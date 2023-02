Już 4-5 lutego w Warszawie (harmonogram)

i Autor: Materiały prasowe

Czym jest Meet at Rift?

Meet at Rift to pierwszy w Polsce festiwal gier Riot Games, organizowany przez agencję GAM3RS_X. Wydarzenie da mieszkańcom unikalną możliwość aby spotkać się w świecie realnym i podzielić się swoją pasją z innymi fanami tego uniwersum. Będzie też świetną okazją dla osób, które chcą dopiero poznać ten świat. Podczas tego weekendu rodzicom pomożemy zrozumieć pasję ich dzieci i zbudować platformę do wspólnej rozmowy a tym, którym ten świat jest już bliski stworzymy przestrzeń do integracji. Cechą szczególną imprezy będzie fakt, że nie skupi się ona na jednej grze, a całym uniwersum stworzonym przez Riot Games.

Jakie atrakcje?

Sercem wydarzenia będzie scena główna, na której zaplanowanych jest wiele atrakcji dla fanów esportu, i gamingu. W harmonogramie znajdziemy między innymi rozgrywki esportowe:

mecz gwiazd All’d Star w League of Legends oraz Teamfight Tactics, którego partnerem tytularnym został Orbit, który oprócz świetnej zabawy i budowania pewności siebie w czasie eventu, zadba o zdrowie i czystość zębów uczestników wydarzenia, częstując gości swoimi produktami - bezcukrową gumą do żucia. Orbit to marka popularna w środowisku graczy, jest sponsorem turnieju Orbit Cup, który w poprzedniej edycji skupiał się właśnie na League of Legends, a także jest sponsorem organizacji esportowych DevilsOne, AGO, Anonymo i Illuminar Gaming.

turniej kobiet MS.VALORANT, którego partnerem został BLIK - metoda płatności, dzięki której łatwo i szybko zapłacisz w sklepie i przez internet, a dodatkowo wpłacisz i wypłacisz gotówkę w bankomacie. Do płatności BLIKIEM nie potrzebujesz karty płatniczej ani portfela. Wystarczy telefon z dostępem do internetu i aplikacja Twojego banku.

Ponadto w sobotę uczestnicy mogą liczyć także na fantastyczny pokaz mody ze świata fantastyki. Tego dnia wyłoniony zostanie zwycięzca lub zwyciężczyni konkursu na najlepsze przebranie, czyli tzw. cosplay. Twórcy kostiumów potrafią spędzić nawet kilka długich miesięcy żeby jak najlepiej odwzorować swoje przebrania, a organizatorzy chcą wynagrodzić ich ciężką pracę. Zorganizowany zostanie konkurs, w którym do wygrania będzie nagroda wartości 10.000 złotych.

W sobotni wieczór zaplanowana jest również gala GG Awards, na której poznamy laureatów wyłonionych w ośmiu kategoriach: Gracz Roku (2022), Organizacja Roku (2022), Komentator Roku (2022), Twórca Roku (2022), Artysta Roku (2022), Sponsor Roku (2022) oraz Gracz Dekady (2012 - 2022) i Drużyna Dekady (2012 - 2022).

i Autor: Materiały prasowe

Na terenie EXPO XXI zbudowanych zostanie wiele stref free to play, na których każdy będzie mógł zagrać, zmierzyć się z innymi. Najlepsi wygrają gotówkę, która zostanie od razu wypłacona BLIKiem na telefon. Łączna pula nagród w strefach free to play to aż 20 000 PLN. Turnieje w nich będa rozgrywane przez cały czas trwania eventu, zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Podczas najbliższej edycji Meet at Rift, wsparcie sprzętowe dla wszystkich gamingowych urządzeń peryferyjnych zapewni Razer, wiodąca marka lifestylowa dla graczy. Goście obecni na miejscu będą mogli grać i zwyciężać, korzystając z najnowszego sprzętu gamingowego: oburęcznej i esportowej myszki gamingowej Razer Viper 8K Hz, optycznych klawiatur gamingowych Razer Huntsman V2 (Red Switch), przewodowych słuchawek do konsoli Razer Kaira X (White) oraz miękkich podkładek pod mysz dla graczy Razer Gigantus V2 Large. W ramach partnerów pojawi się także Realme, które wyposaży stefę mobilą docenianymi przez entuzjastów gier mobilnych wydajnymi smartfonami GT NEO 3 150 W oraz GT NEO 3T. Wszystkie osoby, które odwiedzą tę strefę, będą mogły wziąć udział w gamignowych zmaganiach, a na zwycięzców czekać będą nagrody i gadżety ufundowane przez realme.

Ponadto przez cały okres wydarzenia, uczestnicy będą mogli spotkać się z internetowymi gwiazdami. Na strefie Meet&Greet pojawią się między innymi Damian “Nervarien” Ziaja, Krzysztof “Arquel” Sauć oraz Jakub “Kubon” Turewicz. Nie zabraknie atrakcji dla łasuchów. O żołądki uczestników zadba Street Food Polska tworząc różnorodną strefę food-trucków.

Gdzie i kiedy?

Winter Meet at Rift 2023 odbędzie się w dniach 4-5 lutego, w EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego. Wstęp dla wszystkich uczestników będzie darmowy.

Partnerzy wydarzenia

Partnerami najbliższej edycji Meet at Rift są Rockstar Energy Drink i Alior Bank wraz z Mastercard. Bank w swojej ofercie posiada Konto dla graczy. Dodatkowo we współpracy z Mastercard przygotowano zestaw specjalnych nagród, które szczególnie przypadną do gustu wszystkim graczom - na przykład klawiatury, myszki lub fotele gamingowe a nawet kody cyfrowe do najpopularniejszych konsol. Zdobędziesz je, płacąc Kartą dla Graczy - Debit Mastercard. Natomiast Rockstar Energy Drink zapewni wszystkim moc pozytywnych emocji, która przełoży się na fantastycznie spędzony czas podczas dwóch dni festiwalu. Producent napojów dał się poznać od najlepszej strony społeczności na eventach gamingowych m.in. Poznań Game Arena, na którym jego stoisko było przepełnione ciekawymi aktywacjami i tłumnie przybyłymi gośćmi. Za komunikację i strategię wejścia Rockstar Energy Drink odpowiada dom mediowy Media Direction Sp. z o.o. Patronat medialny wydarzenia objął Polsat Games, Radio ESKA, CD-Action oraz Interia.

O nowy wymiar komfortu graczy na strefach i scenie głównej zadba Yumisu - producent foteli komputerowych przywiązujący uwagę do detali. Na miejscu będzie można przetestować i sprawdzić co tak naprawdę oznacza komfort.

Informacje

Więcej informacji o zapowiadanym wydarzeniu można znaleźć na kanałach social media: