmowa dostawa, wysyłka w 24h, płatność odroczona – to tylko przykłady, ustalić swój budżet – założenie i prowadzenie sklepu online wiąże się oczywiście z kosztami, a ich wysokość zależy od wielu czynników. Określ, jaką kwotę jesteś w stanie przeznaczyć

Przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem kompetencji z zakresu e-commerce gorąco zachęcam do udziału w organizowanych przez WeNet warsztatach w ramach Akademii e-marketingu. Ten cykl bezpłatnych szkoleń to solidna dawka praktycznej wiedzy z zakresu promocji biznesu w Internecie. Branża e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie i dlatego ze szczególną uwagą podchodzimy do tych zagadnień.

Jak zacząć sprzedawać w Internecie?

Po przygotowaniu strategii przychodzi czas na założenie własnego sklepu internetowego. Aby e-sklep mógł istnieć, potrzebne są trzy elementy: domena, hosting i platforma e-commerce.

Domena jest unikalnym adresem WWW sklepu (np. skleponline.pl). Nazwa domeny powinna być krótka, ciekawa oraz łatwa do wymówienia i zapamiętania. Hosting to usługa, która polega na udostępnianiu miejsca na serwerze dla strony internetowej. Dobry hosting sprawia, że e-sklep działa szybko i bezawaryjnie oraz jest dostępny dla klientów 24/7.

Prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego umożliwia też platforma e-commerce. Dzięki niej można np. dodawać produkty do koszyka czy dokonywać płatności online. Na rynku jest spory wybór platform e-commerce. Dla przedsiębiorstw z sektora MŚP sprawdzonym rozwiązaniem są oprogramowania Open Source. Jedną z najpopularniejszych platform tego rodzaju w Polsce jest PrestaShop.

Jak założyć swój sklep online?

Nie wiesz, jak wybrać domenę, hosting i platformę e-commerce? Stworzenie sklepu internetowego powierz specjalistom, którzy zapewniają wszystko w pakiecie. To najlepsze rozwiązanie, jeśli nie znasz się na kwestiach technicznych i potrzebujesz wsparcia.

Nasi doradcy internetowi pomagają przedsiębiorcom przenieść biznes do sieci. Zapewniają wszystko, co potrzebne do prowadzenia skutecznej sprzedaży online. Specjaliści budują sklepy internetowe – zarówno małe i proste dla początkujących sprzedawców online, jak i dla tych, którzy chcą rozwinąć e-biznes na znaczną skalę. Każdy e-sklep jest szyty na miarę potrzeb klienta oraz dostosowywany do oczekiwań dzisiejszych konsumentów.

Doradcy internetowi WeNet tworzą nowoczesne sklepy dopasowane do danej branży. Jak wygląda proces budowy i konfiguracji e-sklepu? Otóż składa się on z pięciu kroków.

Badanie potrzeb – specjaliści stawiają na indywidualne podejście, dokładnie poznają potrzeby i oczekiwania klienta oraz jego biznes, aby zaproponować skuteczne rozwiązania.

– specjaliści stawiają na indywidualne podejście, dokładnie poznają potrzeby i oczekiwania klienta oraz jego biznes, aby zaproponować skuteczne rozwiązania. Analiza danych i szybka wycena – każdy sklep jest inny, składa się z odmiennych elementów, ma zróżnicowany asortyment i różne integracje. Dlatego wycena przygotowywana jest indywidualnie.

– każdy sklep jest inny, składa się z odmiennych elementów, ma zróżnicowany asortyment i różne integracje. Dlatego wycena przygotowywana jest indywidualnie. Budowa i instalacja sklepu – eksperci wspólnie z klientem ustalają projekt graficzny i dostosowują treści. Dbają o przejrzystą strukturę e-sklepu, aby był intuicyjny dla każdego użytkownika. Zapewniają też spójność strony WWW z marką.

– eksperci wspólnie z klientem ustalają projekt graficzny i dostosowują treści. Dbają o przejrzystą strukturę e-sklepu, aby był intuicyjny dla każdego użytkownika. Zapewniają też spójność strony WWW z marką. Konfiguracja i integracja – sklep jest konfigurowany zgodnie z potrzebami klienta oraz integrowany z zewnętrznymi narzędziami, a więc z płatnościami online, firmami kurierskimi, systemami magazynowo-księgowymi, porównywarkami cen itd.

– sklep jest konfigurowany zgodnie z potrzebami klienta oraz integrowany z zewnętrznymi narzędziami, a więc z płatnościami online, firmami kurierskimi, systemami magazynowo-księgowymi, porównywarkami cen itd. Testowanie, akceptacja i publikacja – specjaliści szybko wprowadzają niezbędne modyfikacje i poprawki, aby wszystko działało tak, jak należy. Po ostatecznej akceptacji uruchamiają sklep.

Co wyróżnia skuteczny sklep internetowy?

Jak już wspomnieliśmy, aby sklep online skutecznie sprzedawał, musi być przemyślany i odpowiednio zaprojektowany. Eksperci e-commerce podczas projektowania biorą pod uwagę trendy, które aktualnie panują na rynku oraz potrzeby internautów. Projektują zgodnie z zasadami UX (User Experience) w celu wywoływania pozytywnego wrażenia na użytkownikach.

Dbają, aby sklep był też przede wszystkim:

intuicyjny, łatwy, wygodny i przyjazny w użytkowaniu,

atrakcyjny wizualnie,

dopasowany do branży i grupy docelowej,

spójny i przejrzysty,

szybki w działaniu,

responsywny, czyli dopasowany do urządzeń mobilnych.

Responsywność jest dziś bardzo ważna. Zgodnie z raportem E-commerce w Polsce 2022 aż 75% badanych robi e-zakupy za pomocą smartfonu. Strona sklepu musi więc być dostosowana do wielkości każdego ekranu.

Konieczny jest też certyfikat SSL, który szyfruje i chroni przesyłane dane, takie jak numery kart płatniczych, dane kontaktowe, loginy czy hasła. Dzięki temu sklep internetowy jest bezpieczny i godny zaufania. Ponadto, aby prowadzić efektywną sprzedaż, sklep powinien oferować różne formy dostawy i płatności. Im większy wybór mają klienci, tym lepiej.

Jeśli chcesz zacząć sprzedawać w Internecie i potrzebujesz wsparcia, skorzystaj z usług specjalistów, którzy założą Twój sklep oraz zapewnią wszystko, co potrzebne do prowadzenia sprzedaży online.