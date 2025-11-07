Jak zyskać najwięcej z PPK? Sprawdź, czy to wiesz!

2025-11-07 0:02 Materiał sponsorowany

Trzymasz pieniądze w skarpecie, skarbonce lub na koncie w banku? To bardzo przestarzała metoda i niestety niebezpieczna – oszczędności leżą i tylko tracą na wartości. Natomiast te gromadzone w PPK – pracują i dlatego jest ich coraz więcej. Trzymając pieniądze w PPK, nie tylko je odkładasz, ale też pomnażasz. Jeśli jesteś uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, to pewnie wiesz, że największe korzyści odniesiesz, oszczędzając długoterminowo. Warto pozostawić pieniądze na koncie jako zabezpieczenie na przyszłość po zakończeniu aktywności zawodowej. Ale program jest tak elastyczny, że uwzględnia również inne scenariusze – bardzo korzystne dla uczestnika.

starsi ludzie rachunek

i

Autor: New Africa/ Shutterstock

Dlaczego opłaca Ci się być w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to sposób na odkładanie pieniędzy na przyszłość. Jeśli jesteś uczestnikiem programu, na Twoje konto PPK trafiają wpłaty z trzech stron:

  1. od Ciebie,
  2. od Twojego pracodawcy,
  3. od państwa.

Ty nie musisz nic robić, wszystkim zajmuje się Twój pracodawca. Dzięki temu oszczędzasz szybciej, a Twoje pieniądze „pracują” w funduszu inwestycyjnym. Fundusz dopasowuje inwestycje do Twojego wieku – im jesteś starszy, tym więcej obligacji w Twoim portfelu, im młodszy – tym większy udział akcji. Czy musisz się na tym znać i codziennie sprawdzać wyniki? Nie, robią to za Ciebie profesjonaliści z instytucji finansowych.

Jakie możliwości daje Ci PPK?

Zgromadzone w PPK oszczędności są Twoją własnością. Możesz je gromadzić na przyszłość lub skorzystać z nich bez żadnych potrąceń  w sytuacjach szczególnych, którymi są:

- poważne zachorowanie – Twoje, małżonka lub dziecka. Możesz wtedy wypłacić 25% zgromadzonych środków bez żadnych potrąceń i nie musisz ich sobie zwracać;

- wypłata na wkład własny do kredytu hipotecznego – kupujesz mieszkanie, dom, działkę, robisz remont i potrzebujesz kredytu hipotecznego? Możesz wypłacić nawet 100% oszczędności, żeby mieć na wkład własny. W ciągu 15 lat te pieniądze musisz sobie zwrócić, można zatem potraktować to jako nieoprocentowaną pożyczkę. Ta opcja dostępna jest do 45. roku życia.

Zabezpiecz swoich bliskich

Oszczędności z PPK można dziedziczyć. Są Twoje, więc to Ty decydujesz, kto je otrzyma. Możesz wskazać dowolną osobę lub osoby, niekoniecznie z najbliższej rodziny. A jeśli nie wskażesz nikogo to dziedziczenie i tak się odbędzie – zgodnie z prawem, tak, jak mówi kodeks cywilny. Co więcej spadkobiercy otrzymują pełną kwotę – bez żadnych potrąceń, bez podatku od spadków i darowizn. 100% Twoich oszczędności trafi do wskazanych przez Ciebie osób. Gdzie to zgłosić? Czytaj dalej!

Chcesz sprawdzić stan swojego rachunku PPK?

Jeśli jesteś uczestnikiem PPK, to masz swój prywatny, imienny rachunek PPK w instytucji finansowej. Instytucja jest wspólna dla całej firmy, bo wybierał ją pracodawca dla wszystkich swoich pracowników. To na tym rachunku gromadzą się wszystkie Twoje oszczędności – wpłaty Twoje, pracodawcy, państwa i wypracowane zyski. A te są bardzo wysokie, bo średnio uczestnik PPK ma od 130 do 192% więcej niż sam wpłacił (dane za wrzesień 2025 r.). Dostajesz dostęp do rachunku online, czyli instrukcję logowania – taka informacja jest wysyłana mailem lub listem do każdego pracownika rozpoczynającego oszczędzanie w PPK. Te dane są Ci potrzebne do zalogowania się do swojego rachunku w serwisie instytucji finansowej. Ale masz też drugą możliwość podejrzenia swojego rachunku – serwis MojePPK.

Logowanie do MojePPK – krok po kroku

Aby zalogować się do serwisu i sprawdzić stan rachunków PPK, postępuj według instrukcji:

KROK 1. Wejdź na stronę mojeppk.pl i kliknij pomarańczowy przycisk „zaloguj” lub wpisz bezpośrednio adres www.rachunek.mojeppk.pl.

KROK 2. Wybierz opcję logowania: Profil Zaufany (np. przez bankowość elektroniczną), e-dowód, moje-ID lub aplikację mObywatel. Zaakceptuj Regulamin i zgody RODO.

Co znajdziesz w serwisie MojePPK?

 Serwis MojePPK to tak zwany „podgląd pod rachunek”. Po zalogowaniu możesz sprawdzić:

  • ile masz już oszczędności,
  • ile masz rachunków (jeśli masz kilka),
  • nazwę instytucji finansowej, która prowadzi Twój rachunek,
  • ile dopłacili Ci pracodawca i państwo.

Jeśli chcesz, możesz też wygenerować raport z tymi danymi. Pamiętaj jednak, że jest to serwis informacyjny – to znaczy, że zobaczysz stan swoich oszczędności, ale nie możesz wprowadzać tam żadnych zmian.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, np. wskazać lub dodać osoby uprawnione do dziedziczenia, przenieść środki z jednego rachunku PPK na drugi, żeby mieć je w jednym miejscu, zmienić sposób inwestowania czy skorzystać ze środków w sytuacji szczególnej, takiej jak choroba czy wkład własny do kredytu, to możesz to zrobić z poziomu serwisu Twojej instytucji finansowej. Jest to serwis transakcyjny, który pozwala na takie zmiany.

Dlaczego warto?

PPK to program, w którym nie tylko odkładasz, ale też zyskujesz. Twoje pieniądze są… Twoje, to prywatna własność tak jak dom czy samochód. Są dostępne w każdej chwili i rosną szybciej – według danych PFR możesz mieć nawet 2,6 x więcej dzięki dopłatom pracodawcy i państwa. A poza tym – nieważne, co robisz, PPK pracuje dla Ciebie w tle, po cichu. A efekty tej pracy możesz zobaczyć właśnie na swoim rachunku.

