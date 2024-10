Już wkrótce największe w tej części Europy wydarzenie na rynku franczyzy – Targi Franczyza w Warszawie. Do wyboru ok. 100 pomysłów na biznes. 24-26 października, Pałac Kultury i Nauki.

W ubiegłym roku podczas wydarzenia obecnych było ok. 100 marek franczyzowych oraz ok 5 tys. odwiedzających. W tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 24-26 października 2024 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie będzie podobnie. Swój udział zapowiedziały takie firmy jak m.in. McDonald’s, Auchan, Yves Rocher, Dr Irena Eris, Alior Bank, Intermarche i Bricomarche, Bike Cafe, Pijalnia Czekolady E.Wedel, PSB Mrówka, Subway i wiele innych. Targi to okazja by w jednym miejscu porozmawiać z przedstawicielami firm franczyzowych z różnych branż i z pierwszej ręki poznać zasady inwestycji w biznes franczyzowy oraz współpracy licencyjnej.

Dodatkowym źródłem wiedzy na targach będzie Forum Szkoleniowe, czyli seria wykładów o franczyzie i firmie na licencji. Także franczyzobiorcy popularnych marek opowiedzą, jak na co dzień prowadzi się działalność na licencji, jak działać, aby biznes przynosił zyski. Na targach można nie tylko znaleźć inspirację, lecz także skorzystać z fachowych porad i nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami marek.

Franczyzodawcy otwierają się na potrzeby franczyzobiorców wynikające z warunków rynkowych, ułatwiając im uruchomienie własnego biznesu. Jednym z elementów jest redukcja kwoty inwestycji wstępnej oraz gwarancja określonego pułapu przychodów albo wręcz zysku od pierwszego roku biznesu. Oferowana pomoc jednak zobowiązuje. Sieci, także nauczyły się lepiej dobierać licencjobiorców. Szukają ludzi zaangażowanych i świadomych, dla których franczyza to biznes, któremu należy się poświęcić, a nie samograj dzięki znanej marce. Więcej o franczyzie na Targach Franczyzy 24-26 października w Warszawie.