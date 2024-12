Karton po mleku lub soku wyrzuć do żółtego pojemnika

Na pewno nie do niebieskiego! Są to opakowania wielomateriałowe, które oprócz papieru zawierają cienkie warstwy polietylenu i aluminium. Należy więc umieszczać je w żółtym pojemniku na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – zawsze z zakrętkami. Ich stałe przymocowanie usprawnia sortowanie i przetworzenie odpadu, a plastikowe zakrętki nie trafiają do środowiska.

Recykling kartonów do płynnej żywności

Pochodzące z żółtego pojemnika kartony po mleku czy sokach, trafiają do sortowni. Tam są oddzielane, belowane i wysyłane do recyklera – najczęściej do papierni, gdzie są umieszczane w hydropulperze. To maszyna, która oddziela włókna papieru od pozostałych frakcji. Powstała po rozwłóknieniu masa celulozowa trafia do maszyn tekturniczych. To końcowy etap recyklingu, w którym powstaje tektura falista. Z niej produkuje się pudełka i inne opakowania dla handlu. W Polsce kartony do płynnej żywności poddaje się recyklingowi w trzech papierniach: w Ostrołęce, Świeciu i Wadowicach. Z recyklingu kartonów po płynnej żywności powstają także inne produkty, np. wodoodporne płyty wióropodobne. Mogą być używane w budownictwie, meblarstwie i przemyśle drogowym.

Dlaczego warto segregować?

Pamiętajmy, że odpady można i trzeba poddawać recyklingowi. Obowiązek ich selektywnej zbiórki do odpowiednich worków nakłada na nas prawo. Dzięki poprawnej segregacji kartonów po płynnej żywności do żółtego pojemnika są one mniej zabrudzone. To pozwala odzyskać z nich więcej lepszej jakości surowców wtórnych, z których następnie wytwarza się nowe produkty, oszczędzając surowce pierwotne. W ten prosty sposób każdy z nas może na co dzień dbać o środowisko.

Polski zakład recyklingu jednym z największych w Europie

W 2023 r. w papierni Stora Enso w Ostrołęce otwarto nową dedykowaną linię. Obecnie to największy i najnowocześniejszy zakład recyklingu kartonów po płynnej żywności w naszej części Europy! Zwiększył krajowe moce przerobowe recyklingu z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. To pozwala w sumie na przetworzenie wszystkich takich kartonów wprowadzanych na rynek w Polsce oraz dodatkowych ilości z sąsiednich krajów, m.in. z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii.

