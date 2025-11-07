Jak zyskać najwięcej z PPK? Sprawdź, czy to wiesz!

Dlaczego opłaca Ci się być w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to sposób na odkładanie pieniędzy na przyszłość. Jeśli jesteś uczestnikiem programu, na Twoje konto PPK trafiają wpłaty z trzech stron:

od Ciebie, od Twojego pracodawcy, od państwa.

Ty nie musisz nic robić, wszystkim zajmuje się Twój pracodawca. Dzięki temu oszczędzasz szybciej, a Twoje pieniądze „pracują” w funduszu inwestycyjnym. Fundusz dopasowuje inwestycje do Twojego wieku – im jesteś starszy, tym więcej obligacji w Twoim portfelu, im młodszy – tym większy udział akcji. Czy musisz się na tym znać i codziennie sprawdzać wyniki? Nie, robią to za Ciebie profesjonaliści z instytucji finansowych.

Jakie możliwości daje Ci PPK?

Zgromadzone w PPK oszczędności są Twoją własnością. Możesz je gromadzić na przyszłość lub skorzystać z nich bez żadnych potrąceń w sytuacjach szczególnych, którymi są:

- poważne zachorowanie – Twoje, małżonka lub dziecka. Możesz wtedy wypłacić 25% zgromadzonych środków bez żadnych potrąceń i nie musisz ich sobie zwracać;

- wypłata na wkład własny do kredytu hipotecznego – kupujesz mieszkanie, dom, działkę, robisz remont i potrzebujesz kredytu hipotecznego? Możesz wypłacić nawet 100% oszczędności, żeby mieć na wkład własny. W ciągu 15 lat te pieniądze musisz sobie zwrócić, można zatem potraktować to jako nieoprocentowaną pożyczkę. Ta opcja dostępna jest do 45. roku życia.

Zabezpiecz swoich bliskich Oszczędności z PPK można dziedziczyć. Są Twoje, więc to Ty decydujesz, kto je otrzyma. Możesz wskazać dowolną osobę lub osoby, niekoniecznie z najbliższej rodziny. A jeśli nie wskażesz nikogo to dziedziczenie i tak się odbędzie – zgodnie z prawem, tak, jak mówi kodeks cywilny. Co więcej spadkobiercy otrzymują pełną kwotę – bez żadnych potrąceń, bez podatku od spadków i darowizn. 100% Twoich oszczędności trafi do wskazanych przez Ciebie osób. Gdzie to zgłosić? Czytaj dalej!

Chcesz sprawdzić stan swojego rachunku PPK?

Jeśli jesteś uczestnikiem PPK, to masz swój prywatny, imienny rachunek PPK w instytucji finansowej. Instytucja jest wspólna dla całej firmy, bo wybierał ją pracodawca dla wszystkich swoich pracowników. To na tym rachunku gromadzą się wszystkie Twoje oszczędności – wpłaty Twoje, pracodawcy, państwa i wypracowane zyski. A te są bardzo wysokie, bo średnio uczestnik PPK ma od 130 do 192% więcej niż sam wpłacił (dane za wrzesień 2025 r.). Dostajesz dostęp do rachunku online, czyli instrukcję logowania – taka informacja jest wysyłana mailem lub listem do każdego pracownika rozpoczynającego oszczędzanie w PPK. Te dane są Ci potrzebne do zalogowania się do swojego rachunku w serwisie instytucji finansowej. Ale masz też drugą możliwość podejrzenia swojego rachunku – serwis MojePPK.

Logowanie do MojePPK – krok po kroku Aby zalogować się do serwisu i sprawdzić stan rachunków PPK, postępuj według instrukcji: KROK 1. Wejdź na stronę mojeppk.pl i kliknij pomarańczowy przycisk „zaloguj” lub wpisz bezpośrednio adres www.rachunek.mojeppk.pl. KROK 2. Wybierz opcję logowania: Profil Zaufany (np. przez bankowość elektroniczną), e-dowód, moje-ID lub aplikację mObywatel. Zaakceptuj Regulamin i zgody RODO.

Co znajdziesz w serwisie MojePPK?

Serwis MojePPK to tak zwany „podgląd pod rachunek”. Po zalogowaniu możesz sprawdzić:

ile masz już oszczędności,

ile masz rachunków (jeśli masz kilka),

nazwę instytucji finansowej, która prowadzi Twój rachunek,

ile dopłacili Ci pracodawca i państwo.

Jeśli chcesz, możesz też wygenerować raport z tymi danymi. Pamiętaj jednak, że jest to serwis informacyjny – to znaczy, że zobaczysz stan swoich oszczędności, ale nie możesz wprowadzać tam żadnych zmian.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, np. wskazać lub dodać osoby uprawnione do dziedziczenia, przenieść środki z jednego rachunku PPK na drugi, żeby mieć je w jednym miejscu, zmienić sposób inwestowania czy skorzystać ze środków w sytuacji szczególnej, takiej jak choroba czy wkład własny do kredytu, to możesz to zrobić z poziomu serwisu Twojej instytucji finansowej. Jest to serwis transakcyjny, który pozwala na takie zmiany.

Dlaczego warto?

PPK to program, w którym nie tylko odkładasz, ale też zyskujesz. Twoje pieniądze są… Twoje, to prywatna własność tak jak dom czy samochód. Są dostępne w każdej chwili i rosną szybciej – według danych PFR możesz mieć nawet 2,6 x więcej dzięki dopłatom pracodawcy i państwa. A poza tym – nieważne, co robisz, PPK pracuje dla Ciebie w tle, po cichu. A efekty tej pracy możesz zobaczyć właśnie na swoim rachunku.