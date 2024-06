Już za rok bydgoszczanie skorzystają z niskoemisyjnej energii cieplnej

Trwa konkurs dla innowacyjnych startupów – „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br.

25 czerwca br. na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II odbyła się ceremonia zawieszenia wiechy. To oznacza, że inwestycja wchodzi w ostatni etap prac. Nowe źródło wytwarzania w EC Bydgoszcz II to istotny etap w transformacji energetycznej, gdyż pozwoli wyłączyć z eksploatacji dwa kotły węglo we w głównej jednostce wytwórczej elektrociepłowni – Oddziale Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Mniej CO2

Budowa jednostki wytwórczej zasilanej paliwem gazowym dobiega końca. Kontynuujemy intensywne prace transformacyjne w sektorze ciepłowniczym. W maju otworzyliśmy w Elektrociepłowni w Gdyni nowoczesną kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy 90 MWt. Dzisiaj, w Elektrociepłowni Bydgoszcz II, wchodzimy w ostatni etap budowy największej, nie tylko w Grupie PGE, ale i w całej Polsce gazowej, silnikowej instalacji kogeneracyjnej, jak również źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego. Realizacja tej inwestycji umożliwi wycofanie z eksploatacji dwóch z czterech zainstalowanych w EC Bydgoszcz II kotłów węglowych i zredukowanie emisji CO2 o około 17 proc. – mówi Robert Kowalski, Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Już w II kwartale 2025 r. mieszkańcy Bydgoszczy będą korzystać z ciepła wytworzonego w nowej niskoemisyjnej inwestycji.

Większe bezpieczeństwo

Docelowo, od 2030 r. ciepło we wszystkich elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko – i zeroemisyjnych. W plany dekarbonizacji wpisuje się też inwestycja w EC Bydgoszcz.

– Nowa, gazowa jednostka jest przykładem unowocześniania polskiego ciepłownictwa, a także kolejnym, ważnym etapem transformacji EC Bydgoszcz w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła. W lipcu zeszłego roku wycofaliśmy z eksploatacji kotły węglowe w EC Bydgoszcz I i uruchomiliśmy niskoemisyjną kotłownię o mocy 40 MWt. – wyjaśnia Grzegorz Krystek, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła i wskazuje na jej pozytywny wpływ na powietrze w regionie. Kogeneracyjne źródło ciepła zapewni bezpieczną eksploatację i utrzymanie parametrów gwarantowanych.

Nowa jednostka gazowa

Inwestycja docelowo ma się składać z pięciu agregatów kogeneracyjnych, opartych na silnikach gazowych, o łącznej mocy 52,6 MWe i 51,8 MWt oraz źródła rezerwowo szczytowego o mocy ponad 70 MWt. Będzie się ono składało z gazowego kotła wodnego, elektrodowego kotła wodnego i gazowej wytwornicy pary.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna